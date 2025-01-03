Siri записывает беседы в iPhone: Apple выплатит $95 млн по иску о "прослушке" разговоров

Программа-помощник Siri могла случайно включаться на iPhone при разговорах. Истцы рассказывали, как обсуждали кроссовки Air Jordan и буквально сразу видели их рекламу в своих девайсах.

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Компания Аpple выплатит 95 млн долларов, чтобы удовлетворить условия коллективного иска по обвинению в незаконной записи разговоров пользователей через программу-помощник Siri. Об этом сообщило агентство Reuters.

Владельцы мобильных устройств жаловались на регулярные записи их личных разговоров после случайной активации Siri. Содержание разговоров впоследствии могло стать достоянием третьих лиц, например рекламодателей.

Два истца заявили, что обсуждали по телефону кроссовки Air Jordan и рестораны Olive Garden. После этого их iPhone начали рекламировать эти вещи. Третий истец рассказал о получении рекламы хирургического лечения после консультаций с его лечащим врачом.

Записи Siri обрабатывали работники компании Apple. В их распоряжении были конфиденциальные данные: медицинские диагнозы, разговоры о наркотиках и прочее. Apple не признает обвинений, отрицает претензии, но соглашается выплатить деньги клиентам во избежание судебных издержек.

Условия мирового соглашения, которые должны быть одобрены судом, требуют от Apple удаления аудиозаписей Siri, собранных до октября 2019 года, дополняет газета The Washington Post.

Выплаты получат все владельцы устройств Apple в США, конфиденциальные данные которых могли собираться между 17 сентября 2014 года и 31 декабря 2024 года. Истцы должны подтвердить под присягой, что они заметили, как включился помощник Siri во время телефонного разговора.

По решению судей каждому человеку компания может выплатить до 20 долларов за каждое устройство с поддержкой Siri, которым он владел с 2014 по 2019 годы. При этом выручка калифорнийской компании за три месяца до 28 сентября 2024 года составила 94,9 млрд долларов.

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