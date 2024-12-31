Топ-10 найочікуваніших гаджетів 2025 року: смартфони, розумні окуляри, консолі і не тільки

2025 рік здивує користувачів такими гаджетами, як смарт-окуляри з ШІ, кухонними приладами без дротів, "розумною" каблучкою для відстеження стану здоров'я і новими ультратонкими смартфонами.

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У 2025 році багато компаній планують запуск пристроїв, що підтримують дві флагманські технології — бездротову зарядку і штучний інтелект. Першу буде реалізовано не тільки в смартфонах, а й у кухонній техніці, а друга буде буквально повсюдною — ШІ-помічників отримають смарт-окуляри, гарнітури змішаної реальності, ігрові консолі, телефони та інші гаджети. Детальніше про технологічні новинки розповість Фокус.

1. окуляри Samsung Smart Glasses

Відомо, що смарт-окуляри від південнокорейського бренду Samsung важитимуть лише 50 г і отримають чипсет Qualcomm AR1, водночас ємність їхньої батареї становитиме 155 мАг. Гаджет оснастять камерою Sony IMX681 на 12 Мп. Буде також реалізована підтримка ШІ-бота від Gemini.

Перший тираж буде випущено в розмірі 500 тисяч штук. Вартість поки тримається в секреті, так само як і дата випуску. Джерела кажуть, що девайс з'явиться на ринку не пізніше третього кварталу 2025 року. Згідно з даними, отриманими інсайдером Jukanlosreve, окуляри матимуть такий вигляд, як показано на фото нижче, пише wccftech.com.

Окуляри Samsung Smart Glasses Фото: WCCF Tech

2. Смартфон iPhone 17 Air

Новий iPhone 17 Air рекламується, як найтонший з усіх iPhone. Однак відомо, що його "худорба" погано позначиться на камерах і стереодинаміках. Телефон оснастять одним динаміком, тож об'ємного звуку очікувати не доводиться. Що стосується камери, то вона буде одинарною, як у бюджетної моделі iPhone SE.

За роботу гаджета відповідатиме чипсет Apple A19, фірмовий модем 5G від Apple. Джерела повідомляють, що даний модем не підтримує діапазон 5G mmWave, а дані він передає повільніше, ніж модеми від компанії Qualcomm, йдеться в матеріалі theinformation.com.

Смартфон iPhone 17 Air Фото: Apple

3. Смартфон Nothing Phone 3

Nothing Phone 3 має вийти наступного року, але вже відомі деякі його характеристики. Наприклад, бенчмарк Geekbench протестував його процесор Snapdragon 7s Gen 3. У підсумку, він отримав 1 149 балів в одноядерному тесті та 2 813 — у багатоядерному. При цьому гаджет матиме 8 ГБ ОЗП, операційну систему NothingOS 3.0, розроблену на основі Android 15. Інсайдери повідомляють, що Nothing Phone 3 Pro матиме інший чип — Dimensity 9400.

У комплекті також передбачені 6,5-дюймовий і 6,7-дюймовий дисплеї (для звичайної і Pro-моделі відповідно), "кнопка дій", як у iPhone, передає shiftdelete.net.

Смартфон Nothing Phone 2 Фото: Les Numériques

4. Смартфон Samsung Rollable Phone

Сайт NotebookCheck стверджує, що компанія Samsung у 2025 році випустить смартфон із дисплеєм у 12,4 дюйма, який буде здатний згортатися. Камери, або камера, розташовуватимуться під екраном. Якщо ці дані вірні, то смартфон Samsung з дисплеєм, що згортається, стане першим у своєму роді, який вийде на споживчий ринок. Видання також зазначає, що діагональ екрана в 12,4 дюйма "близька" до тієї, яку мають ноутбуки.

5. Ігрова консоль Nintendo Switch 2

Ігрову консоль Nintendo Switch 2 буде презентовано 2025 року в першому кварталі, пише Vandal Radio. Повідомляється, що контролери Joy-Con будуть оснащені магнітними фіксаторами. Гаджет також отримає від розробників нову систему кріплення і міцніший корпус. Можливо, що пристрій буде обладнаний незвичайними джойстиками — плоскими або трекпадами, що запобігатиме засміченню і збільшить термін служби.

Технічні характеристики повністю не розкриваються, але відомо, що консоль матиме дисплей на 8 дюймів, два порти USB-C, можливість запуску старих версій ігор. Ціна варіюватиметься від 400 до 500 євро.

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6. Планшет Apple Smart Home Tablet

Apple працює над новим планшетом, який, найімовірніше, стане системою управління "розумним" будинком. Пристрій, випуск якого заплановано на березень 2025 року, можна буде закріпити на стіні. Ймовірно, з'являться функції відеодзвінків і голосового управління, які здійснюватимуться через Siri і за допомогою штучного інтелекту Apple — "Apple Intelligence".

Очікується, що новий планшет матиме розмір екрана близько 6 дюймів і сенсорний інтерфейс. Крім ШІ-функцій залишаться класичні додатки Apple, такі як Safari, Apple Music, Notes і календар, пише finanzen.net.

Однією з особливостей планшета стане можливість розпізнавання облич. Якщо гаджет розпізнає людину, він повинен буде активуватися автоматично. Це означає, що Apple безпосередньо конкурує з аналогічними пропозиціями Amazon і Google, такими як Echo Hub і Nest Hub, стверджує ЗМІ.

Планшет для управління системою "розумний" будинок Фото: displine.fr

7. Кільце Samsung Galaxy Ring 2

Galaxy Ring було випущено на ринок у 2024 році і за півроку компанія анонсувала випуск новинки, яку споживачі побачать у 2025-му. Девайс відстежує такі параметри, як час сну, фази сну, рівень кисню в крові під час сну, частота дихання, пульс, біг, ходьба. Усі дані збирає додаток Samsung Health, для чого його потрібно підключити до смартфона Samsung. Також каблучка дає змогу використовувати жести для активації/дезактивації будильника на смартфоні, запуску камери для зйомки фото або відео, повідомляє phonearena.com.

Samsung Galaxy Ring 2 отримає поліпшені сенсори, ШІ-функціонал, акумулятор більшої ємності, що дасть змогу каблучці працювати понад 7-ми діб.

Смарт-кільця Samsung Фото: Samsung

8. Гарнітура Apple Vision Pro 2

Окуляри віртуальної та доповненої реальності Apple Vision Pro 2 вийдуть у 2025 році, хоча запуск попередньої моделі не можна назвати вдалим, пише gadgets360.com, посилаючись на думку відомого аналітика Мінг-Чі Куо. Новинка отримає фірмовий процесор Apple Silicon — M5, продуктивності якого вистачить для підтримки ШІ-агента Apple Intelligence.

Мінг-Чі Куо вважає, що чипсет M5 дасть змогу не лише працювати ШІ-функціоналу, а й позитивно вплине на інтерфейс "людина-машина". Аналітик нагадав, що основною проблемою Vision Pro був саме цей інтерфейс, через що збоїв екран гарнітури. Що стосується дизайну пристрою, то навряд чи він зміниться.

Гарнітура Apple Vision Pro Фото: Скриншот

9. Бездротова кухня Ki Cordless Kitchen Appliances

Бездротова кухня Ki пропонує набір кухонної техніки, яка живиться від варильної панелі, або від окремого блоку, або від джерел, встановлених під стільницею. Живлення подається на прилад за допомогою індуктивної передачі потужності: передавач Ki отримує енергію з побутової електромережі та передає її за допомогою магнітної індукції. Потім енергія перетворюється всередині, припустимо, електрочайника, назад в електричну енергію або тепло для підготовки або приготування їжі.

Традиційні дротові кухонні прилади — блендери, міксери, пароварки, мультиварки, тостери тощо, — мають шнур живлення. Так ось гаджети Ki пропонують відмовитися від дротів, вони не залежать від розташування розеток живлення, довжини шнура, можливості підключення до розетки тільки одного приладу, згідно з даними wirelesspowerconsortium.com.

Бездротова кухня Ki Cordless Kitchen Appliances

10. Samsung Galaxy S25 Slim

Згідно з даними аналітика ринку Дебаяна Роя, модель Galaxy S25 Slim вийде у 2025 році та матиме 6,6-дюймовий дисплей, камеру, що складатиметься з трьох датчиків, а саме — 200-мегапіксельного Samsung HP5, 50-мегапіксельного Samsung JN5 з надширококутним об'єктивом та 50-мегапіксельного з телеоб'єктивом і оптичним зумом 3,5х.

Рендер смартфона Galaxy S25 Slim Фото: Sammy Fans

Новинка функціонуватиме завдяки чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Автономність роботи забезпечить батарея ємністю від 4700 до 5000 мАг (найімовірніше, показник перебуватиме на рівні 4700 мАг). Про ціну та обсяг пам'яті телефону Samsung Galaxy S25 Slim на даний момент нічого не відомо.