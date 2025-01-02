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Диджитал

Новое название и другой дизайн: каким будет новый iPhone и когда он появится в продаже

iPhone 16, iPhone
Фото: donanimhaber.com | Иллюстративное фото

Apple готовится к выпуску уже четвертого поколения своего "народного" смартфона. Ожидается, что он будет несколько дороже предшественника и будет иметь корпус как у флагмана.

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В 2025 году выйдет новый бюджетный смартфон от Apple. Уже появились слухи, как он будет выглядеть и называться. Об этом 1 января сообщили в MacRumors.

Ожидается, что уже в марте Apple выпустит "народный" iPhone серии SE — четвертого поколения. Два разных источника с китайской платформы Weibo и соцсети X опубликовали инсайдерскую информацию, что он будет называться iPhone 16E.

Ранее один из этих источников сообщал, что iPhone 16 Pro будут доступны в новом бронзовом цвете. Когда смартфон был представлен, пользователи Apple действительно увидели его в цвете Desert Titanium. Однако в то же время этот источник ошибся относительно количества доступных цветов для iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

По данным инсайдеров, новый iPhone SE будет иметь тот же корпус, что и iPhone 16. По дизайну, как отмечается, он будет похож на базовый iPhone 14 и базовый iPhone 16.

iPhone 14, iPhone Fullscreen
Фото iPhone 14 во всех доступных цветах
Фото: Открытые источники
iPhone 16, iPhone Fullscreen
Фото iPhone 16 во всех доступных цветах
Фото: Открытые источники

По слухам, его техническими характеристиками будут:

  • 6,1-дюймовый OLED-дисплей;
  • Face ID;
  • порт USB-C;
  • одна задняя камера 48 Mpixel;
  • более новый чип серии A;
  • 8 ГБ оперативной памяти для Apple Intelligence;
  • первый модем 5G.

Будет ли у iPhone 16E кнопку Action, которая впервые появилась в iPhone 15 Pro, пока неизвестно.

Последний на данный момент смартфон серии SE был представлен в 2022 году. Он похож внешне на iPhone 8 и имеет такие устаревшие функции, как кнопка Touch ID, порт Lightning и толстые рамки вокруг дисплея. В издании добавили, что, вероятно, следующая модель будет несколько дороже его.

iPhone SE 2022, iPhone SE, последний iPhone SE, iPhone SE, iPhone Fullscreen
Фото iPhone SE 2022 во всех доступных цветах
Фото: Открытые источники

Напомним, в Tom's Guide сообщили, каких новинок от Google стоит ждать в 2025 году. Компания должна выпустить уже десятое поколение телефонов Pixel.

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