Топ-10 самых ожидаемых гаджетов 2025 года: смартфоны, умные очки, консоли и не только

2025 год удивит пользователей такими гаджетами, как смарт-очки с ИИ, кухонными приборами без проводов, "умным" кольцом для отслеживания состояния здоровья и новыми ультратонкими смартфонами.

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В 2025 году многие компании планируют запуск устройств, поддерживающих две флагманские технологии — беспроводную зарядку и искусственный интеллект. Первая будет реализована не только в смартфонах, но и в кухонной технике, а вторая будет буквально повсеместной — ИИ-помощников получат смарт-очки, гарнитуры смешанной реальности, игровые консоли, телефоны и другие гаджеты. Подробнее о технологических новинках расскажет Фокус.

1. Очки Samsung Smart Glasses

Известно, что смарт-очки от южнокорейского бренда Samsung будут весить всего 50 г и получат чипсет Qualcomm AR1, при этом емкость их батареи составит 155 мАч. Гаджет оснастят камерой Sony IMX681 на 12 Мп. Будет также реализована поддержка ИИ-бота от Gemini.

Первый тираж будет выпущен в размере 500 тысяч штук. Стоимость пока держится в секрете, равно как и дата выпуска. Источники говорят, что девайс появится на рынке не позднее третьего квартала 2025 года. Согласно данным, полученным инсайдером Jukanlosreve, очки будут выглядеть так, как показано на фото ниже, пишет wccftech.com.

Очки Samsung Smart Glasses Фото: WCCF Tech

2. Смартфон iPhone 17 Air

Новый iPhone 17 Air рекламируется, как самый тонкий из всех iPhone. Однако известно, что его "худоба" плохо скажется на камерах и стереодинамиках. Телефон оснастят одним динамиком, так что объемного звука ожидать не приходится. Что касается камеры, то она будет одинарной, как у бюджетной модели iPhone SE.

За работу гаджета будет отвечать чипсет Apple A19, фирменный модем 5G от Apple. Источники сообщают, что данный модем не поддерживает диапазон 5G mmWave, а данные он передает медленнее, чем модемы от компании Qualcomm, говорится в материале theinformation.com.

Смартфон iPhone 17 Air Фото: Apple

3. Смартфон Nothing Phone 3

Nothing Phone 3 должен выйти в следующем году, но уже известны некоторые его характеристики. Например, бенчмарк Geekbench протестировал его процессор Snapdragon 7s Gen 3. В итоге, он получил 1 149 баллов в одноядерном тесте и 2 813 — в многоядерном. При этом гаджет будет иметь 8 ГБ ОЗУ, операционную систему NothingOS 3.0, разработанную на основе Android 15. Инсайдеры сообщают, что Nothing Phone 3 Pro будет иметь иной чип — Dimensity 9400.

В комплекте также предусмотрены 6,5-дюймовый и 6,7-дюймовый дисплеи (для обычной и Pro-модели соответственно), "кнопка действий", как у iPhone, передает shiftdelete.net.

Смартфон Nothing Phone 2 Фото: Les Numériques

4. Смартфон Samsung Rollable Phone

Сайт NotebookCheck утверждает, что компания Samsung в 2025 году выпустит смартфон с дисплеем в 12,4 дюйма, который будет способен сворачиваться. Камеры, или камера, будут располагаться под экраном. Если эти данные верны, то смартфон Samsung со сворачивающимся дисплеем станет первым в своем роде, который выйдет на потребительский рынок. Издание также отмечает, что диагональ экрана в 12,4 дюйма "близка" к той, которую имеют ноутбуки.

5. Игровая консоль Nintendo Switch 2

Игровая консоль Nintendo Switch 2 будет презентована в 2025 году в первом квартале, пишет Vandal Radio. Сообщается, что контроллеры Joy-Con будут оснащены магнитными фиксаторами. Гаджет также получит от разработчиков новую систему крепления и более крепкий корпус. Возможно, что устройство будет оборудовано необычными джойстиками — плоскими или трекпадами, что предотвратит засоры и увеличит срок службы.

Технические характеристики полностью не раскрываются, но известно, что консоль будет располагать дисплеем на 8 дюймов, двумя портами USB-C, возможностью запуска старых версий игр. Цена будет варьироваться от 400 до 500 евро.

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6. Планшет Apple Smart Home Tablet

Apple работает над новым планшетом, который, скорее всего, станет системой управления "умным" домом. Устройство, выпуск которого запланирован на март 2025 года, можно будет закрепить на стене. Вероятно, появятся функции видеозвонков и голосового управления, которые будут осуществляться через Siri и при помощи искусственного интеллекта Apple — "Apple Intelligence".

Ожидается, что новый планшет будет иметь размер экрана около 6 дюймов и сенсорный интерфейс. Кроме ИИ-функций останутся классические приложения Apple, такие как Safari, Apple Music, Notes и календарь, пишет finanzen.net.

Одной из особенностей планшета станет возможность распознавания лиц. Если гаджет распознает человека, он должен будет активироваться автоматически. Это означает, что Apple напрямую конкурирует с аналогичными предложениями Amazon и Google, такими как Echo Hub и Nest Hub, утверждает СМИ.

Планшет для управления системой "умный" дом Фото: displine.fr

7. Кольцо Samsung Galaxy Ring 2

Galaxy Ring было выпущено на рынок в 2024 году и через полгода компания анонсировала выпуск новинки, которую потребители увидят в 2025-м. Девайс отслеживает такие параметры, как время сна, фазы сна, уровень кислорода в крови во время сна, частота дыхания, пульс, бег, ходьба. Все данные собирает приложение Samsung Health, для чего его нужно подключить к смартфону Samsung. Также кольцо позволяет использовать жесты для активации/дезактивации будильника на смартфоне, запуска камеры для съемки фото или видео, сообщает phonearena.com.

Samsung Galaxy Ring 2 получит улучшенные сенсоры, ИИ-функционал, аккумулятор большей емкости, что позволит кольцу работать более 7-ми суток.

Смарт-кольца Samsung Фото: Samsung

8. Гарнитура Apple Vision Pro 2

Очки виртуальной и дополненной реальности Apple Vision Pro 2 выйдут в 2025 году, хотя запуск предыдущей модели нельзя назвать удачным, пишет gadgets360.com, ссылаясь на мнение известного аналитика Минг-Чи Куо. Новинка получит фирменный процессор Apple Silicon — M5, производительности которого хватит для поддержки ИИ-агента Apple Intelligence.

Минг-Чи Куо считает, что чипсет M5 даст возможность не только работать ИИ-функционалу, но и положительно повлияет на интерфейс "человек-машина". Аналитик напомнил, что основной проблемой Vision Pro был именно этот интерфейс, из-за чего сбоил экран гарнитуры. Что касается дизайна устройства, то вряд ли он изменится.

Гарнитура Apple Vision Pro Фото: Скриншот

9. Беспроводная кухня Ki Cordless Kitchen Appliances

Беспроводная кухня Ki предлагает набор кухонной техники, которая питается от варочной панели, либо от отдельного блока, или от источников, установленных под столешницей. Питание подается на прибор с помощью индуктивной передачи мощности: передатчик Ki получает энергию из бытовой электросети и передает ее с помощью магнитной индукции. Затем энергия преобразуется внутри, допустим, электрочайника, обратно в электрическую энергию или тепло для подготовки или приготовления пищи.

Традиционные проводные кухонные приборы — блендеры, миксеры, пароварки, мультиварки, тостеры и пр., — имеют шнур питания. Так вот гаджеты Ki предлагают отказаться от проводов, они не зависят от расположения розеток питания, длины шнура, возможности подключения к розетке только одного прибора, согласно данным wirelesspowerconsortium.com.

Беспроводная кухня Ki Cordless Kitchen Appliances

10. Samsung Galaxy S25 Slim

Согласно данным аналитика рынка Дебаяна Роя, модель Galaxy S25 Slim выйдет в 2025 году и будет иметь 6,6-дюймовый дисплей, камеру, состоящую из трех датчиков, а именно — 200-мегапиксельного Samsung HP5, 50-мегапиксельного Samsung JN5 со сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельного с телеобъективом и оптическим зумом 3,5х.

Рендер смартфона Galaxy S25 Slim Фото: Sammy Fans

Новинка будет функционировать благодаря чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Автономность работы обеспечит батарея емкостью от 4700 до 5000 мАч (скорее всего, показатель будет находиться на уровне 4700 мАч). О цене и объеме памяти телефона Samsung Galaxy S25 Slim на данный момент ничего не известно.