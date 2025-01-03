Siri записує бесіди в iPhone: Apple виплатить $95 млн за позовом про "прослуховування" розмов

Програма-помічник Siri могла випадково вмикатися на iPhone під час розмов. Позивачі розповідали, як обговорювали кросівки Air Jordan і буквально відразу бачили їхню рекламу у своїх девайсах.

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Компанія Аpple виплатить 95 млн доларів, щоб задовольнити умови колективного позову за звинуваченням у незаконному записі розмов користувачів через програму-помічник Siri. Про це повідомило агентство Reuters.

Власники мобільних пристроїв скаржилися на регулярні записи їхніх особистих розмов після випадкової активації Siri. Зміст розмов згодом міг стати надбанням третіх осіб, наприклад рекламодавців.

Два позивачі заявили, що обговорювали телефоном кросівки Air Jordan і ресторани Olive Garden. Після цього їхні iPhone почали рекламувати ці речі. Третій позивач розповів про отримання реклами хірургічного лікування після консультацій з його лікарем.

Записи Siri обробляли працівники компанії Apple. У їхньому розпорядженні були конфіденційні дані: медичні діагнози, розмови про наркотики та інше. Apple не визнає звинувачень, заперечує претензії, але погоджується виплатити гроші клієнтам, щоб уникнути судових витрат.

Умови мирової угоди, які мають бути схвалені судом, вимагають від Apple видалення аудіозаписів Siri, зібраних до жовтня 2019 року, доповнює газета The Washington Post.

Виплати отримають усі власники пристроїв Apple у США, конфіденційні дані яких могли збиратися між 17 вересня 2014 року і 31 грудня 2024 року. Позивачі мають підтвердити під присягою, що вони помітили, як увімкнувся помічник Siri під час телефонної розмови.

За рішенням суддів кожній людині компанія може виплатити до 20 доларів за кожен пристрій із підтримкою Siri, яким вона володіла з 2014 по 2019 роки. При цьому виручка каліфорнійської компанії за три місяці до 28 вересня 2024 року склала 94,9 млрд доларів.

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