Лучшие смартфоны с аккумулятором 4000 мАч: Galaxy S24 5G, Razr 50 Ultra, OnePlus 9 Pro 5G

Смартфоны с емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.

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Среди смартфонов с аккумулятором на 4000 мАч — Samsung Galaxy S24 5G, Motorola Razr 50 Ultra, iPhone 15 Plus, OnePlus 9 Pro 5G, iPhone 14 Plus. Такие телефоны обеспечат комфортное пользование весь день пишет ресурс Analytics Insight.

Мощный аккумулятор гарантирует, что пользователю не придется постоянно искать зарядное устройство, чтобы оставаться продуктивным. Смартфоны с аккумулятором емкостью 4000 мАч также предлагают идеальный компромисс между портативностью и долговечностью. Это означает достаточно мощности для использования в течение целого дня. При этом смартфоны достаточно легкие.

В этой статье рассматриваются лучшие смартфоны с аккумуляторами емкостью 4000 мАч, рассматриваются их функции, производительность и сравнение с другими моделями. Эти смартфоны обеспечивают сочетание эффективности и выносливости.

1. Samsung Galaxy S24 5G

Samsung Galaxy S24 имеет яркое разрешение FHD+, высокую частоту обновления и защищен стеклом Gorilla Glass. Он оснащен мощным восьмиядерным процессором и большим объемом оперативной памяти для многозадачности в сочетании с ОС Android и дополнен One UI. Емкость его аккумулятора — 4000 мАч.

Samsung Galaxy S24 5G

2. Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra имеет стильный и компактный корпус с рейтингом водонепроницаемости IPX8 и более надежный шарнир по сравнению с предыдущей моделью. Он имеет дисплей 6,90 дюйма и оперативную память — 8 ГБ и 12 ГБ.

3. Apple iPhone 15 Plus

Apple iPhone 15 Plus имеет большой сенсорный экран со стандартной частотой обновления и высоким разрешением, что обеспечивает четкость. Оснащен чипом Apple A16 Bionic и хорошей оперативной памятью, также поддерживается беспроводная зарядка. Его дисплей — 6,70 дюйма, а емкость аккумулятора — 4300 мАч.

Apple iPhone 15 Plus

4. OnePlus 9 Pro 5G

Этот смартфон имеет чипсет Qualcomm Snapdragon 888, дисплей в 6,70 дюйма и фронтальную камеру на 16 МП. Также он имеет память в 128 ГБ и 256 ГБ и емкость аккумулятора 4500 мАч.

OnePlus 9 Pro 5G

5. Apple iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus представляет собой увеличенную версию модели iPhone 14 с большим экраном и аккумулятором по той же цене, что и большинство фирменных функций серии 14. Емкость аккумулятора — 4323 мАч.

Apple iPhone 14 Plus

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