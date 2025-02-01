Как узнать, разблокировал ли кто-то iPhone, чтобы следить и читать переписку

В настройках iPhone есть несколько простых функций, которые укажут на то, что телефоном пользовался кто-то, кроме владельца.

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Есть три способа, которые помогут пользователям узнать, пытался ли кто-то посторонний прочесть текстовые сообщения на его iPhone, пишет The Sun.

Способ первый

Обычно пользователь обращается к памяти iPhone, когда ее нужно почистить, но проверка состояния памяти также поможет выявить злоумышленников. Нужно перейти в Настройки — Основные — Хранилище iPhone, затем прокрутить вниз до раздела, где перечислены приложения. Фильтр в верхней части списка должен быть установлен по умолчанию на Размер. Его нужно изменить на Дату последнего использования. Это упорядочит приложения по времени их последнего использования.

Если пользователь увидит, что приложение было недавно открыто, но он точно знает, что не трогал его в последнее время, значит кто-то другой им воспользовался.

Способ второй

Вторую подсказку можно найти в настройках экранного времени iPhone, но это работает только в том случае, если данная функция уже была активирована в настройках.

Функция Screen Time призвана помочь отслеживать и контролировать, сколько времени используется смартфон. Однако она также может раскрывать ключевые сведения о том, когда гаджетом пользовались. Настройки — Экранное время — Просмотреть всю активность приложений и веб-сайтов. Затем прокрутить вниз до раздела с названием Pickups.

В этом разделе есть заметка под названием First Pickup. Это первый раз за день, когда iPhone был использован, что означает, что можно увидеть, разблокировал ли кто-то смартфон раньше пользователя, или нет. Можно отследить информацию о предыдущих днях, чтобы увидеть, случалось ли это раньше.

Третий способ

Третья подсказка также может быть найдена в настройках Экранного времени. Настройки — Экранное время — Просмотреть всю активность приложений и веб-сайтов — раздел "Наиболее используемые сегодня".

Затем нужно найти приложение, за которым могли следить, и нажать на него. Например, это может быть WhatsApp или Gmail. Там можно увидеть точные часовые интервалы, в течение которых приложение использовалось в определенный день и сколько времени было потрачено на приложение. Поэтому, если пользователь знает, что не использовал это приложение в определенное время, станет понятно, что вмешались третьи лица.

Ранее мы писали, как сделать iPhone неуязвимым для шпионов с помощью пяти быстрых настроек. Простые настройки помогут, если кто-то захочет получить доступ к переписке, фото и видео, а также другим личным данным или документам.