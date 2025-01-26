Як зробити iPhone невразливим для шпигунів за допомогою п'яти швидких налаштувань

Прості налаштування допоможуть, якщо хтось захоче отримати доступ до листування, фото і відео, а також інших особистих даних або документів.

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Ось прості налаштування iPhone, які не дозволять допитливим людям шпигувати за користувачами. Про це пише The Sun.

Може здивувати обсяг інформації, доступ до якої можна отримати з екрана блокування. На щастя, відключити стеження на екрані блокування легко, перейшовши в "Налаштування" — "Face ID і пароль" — "Дозволити доступ при блокуванні". Тут можна обмежити типи контенту, до якого можна отримати доступ, навіть якщо iPhone заблокований.

До такого контенту належать:

Сьогоднішній перегляд і пошук

Центр сповіщень

Центр управління

Віджети екрана блокування

Siri

Відповісти повідомленням

Домашній контроль

Гаманець

Відповідь на пропущені дзвінки

Аксесуари

Увімкнення всіх цих функцій полегшить використання iPhone, але також допоможе і шпигунам. Тому краще відключити ті з них, які можуть становити інтерес для третіх осіб, і тим самим підвищіть свою конфіденційність.

Приховування повідомлень

Ще одна важлива зміна екрана блокування — приховування сповіщень. Можна миттєво це змінити, перейшовши в "Налаштування" — "Повідомлення" — "Показувати попередній перегляд". Змінити значення на "Коли розблоковано" або навіть на "Ніколи" для максимальної конфіденційності.

Також можна прокрутити сторінку вниз, щоб змінити налаштування сповіщень для окремих додатків. Це зручно, коли потрібні попередні перегляди з деяких додатків, але не з інших (наприклад, додатків для обміну повідомленнями, таких як WhatsApp або Facebook Messenger).

Якщо не влаштовує новий прихований стиль повідомлень, завжди можна повернути його назад пізніше. Звичайно, цілком імовірно, що зловмисник забере iPhone, поки він розблокований. У цьому разі знадобиться додатковий захист для найособистіших додатків. На щастя, Apple надала можливість блокувати і навіть приховувати деякі додатки — з моменту виходу iOS 18 у вересні.

Приховування додатків

Тож якщо є додаток для чату, наприклад WhatsApp, можливо, захочеться заблокувати його. Просто натисніть пальцем на значок додатка на головному екрані, а потім виберіть "Вимагати Face ID". Це означає, що доведеться відсканувати своє обличчя, щоб відкрити додаток, навіть якщо iPhone вже розблокований.

Для ще більшої конфіденційності можна повністю приховати додаток. Просто утримуйте значок додатка, потім виберіть "Вимагати Face ID" — "Приховати і вимагати Face ID". Це перемістить додаток у папку Hidden вашого iPhone. Він повністю прихований і навіть не вказуватиме, чи є всередині будь-які додатки. Потім прокрутіть вниз до кінця Бібліотеки додатків, щоб побачити папку Hidden. Потрібно буде натиснути на неї, а потім пройти аутентифікацію, щоб побачити, що всередині.

Можна в будь-який момент назавжди відобразити і розблокувати додатки.

Як приховати фото

Повідомлення — не єдина цінна цифрова власність, фотографії теж важливі. Є кілька фотографій, які, можливо, захочеться приховати. Можна заховати фотографії в прихованій папці в додатку "Фотографії". Просто утримуйте зображення в додатку "Фото", а потім натисніть "Приховати". Прокрутіть сторінку до розділу "Утиліти" додатка "Фотографії" і виберіть папку "Приховані". Щоб побачити вміст, необхідно буде підтвердити свою особистість.

Можна піти ще далі і приховати саму папку Hidden. Просто перейдіть у "Налаштування" — "Додатки" — "Фотографії" і зніміть прапорець "Показувати прихований альбом". Це зробить приховану папку невидимою в застосунку "Фотографії".

Перевірка безпеки

Нарешті, є чудове універсальне рішення, що дає змогу перевірити, чи шпигує хтось, — "Перевірка безпеки", і вона дає змогу бачити, якою інформацією користувач ділиться (свідомо чи неусвідомлено) з іншими людьми або додатками.

Знадобиться iPhone з iOS 16 або пізнішою версією ОС. Перейдіть у "Налаштування" — "Основні" — "Оновлення ПЗ", щоб перевірити, чи встановлено останню версію. Потім перейдіть у "Налаштування" — "Конфіденційність і безпека" — "Перевірка безпеки". Тут можна швидко переглянути, оновити і навіть припинити обмін інформацією з людьми або додатками.

Функція проведе через простий процес, який дасть змогу дізнатися, чи отримує будь-хто доступ до місця розташування, чи переглядає він фотографії або чи входить у ваш Apple ID.

А якщо є особливе занепокоєння, можна натиснути кнопку екстреного скидання, щоб негайно відключити весь доступ для інших людей або додатків.

У застосунку "Перевірка безпеки" також є кнопка "Швидкий вихід", яка дає змогу негайно закрити застосунок "Налаштування", зберігши всі внесені зміни.

Нагадаємо про 10 онлайн-звичок, через які хакери зламують гаджети. Легкі паролі, відсутність двофакторної автентифікації, користування громадськими мережами Wi-Fi — від цього слід відучуватися кожному користувачеві інтернету, якщо він хоче зберегти свої гроші та дані.