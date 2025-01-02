Новое название и другой дизайн: каким будет новый iPhone и когда он появится в продаже

Apple готовится к выпуску уже четвертого поколения своего "народного" смартфона. Ожидается, что он будет несколько дороже предшественника и будет иметь корпус как у флагмана.

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В 2025 году выйдет новый бюджетный смартфон от Apple. Уже появились слухи, как он будет выглядеть и называться. Об этом 1 января сообщили в MacRumors.

Ожидается, что уже в марте Apple выпустит "народный" iPhone серии SE — четвертого поколения. Два разных источника с китайской платформы Weibo и соцсети X опубликовали инсайдерскую информацию, что он будет называться iPhone 16E.

Ранее один из этих источников сообщал, что iPhone 16 Pro будут доступны в новом бронзовом цвете. Когда смартфон был представлен, пользователи Apple действительно увидели его в цвете Desert Titanium. Однако в то же время этот источник ошибся относительно количества доступных цветов для iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

По данным инсайдеров, новый iPhone SE будет иметь тот же корпус, что и iPhone 16. По дизайну, как отмечается, он будет похож на базовый iPhone 14 и базовый iPhone 16.

Фото iPhone 14 во всех доступных цветах Фото: Открытые источники Фото iPhone 16 во всех доступных цветах Фото: Открытые источники

По слухам, его техническими характеристиками будут:

6,1-дюймовый OLED-дисплей;

Face ID;

порт USB-C;

одна задняя камера 48 Mpixel;

более новый чип серии A;

8 ГБ оперативной памяти для Apple Intelligence;

первый модем 5G.

Будет ли у iPhone 16E кнопку Action, которая впервые появилась в iPhone 15 Pro, пока неизвестно.

Последний на данный момент смартфон серии SE был представлен в 2022 году. Он похож внешне на iPhone 8 и имеет такие устаревшие функции, как кнопка Touch ID, порт Lightning и толстые рамки вокруг дисплея. В издании добавили, что, вероятно, следующая модель будет несколько дороже его.

Фото iPhone SE 2022 во всех доступных цветах Фото: Открытые источники

Напомним, в Tom's Guide сообщили, каких новинок от Google стоит ждать в 2025 году. Компания должна выпустить уже десятое поколение телефонов Pixel.

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