Як дізнатися, чи розблокував хтось iPhone, щоб стежити і читати листування

У налаштуваннях iPhone є кілька простих функцій, які вкажуть на те, що телефоном користувався хтось, крім власника.

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Є три способи, які допоможуть користувачам дізнатися, чи намагався хтось сторонній прочитати текстові повідомлення на його iPhone, пише The Sun.

Спосіб перший

Зазвичай користувач звертається до пам'яті iPhone, коли її потрібно почистити, але перевірка стану пам'яті також допоможе виявити зловмисників. Потрібно перейти в Налаштування — Основні — Сховище iPhone, потім прокрутити вниз до розділу, де перелічено додатки. Фільтр у верхній частині списку має бути встановлений за замовчуванням на Розмір. Його потрібно змінити на Дату останнього використання. Це впорядкує додатки за часом їхнього останнього використання.

Якщо користувач побачить, що застосунок було нещодавно відкрито, але він точно знає, що не чіпав його останнім часом, значить хтось інший ним скористався.

Спосіб другий

Другу підказку можна знайти в налаштуваннях екранного часу iPhone, але це працює тільки в тому разі, якщо цю функцію вже було активовано в налаштуваннях.

Функція Screen Time покликана допомогти відстежувати і контролювати, скільки часу використовується смартфон. Однак вона також може розкривати ключові відомості про те, коли гаджетом користувалися. Налаштування — Екранний час — Переглянути всю активність додатків і веб-сайтів. Потім прокрутити вниз до розділу з назвою Pickups.

У цьому розділі є замітка під назвою First Pickup. Це перший раз за день, коли iPhone було використано, що означає, що можна побачити, чи розблокував хтось смартфон раніше за користувача, чи ні. Можна відстежити інформацію про попередні дні, щоб побачити, чи траплялося це раніше.

Третій спосіб

Третя підказка також може бути знайдена в налаштуваннях Екранного часу. Налаштування — Екранний час — Переглянути всю активність додатків і веб-сайтів — розділ "Найбільш використовувані сьогодні".

Потім потрібно знайти додаток, за яким могли стежити, і натиснути на нього. Наприклад, це може бути WhatsApp або Gmail. Там можна побачити точні часові інтервали, протягом яких застосунок використовувався в певний день і скільки часу було витрачено на застосунок. Тому, якщо користувач знає, що не використовував цей застосунок у певний час, стане зрозуміло, що втрутилися треті особи.

Раніше ми писали, як зробити iPhone невразливим для шпигунів за допомогою п'яти швидких налаштувань. Прості налаштування допоможуть, якщо хтось захоче отримати доступ до листування, фото і відео, а також інших особистих даних або документів.