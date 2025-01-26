Как сделать iPhone неуязвимым для шпионов с помощью пяти быстрых настроек

Простые настройки помогут, если кто-то захочет получить доступ к переписке, фото и видео, а также другим личным данным или документам.

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Вот простые настройки iPhone, которые не позволят любопытным людям шпионить за пользователями. Об этом пишет The Sun.

Может удивить объем информации, доступ к которой можно получить с экрана блокировки. К счастью, отключить слежку на экране блокировки легко, перейдя в "Настройки" — "Face ID и пароль" — "Разрешить доступ при блокировке". Здесь можно ограничить типы контента, к которому можно получить доступ, даже если iPhone заблокирован.

К такому контенту относятся:

Сегодняшний просмотр и поиск

Центр уведомлений

Центр управления

Виджеты экрана блокировки

Siri

Ответить сообщением

Домашний контроль

Кошелек

Ответ на пропущенные звонки

Аксессуары

Включение всех этих функций облегчит использование iPhone, но также поможет и шпионам. Поэтому лучше отключить те из них, которые могут представлять интерес для третьих лиц, и тем самым повысьте свою конфиденциальность.

Сокрытие уведомлений

Еще одно важное изменение экрана блокировки — скрытие уведомлений. Можно мгновенно это изменить, перейдя в "Настройки" — "Уведомления" — "Показывать предварительный просмотр". Изменить значение на "Когда разблокировано" или даже на "Никогда" для максимальной конфиденциальности.

Также можно прокрутить страницу вниз, чтобы изменить настройки уведомлений для отдельных приложений. Это удобно, когда нужны предварительные просмотры из некоторых приложений, но не из других (например, приложений для обмена сообщениями, таких как WhatsApp или Facebook Messenger).

Если не устраивает новый скрытый стиль уведомлений, всегда можно вернуть его обратно позже. Конечно, вполне вероятно, что злоумышленник заберет iPhone, пока он разблокирован. В этом случае понадобится дополнительная защита для самых личных приложений. К счастью, Apple предоставила возможность блокировать и даже скрывать некоторые приложения — с момента выхода iOS 18 в сентябре.

Сокрытие приложений

Так что если есть приложение для чата, например WhatsApp, возможно, захочется заблокировать его. Просто нажмите пальцем на значок приложения на главном экране, а затем выберите "Требовать Face ID". Это значит, что придется отсканировать свое лицо, чтобы открыть приложение, даже если iPhone уже разблокирован.

Для еще большей конфиденциальности можно полностью скрыть приложение. Просто удерживайте значок приложения, затем выберите "Требовать Face ID" — "Скрыть и требовать Face ID". Это переместит приложение в папку Hidden вашего iPhone. Оно полностью скрыто и даже не будет указывать, есть ли внутри какие-либо приложения. Затем прокрутите вниз до конца Библиотеки приложений, чтобы увидеть папку Hidden. Нужно будет нажать на нее, а затем пройти аутентификацию, чтобы увидеть, что внутри.

Можно в любой момент навсегда отобразить и разблокировать приложения.

Как скрыть фото

Сообщения — не единственная ценная цифровая собственность, фотографии тоже важны. Есть несколько фотографий, которые, возможно, захочется скрыть. Можно спрятать фотографии в скрытой папке в приложении "Фотографии". Просто удерживайте изображение в приложении "Фото", а затем нажмите "Скрыть". Прокрутите страницу до раздела "Утилиты" приложения "Фотографии" и выберите папку "Скрытые". Чтобы увидеть содержимое, необходимо будет подтвердить свою личность.

Можно пойти еще дальше и скрыть саму папку Hidden. Просто перейдите в "Настройки" — "Приложения" — "Фотографии" и снимите флажок "Показывать скрытый альбом". Это сделает скрытую папку невидимой в приложении "Фотографии".

Проверка безопасности

Наконец, есть отличное универсальное решение, позволяющее проверить, шпионит ли кто-то, — "Проверка безопасности", и она позволяет видеть, какой информацией пользователь делится (сознательно или неосознанно) с другими людьми или приложениями.

Понадобится iPhone с iOS 16 или более поздней версией ОС. Перейдите в "Настройки" — "Основные" — "Обновление ПО", чтобы проверить, установлена ​​ли последняя версия. Затем перейдите в "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Проверка безопасности". Здесь можно быстро просмотреть, обновить и даже прекратить обмен информацией с людьми или приложениями.

Функция проведет через простой процесс, который позволит узнать, получает ли кто-либо доступ к местоположению, просматривает ли он фотографии или входит ли в ваш Apple ID.

А если есть особое беспокойство, можно нажать кнопку экстренного сброса, чтобы немедленно отключить весь доступ для других людей или приложений.

В приложении "Проверка безопасности" также есть кнопка "Быстрый выход", которая позволяет немедленно закрыть приложение "Настройки", сохранив все внесенные изменения.

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