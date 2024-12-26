Названы самые популярные смартфоны 2024-2025 годов: какие флагманы попали в рейтинг

Среди лучших моделей года — iPhone 16, Samsung Galaxy S24, Motorola Razr Plus, Samsung Galaxy Z Flip 6, Apple iPhone 16 Pro, Google Pixel 9, Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 15, Google Pixel 9 Pro и 9 Pro XL, Motorola Moto G Power.

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В рейтинге смартфонов 2024 года и начала 2025-го почетные места заняли смартфоны от брендов Apple, Samsung, Motorola и других. Подборку создал ресурс CNET.

iPhone 16

iPhone 16

Благодаря удобным новым функциям фотосъемки, удобной кнопке Action и элегантному корпусу iPhone 16 и 16 Plus являются первоклассным выбором для поклонников Apple, ищущих новый телефон. Части ключевой функции iPhone 16, Apple Intelligence, уже вышли, и тот факт, что эти телефоны будут ее поддерживать, означает, что они, вероятно, будут чувствовать себя готовыми к будущему на долгие годы.

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Фото: Phone Arena

S24 — замечательный, хорошо собранный телефон, который великолепен прямо из коробки, как и почти идентичные S22 и S23 до него. Это сходство с S22 и S23 можно рассматривать как силу, поскольку дизайн отражает три года усовершенствований, или как слабость. Такие функции, как аппаратное обеспечение камеры, по сути идентичны тому, что вышло в 2022 году. Все это затмевается большим временем автономной работы.

Motorola Razr Plus (2024)

Motorola Razr Plus 2024

Razr Plus выдержит временное погружение в воду, и вот сколько ценности Motorola вложила в свой флагманский складной телефон. Его цена в 1 000 долларов — это круто, но это один из лучших складных телефонов в стиле раскладушки, которые можно купить.

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro Фото: Apple

6,3-дюймовый iPhone 16 Pro и 6,9-дюймовый iPhone 16 Pro Max имеют множество обновлений, включая хорошее время автономной работы, большие дисплеи, выдающиеся фото и видео, замедленную съемку высокого разрешения, новую кнопку управления камерой, полезные функции iOS 18 и несколько инструментов Apple Intelligence.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Samsung

С более резким 5-кратным оптическим зумом, более быстрым новым процессором и знакомым гигантским дисплеем и 100-кратным цифровым зумом телефон Samsung "Ultra" остается лучшим выбором для мобильных фотографов, которым нужно много места на экране.

Galaxy S24 Ultra также является одним из первых телефонов с новыми функциями Samsung Galaxy AI, которые включают инструменты для мгновенного перевода текстовых сообщений и телефонных звонков, а также Circle to Search — новый жест, который позволяет вам запустить поиск Google практически для чего угодно, просто нарисовав круг вокруг него.

iPhone 15

iPhone 15 Фото: Apple

Благодаря Dynamic Island, порту USB-C для более удобной зарядки и улучшенной камере с более высоким разрешением и более четким зумом iPhone 15 является существенным обновлением для владельцев старых iPhone. Он ощущается как уменьшенная версия iPhone 14 Pro, из-за чего начальный iPhone 15 от Apple ощущается как больший скачок вперед по сравнению с прошлогодним.

Google Pixel 9 Pro и 9 Pro XL

Google Pixel 9 Фото: Mike Andronico/CNN Underscored

Pixel 9 Pro и 9 Pro XL имеют много преимуществ, от их блестящего нового дизайна до длительного периода поддержки программного обеспечения. Но это навыки ИИ, которые действительно выделяются, от глубокой интеграции разговорного Gemini Live до новой Pixel Studio, которая создает странные и прекрасные изображения из ваших текстовых подсказок.

Motorola Moto G Power (2024)

Motorola Moto G Power 5G

Motorola Moto G Power 5G — самый универсальный вариант в этом обзоре, предлагающий беспроводную зарядку, экран с высокой частотой обновления 120 Гц, Google Pay для бесконтактных платежей и фантастический дизайн из веганской кожи. Плюс к этому камера, которая делает приличные фотографии в ярком окружении, и процессор, способный выполнять большинство повседневных задач, и вот телефон, которым приятно пользоваться, не перегружая себя дополнительными наворотами, которые мы видим в более дорогих телефонах.

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Фото: Google

В Pixel 9 есть много хорошего: от его достойной камеры до стильного нового дизайна и длительной 7-летней шкалы обновлений программного обеспечения. Но телефоны Google всегда славились своим чистым, гладким программным обеспечением, и это снова относится к серии Pixel 9. Pixel также одними из первых получают новые обновления программного обеспечения.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: Скриншот

Новая функция автофокусировки/автоматического зума позволяет вам удерживать телефон в полуоткрытом положении, Z Flip 6 автоматически увеличивает или уменьшает масштаб (переключаясь между основной и сверхширокоугольной камерами), чтобы получить фотографию, которая лучше всего подходит для момента.

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