Як перешкодити iPhone "шпигувати" за власником: 5 налаштувань, які варто вимкнути

Деякі функції iPhone, увімкнені за замовчуванням, можуть стати серйозною проблемою в разі злому або втрати телефону.

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Експерти порталу Tom's Guide розповіли, які налаштування iPhone можуть уберегти від небажаного витоку особистих даних.

Автоматичне підключення Wi-Fi

Функція автоматичного підключення Wi-Fi позбавляє користувачів від необхідності вручну відкривати налаштування, щоб отримати доступ до безкоштовних мереж поза домом. Це означає, що смартфон може підключитися до підробленої точки доступу Wi-Fi, налаштованої так, щоб видавати себе за мережу.

Хакери часто заманюють людей, даючи своїм мережам імена, схожі на справжні, тому краще відключити це налаштування повністю. Для цього потрібно перейти в "Налаштування" > Wi-Fi > "Автоматичне підключення" і змінити параметр "Запитувати", який увімкнено за замовчуванням, на "Вимкнути".

Визначення місця розташування

Хоча є деякі додатки, яким потрібні дані про місцезнаходження, наприклад, Карти або Uber, іншим може бути не потрібно знати, де ви перебуваєте. Ці дані не слід надавати кожному додатку, який їх запитує.

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"Так само, як ви не стали б кричати свою домашню адресу в багатолюдному громадському місці, ви не маєте ділитися своєю особистою інформацією тільки тому, що застосунок її запитує", — підкреслили у виданні.

Щоб змінити рівень доступу застосунків до геолокації iPhone, потрібно перейти в "Налаштування" > "Конфіденційність і безпека" > "Служби визначення місця розташування", потім обравши застосунок і рівень доступу до місця розташування.

Прозорість відстеження додатків

Параметр "Прозорість відстеження додатків" дає змогу користувачам бачити, які додатки відстежують їх і до яких даних вони мають доступ. Коли він вимкнений, усі нові запити на відстеження додатків автоматично відхиляються.

У виданні радять перейти до "Налаштувань" > "Конфіденційність і безпека" > "Відстеження" та вимкнути параметр "Дозволити додаткам запитувати відстеження", щоб повністю вимкнути цю функцію.

Персоналізована реклама

Персоналізована реклама дає змогу застосункам збирати дані про інтереси та звички користувача під час перегляду сторінок, щоб показувати таргетовану рекламу. Вимкнення цього параметра не зменшує кількість реклами, але обмежує можливість Apple показувати вам цільову рекламу.

Для цього потрібно перейти в "Налаштування" > "Конфіденційність і безпека" > "Реклама Apple", а потім відключити персоналізовану рекламу в нижній частині екрана.

Bluetooth

За даними видання, безліч додатків, які запитують дозволу Bluetooth, насправді не потребують його — наприклад, CVS або Facebook. З огляду на кількість проблем з витоками даних, немає необхідності ділитися інформацією без необхідності.

Вибравши "Налаштування" > "Конфіденційність і безпека" > "Bluetooth", можна переглянути, які додатки мають дозволи на використання Bluetooth, а також увімкнути або вимкнути їх у будь-який час.

Нагадаємо, у налаштуваннях iPhone є кілька простих функцій, які вкажуть на те, що телефоном користувався хтось, крім власника.