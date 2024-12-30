Лучшие телефоны 2024 года стоимостью до 300 долларов: обзор бюджетных моделей (фото)

Современные недорогие смартфоны могут поддерживать NFC для бесконтактных платежей, беспроводную зарядку, а также иметь дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц для игр и плавной анимации.

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Дешевые смартфоны, как правило, значительно уступают в той или иной области более дорогим моделям, однако некоторые телефоны стоимостью до 300 долларов, предлагают гораздо больше функций и возможностей, чем от них можно было бы ожидать. Эксперты портала CNET протестировали ряд таких смартфонов, выделив три лучшие модели.

Motorola Moto G Power (2024)

Motorola Moto G Power

В издании называют смартфон Motorola Moto G Power 5G 2024 года выпуска самым универсальным вариантом стоимостью до 300 долларов. При цене от 100 до 200 долларов он предлагает беспроводную зарядку, экран с высокой частотой обновления 120 Гц, Google Pay для бесконтактных платежей и необычный дизайн из веганской кожи.

По словам авторов подборки, камера Motorola Moto G Power делает неплохие снимки при ярком освещении. Телефон оснащен тремя камерами: 50-мегапиксельной основной, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной и 16-мегапиксельной фронтальной. Процессор MediaTek Dimensity 7020 способен выполнять большинство повседневных задач. Размер экрана — 6,7 дюймов.

Несмотря на то, что этот телефон имеет более короткий срок поддержки ПО и безопасности (1 год основной ОС Android, 3 года обновлений безопасности), чем Galaxy A25 5G от Samsung, он является более функциональным устройством.

Плюсы Motorola Moto G Power:

NFC/Google Pay;

время работы батареи;

беспроводная зарядка;

Moto shortcuts.

Минусы Motorola Moto G Power:

короткие сроки поддержки ПО;

тусклый экран на солнце;

отсутствует класс защиты IP по пыле- и водонепроницаемости.

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G является лучшим вариантом для тех, кто ищет телефон на долгий срок. Данная модель предусматривает получение основных обновлений ОС Android в течение четырех лет и обновлений системы безопасности в течение пяти лет. Среди прочих преимуществ смартфона – экран с разрешением 1080p и два громкие динамика для музыки. Стоит такой телефон 300 долларов.

При этом авторы обзора указали на проблемы с многозадачностью и несколько устаревший дизайн смартфона. Кроме того, по их словам, камеры данной модели не справляются с настройками в помещении. Телефон имеет размер экрана 6,5 дюймов, процессор Exynos 1280, а также четыре камеры: 50-мегапиксельную широкоугольную, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную, 2-мегапиксельную макро и 13-мегапиксельная для селфи.

Плюсы Samsung Galaxy A25 5G:

хорошая производительность;

громкие динамики;

длительная поддержка ПО.

Минусы Samsung Galaxy A25 5G:

устаревший дизайн;

отсутствие беспроводной зарядки;

качество фото.

OnePlus Nord N30 5G

OnePlus Nord N30 5G Фото: OnePlus

По данным портала, OnePlus Nord N30 5G имеет выдающуюся в своем ценовом сегменте 50-ваттнаую скорость зарядки. Телефон может заряжаться от 0% до 100% за 45 минут, тогда как другим аппаратам стоимостью до 300 долларов требуется от 90 минут до двух часов. Стоимость данной модели – 230 долларов.

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Смартфон имеет большой 6,72-дюймовый дисплей 1080p, который работает с частотой обновления 120 Гц, а также обеспечивает плавную анимацию приложений, игр, веб-сайтов и потокового видео. При этом его 108-мегапиксельная основная камера, несмотря на количество мегапикселей, делает фото лишь немного лучше, чем остальные телефоны по такой же цене.

OnePlus Nord N30 5G получит только одно обновление программного обеспечения до Android 14, а также три года обновлений безопасности. Эксперты отметили, что это средний срок для этого ценового диапазона. Телефон имеет размер экрана 6,5 дюймов и процессор MediaTek Dimensity 6100 Plus.

Плюсы OnePlus Nord N30 5G:

очень быстрая зарядка;

большой экран с частотой обновления 120 Гц;

NFC.

Минусы OnePlus Nord N30 5G:

камера;

короткий график обновлений ПО.

Напомним, в число самых популярных смартфонов 2024-2025 годов попали: iPhone 16, Samsung Galaxy S24, Motorola Razr Plus, Samsung Galaxy Z Flip 6, Apple iPhone 16 Pro, Google Pixel 9, Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 15, Google Pixel 9 Pro и 9 Pro XL, Motorola Moto G Power.

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