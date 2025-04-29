Смарт-телевізори "шпигують" за власниками: 5 налаштувань, які краще змінити

Більшість сучасних телевізорів мають вбудовані мікрофони, трекери, доступ в інтернет, камери та функцію голосових команд. Ці технології можуть використовуватися для доступу до особистого життя користувача без його відома.

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Як зазначають у виданні, завдяки новим функціям телевізор отримує доступ до таких даних, як адреса електронної пошти, платіжна інформація, геолокація і контент, якому надається перевага. Ця інформація використовується для цільової реклами.

Те саме стосується потокових платформ Apple TV, Roku або Google TV Streamer. Хоча більшість сервісів стверджують, що використовують дані користувачів тільки для перевірки кредитоспроможності або для точного налаштування рекомендацій, вони також збирають персональні дані.

Збір даних про контент

ACR (автоматичне розпізнавання контенту) — це технологія рекламного спостереження, яка використовується більшістю смарт-телевізорів для збору даних про те, що людина дивиться, і надання їх виробникам і маркетологам. Вона робить вибірку пікселів, а потім зіставляє їх із централізованою базою даних.

Відстеження показує зв'язок між персональними даними (IP-адресою, адресою електронної пошти або фізичною адресою) і контентом. Це покращує рекомендації, однак порушує конфіденційність користувача.

У виданні підкреслили, що особиста інформація, зібрана за допомогою цієї технології, може бути використана не за призначенням, ставлячи під загрозу безпеку. Вимкнення ACR може вплинути на роботу різних інтелектуальних функцій телевізора, однак повисить конфіденційність.

Як вимкнути ACR:

Samsung TV : перейдіть у розділ "Головна" > "Конфіденційність і вибір" > "Умови та положення" > "Політика конфіденційності" і зніміть прапорець "Перегляд інформаційних служб";

Roku TV : перейдіть у "Налаштування" > "Система" > "Конфіденційність" і ввімкніть "Обмежити відстеження реклами". Потім перейдіть у Smart TV Experience і вимкніть "Використовувати інформацію для входів ТВ";

телевізор LG: перейдіть у розділ "Головна" > "Налаштування" > "Основні" > "Система" > "Додаткові налаштування" і вимкніть опцію Live Plus;

телевізор Sony: перейдіть у розділ "Головна" > "Налаштування" > "Початкове налаштування" > "Samba Interactive TV" і вимкніть Samba TV.

Камера і мікрофон

Технології голосового управління в сучасних телевізорах підтримують мікрофон активним навіть за вимкненого пристрою, що дає змогу швидко реагувати на команди. Якщо в телевізор вбудовані Alexa, Bixby або Google Assistant, найімовірніше, у нього є мікрофон.

Автори статті зазначили, що іноді телевізор може "чути" те, що для нього не призначено. Щоб протистояти цій проблемі конфіденційності, можна відключати мікрофон або обмежити його доступ. Зробити це можна в меню налаштувань, змінивши параметри, пов'язані з доступом до мікрофона або розпізнаванням голосу.

Деякі телевізори також оснащені камерами для відеодзвінків або безшовного управління жестами. Незважаючи на зручність цих функцій, хакери або виробники телевізорів можуть використовувати їх, щоб "шпигувати" за користувачами. Щоб уникнути цього, у статті рекомендують відключати або закривати камеру непрозорою чорною стрічкою, коли вона не використовується.

Відстеження даних третіх осіб

Багато популярних брендів смарт-телевізорів співпрацюють з рекламодавцями і фірмами з аналізу даних для збору та аналізу даних. Вони відстежують, які фільми дивиться користувач, які додатки завантажує, а також отримують дані за допомогою технологій ACR і розпізнавання голосу.

Щоб не допустити відстеження даних третьою стороною, варто уважно вивчити політику конфіденційності сервісів. Знайшовши опції, пов'язані з відстеженням реклами, персоналізованою рекламою або сторонніми службами, рекомендується обмежити обмін даними.

Доступ до платформ ОС

Багато брендів телевізорів, зокрема Philips, Sharp, TCL і Hisense, використовують платформу Android або Google TV ОС. Щоб використовувати такі смарт-телевізори, необхідно увійти в обліковий запис Google і прийняти політику конфіденційності Google для доступу до всіх функцій.

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У такому разі автори статті радять обмежити відстеження реклами. Щоб зробити це, перейдіть у "Налаштування" > "Конфіденційність" > "Реклама" > "Скинути рекламний ідентифікатор" і виберіть "Видалити рекламний ідентифікатор".

На Android TV, потрібно перейти в "Налаштування" > "Юридична інформація або Налаштування" > "Налаштування пристрою". Щоб заборонити Google використовувати діагностику та інформацію про використання додатка, перейдіть до "Налаштувань" > "Конфіденційність" і вимкніть "Використання та діагностика".

Дані браузера

У виданні попереджають, що браузер на смарт-телевізорі може бути цінною ціллю для кіберзлочинців. Це пов'язано з тим, що телевізор, найімовірніше, не має VPN, антивірусу або додаткових налаштувань безпеки, як ПК чи смартфон.

За даними авторів статті, зловмисники використовують цю лазівку, щоб шпигувати за інтернет-трафіком і втручатися у файли cookie, які контролюють доступ до онлайн-сервісів, як-от онлайн-банкінг або облікові записи соціальних мереж.

Убезпечити свої дані можна за допомогою VPN. Більшість преміальних VPN мають власні додатки, які можна завантажити та встановити на телевізор. Вони працюють на Apple TV, Android TV, Google TV і Fire TV.

Нагадаємо, деякі функції iPhone, увімкнені за замовчуванням, можуть стати серйозною проблемою в разі злому або втрати телефону.