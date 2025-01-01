ИИ, гибкие экраны и дополненная реальность: какими будут смартфоны в 2025 году

Ожидается, что в ближайшем будущем смартфоны будут лучше адаптированы под конкретного пользователя, а ряд инновационных технологий станут стандартными.

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Функционал современных смартфонов вышел далеко за рамки простых устройств для связи, а в будущем они могут получить еще больше инновационных возможностей. Об основных тенденциях в сфере смартфонов, за которыми стоит следить в 2025 году, пишет BusinessWorld.

Работа на базе ИИ

Сегодня искусственный интеллект (ИИ) уже меняет функциональность смартфонов, однако в 2025 году ожидается его полная интеграция во все аспекты их работы. Согласно прогнозам, международной исследовательской и консалтинговой компании International Data Corporation (IDC), только в 2025 году рост числа смартфонов с поддержкой ИИ составит 73,1%.

Телефоны с ИИ предоставят пользователям ряд преимуществ. К примеру, голосовые помощники на базе ИИ смогут вести более естественные, похожие на человеческие разговоры, обучаясь не только на голосовых командах, но и на контекстном поведении.

Также считается, что ИИ сможет адаптировать гаджеты под конкретного пользователя, камеры на базе ИИ будут улучшать настройки в реальном времени для создания фото профессионального качества без особых усилий, а генеративный ИИ предоставит инструменты для редактирования фотографий и видео, упростив процесс создания контента для пользователей.

Гибкие и складные дисплеи

Аналитики считают, что в будущем все больше смартфонов получат гибкие и складные дисплеи. В IDC прогнозируют, что к 2028 году общий объем поставок складных устройств по всему миру достигнет 45,7 млн ​​единиц, что приведет к среднегодовому темпу роста в 20,3% в 2023–2028 годах.

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Как отмечают в издании, гибкие и складные смартфоны могут иметь большие экраны, будучи при этом компактными. Например, складной смартфон может трансформироваться в устройство размером с планшет для редактирования презентации, а затем снова складываться до размера, который помещается в карман.

По мнению аналитиков, складные дисплеи и многоэкранные конфигурации станут более доступными для широкой аудитории. Кроме того, дисплеи с высокой частотой обновления (90 Гц-120 Гц), обеспечивающие более плавные визуальные эффекты для игр, просмотра и потребления медиа, вероятно, станут стандартными.

Аккумуляторы

Поскольку смартфоны становятся все мощнее, перед производителями возникает проблема увеличения срока службы аккумулятора без ущерба для производительности. Авторы материала полагают, что в 2025 году ситуация может улучшиться на фоне развития таких технологий, как твердотельные аккумуляторы и кремний-углеродные (Si-C) аккумуляторы.

Ожидается, что беспроводная зарядка, включая новый стандарт Qi 2.0, станет более распространенной, сделав процесс зарядки удобнее и быстрее. Кроме того, системы управления батареями на основе ИИ смогут динамически оптимизировать потребление энергии, продлевая срок службы аккумулятора и производительность без ручной настройки.

Камеры

В статье говорится, что камеры смартфоном продолжат совершенствоваться, в том числе путем интеграции ИИ. Такие функции, как перископические линзы, позволят использовать высококачественный оптический зум, в то время как многообъективные установки продолжат улучшать глубину и стабилизацию.

Авторы подчеркнули, что передовые камеры в сочетании с инструментами редактирования на основе ИИ упростят создание контента. К примеру, пользователи могут снимать и редактировать видео на складном дисплее, а ИИ будет предлагать правки и фильтры на основе настроения контента.

Связь

Согласно прогнозам, 5G станет намного быстрее, с гораздо меньшей задержкой и более надежными соединениями. Кроме того, могут начать появляться, предварительные разработки в области 6G, что сулит еще большую скорость и эффективность.

В издании отметили, что расширенная интеграция с устройствами IoT и экосистемами умного дома сделает смартфоны центром подключенных домов, позволяя все контролировать и отслеживать в режиме реального времени.

Экологичность

Считается, что дизайн смартфонов с использованием переработанных материалов и акцентом на ремонтопригодность будет набирать обороты. К примеру, это могут быть модульные конструкции, позволяющие обновлять компоненты по отдельности, сокращая количество отходов.

Кроме того, в издании полагают, что производители будут продвигать более долговечные модели смартфонов.

Дополненная реальность

Ожидается, что в 2025 году смартфоны позволят чаще использовать дополненную реальность (AR) для повседневных целей. Эта технология модернизирует сегменты, связанные с играми, образованием, покупками и навигацией.

Например, дополненная реальность может использоваться для интерактивного обучения с помощью виртуальных экскурсий или 3D-моделей в образовании. Данная технология также сделает онлайн-шопинг более интерактивными, позволяя виртуально осмотреть одежду и мебель. В свою очередь навигационные приложения могут давать указания в реальном времени с помощью пошаговых AR-направлений.

Безопасность

В статье говорится, что смартфоны будут становиться безопаснее за счет многофакторной аутентификации с использованием лиц, голоса и отпечатков пальцев. В дополнение к биометрической безопасности, устройства смогут обнаруживать угрозы с помощью ИИ.

Напомним, эксперты портала CNET протестировали ряд смартфонов 2024 года стоимостью до 300 долларов, выделив три лучшие модели: Motorola Moto G Power, Samsung Galaxy A25 5G, OnePlus Nord N30 5G.

В свою очередь портал Android Authority назвал 10 самых главных неудач и разочарований, которые произошли в сфере смартфонов в 2024 году.