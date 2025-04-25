На смартфонах немає таємного прослуховування, але правда "набагато гірша": що виявили вчені

Смартфони, ймовірно, не прослуховують розмови, проте вони відстежують своїх власників іншими способами для підбору цільової реклами.

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Про це пише New Atlas, посилаючись на дослідження вчених із Північно-Східного університету в США і компанії Wandera, що спеціалізується на мобільній кібербезпеці.

Чи справді телефони "чують" власників

Як зазначають у виданні, 2019 року Bloomberg News опублікувало статтю, в якій розповідалося про те, як Facebook уклав контракт із зовнішньою компанією на розшифровку аудіорозмовок, які проводяться через додаток Facebook Messenger. Метою була перевірка точності алгоритму автоматичної розшифровки, який впроваджувала компанія.

У Facebook заявили, що всі користувачі, які підключилися до сервісу розшифровки, знали про потенційну систему перевірки людиною. Однак у заголовках газет ця історія подавалася як: "Facebook визнає, що прослуховував ваші особисті розмови". При цьому Макр Цукерберг заявив, що Facebook не прослуховує розмови користувачів для створення цільової реклами або коригування стрічки новин.

Пізніше, 2024 року, розслідувальний новинний сайт 404 Media повідомив, що медіаконгломерат Cox Media Group (CMG) розробив систему Active Listening, яка дає змогу смартфонам відстежувати особисті розмови, щоб адаптувати рекламу під окремих користувачів.

Active Listening не прослуховувала через мікрофон телефону 24/7, натомість вона використовувала ті невеликі фрагменти голосових даних, що записуються та завантажуються в хмару в ті моменти, коли користувач активує голосового помічника командою "Привіт, Google" або "Привіт, Siri".

Майже відразу ж усі великі технологічні компанії дистанціювалися від CMG. Так, Amazon заявила, що ніколи не працювала з CMG як рекламний партнер, тоді як Google і Meta швидко розірвали всі зв'язки з компанією. Зі свого боку CMG заявила, що продукт було "зупинено, щоб уникнути неправильного сприйняття".

У виданні зазначили, що цей інцидент відродив розмови про можливе прослуховування на смартфонах, однак він не розвінчав деякі з основних причин, через які ця ідея все ще технічно неспроможна.

Прослуховування на телефонах: що показали дослідження

У 2019 році Wandera провела експеримент, щоб зрозуміти, чи може смартфон постійно підслуховувати особисті розмови. Телефони iPhone і Samsung Galaxy помістили в кімнату, де протягом трьох днів програвався аудіозапис реклами корму для домашніх тварин по 30 хвилин.

Дозволи користувачів для великої кількості додатків було ввімкнено. Для точності даних той самий експеримент було проведено з тими самими телефонами в тихій тестовій кімнаті.

За підсумком у жодному застосунку після тесту не з'явилося реклами корму для домашніх тварин. Ба більше, не було практично жодної різниці у споживанні даних, використанні батареї та фоновій активності між тестами в аудіокімнаті та тестами в тихій кімнаті. Якби застосунок отримував доступ до мікрофона і відправляв аудіо на хмарний сервер для аналізу, то з'явилися б сліди споживання даних.

У статті також наводяться аргументи колишнього менеджера з продуктів Facebook Антоніо Гарсії-Мартінеса, який протягом кількох років після звільнення відкрито критикував компанію. У 2017 році він написав статтю, в якій пояснив, чому Facebook не "слухає" власників смартфонів через мікрофон.

Як і дослідники з Wandera, Гарсія-Мартінес припустив, що рівень споживання даних, необхідний для стеження за допомогою мікрофона, зробить цю техніку не тільки складною для реалізації, а й практично неможливою для приховування.

Він підкреслив, що Facebook довелося б записувати все, що чує телефон, поки він увімкнений. Це функціонально еквівалентно постійному телефонному дзвінку. Середній голосовий інтернет-дзвінок займає близько 24 кбіт/с в один бік, що становить близько 3 кбайт даних на секунду.

"Припустимо, що ваш телефон увімкнений половину дня, це близько 130 МБ на день на користувача. У США близько 150 мільйонів активних користувачів на день, тож це близько 20 петабайт на день тільки в США. Для порівняння, весь обсяг сховища даних Facebook становить "всього" близько 300 петабайт, а щоденна швидкість завантаження становить близько 600 терабайт", — зазначив Гарсія-Мартінес.

Як смартфони отримують дані для реклами

На початку 2017 року дослідники з Північно-Східного університету в США провели дослідження, яке підтвердило, що мікрофони телефонів не активуються таємно, проте виявило низку інших підозрілих речей.

"Не було жодних витоків звуку — жоден додаток не активував мікрофон. Потім ми почали бачити речі, яких не очікували. Застосунки автоматично робили скріншоти самих себе і відправляли їх третім особам. В одному випадку застосунок знімав на відео активність екрана і надсилав цю інформацію третім особам", — зазначив Крісто Вілсон, який працює над проєктом.

Із понад 17 000 перевірених додатків Android понад 9 000 мали потенційні дозволи на створення скріншотів. Низка застосунків активно користувалися цим, роблячи скріншоти та надсилаючи їх стороннім джерелам.

"Це може бути набагато гірше, ніж якби камера фотографувала стелю або мікрофон записував безглузді розмови. Не існує простого способу закрити цей пролом у приватності", — зазначив учасник проєкту Девід Чоффнес.

Підбиваючи підсумок, у виданні зазначили, що телефони справді можуть не "підслуховувати" користувачів, проте Facebook і Google здатні показувати надзвичайно точну рекламу, використовуючи величезний масив інших відслідковуваних даних. З появою інтелектуальних пристроїв з голосовим управлінням, пристрої стали в певному сенсі "чути" власників, однак вони не можуть записувати розмови весь час.

"Усе, що робить ваш телефон корисним, наприклад, знання того, де ви перебуваєте, зйомка фотографій, можливість онлайн-покупок і банківських операцій, — це якраз ті потенційні слабкості й уразливості. Що корисніший ваш телефон, то він привабливіший для рекламодавців, хакерів або тих, хто хоче отримати ваші дані", — підсумував Майк Кемпін, віцепрезидент з інжинірингу в Wandera.

Нагадаємо, раніше власники мобільних пристроїв скаржилися на регулярні записи їхніх особистих розмов після випадкової активації Siri. Зміст розмов згодом міг стати надбанням третіх осіб, наприклад, рекламодавців.