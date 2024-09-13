Найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг: Galaxy S24 5G, Razr 50 Ultra, OnePlus 9 Pro 5G

Смартфони з ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Гідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.

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Серед смартфонів з акумулятором на 4000 мАг — Samsung Galaxy S24 5G, Motorola Razr 50 Ultra, iPhone 15 Plus, OnePlus 9 Pro 5G, iPhone 14 Plus. Такі телефони забезпечать комфортне користування весь день пише ресурс Analytics Insight.

Потужний акумулятор гарантує, що користувачеві не доведеться постійно шукати зарядний пристрій, щоб залишатися продуктивним. Смартфони з акумулятором ємністю 4000 мАг також пропонують ідеальний компроміс між портативністю та довговічністю. Це означає достатньо потужності для використання протягом цілого дня. При цьому смартфони досить легкі.

У цій статті розглядаються найкращі смартфони з акумуляторами ємністю 4000 мАг, розглядаються їхні функції, продуктивність і порівняння з іншими моделями. Ці смартфони забезпечують поєднання ефективності та витривалості.

1. Samsung Galaxy S24 5G

Samsung Galaxy S24 має яскраву роздільну здатність FHD+, високу частоту оновлення та захищений склом Gorilla Glass. Він оснащений потужним восьмиядерним процесором і великим об'ємом оперативної пам'яті для багатозадачності в поєднанні з ОС Android і доповнений One UI. Ємність його акумулятора — 4000 мАг.

Samsung Galaxy S24 5G

2. Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra має стильний і компактний корпус із рейтингом водонепроникності IPX8 і більш надійний шарнір порівняно з попередньою моделлю. Він має дисплей 6,90 дюйма та оперативну пам'ять — 8 ГБ і 12 ГБ.

3. Apple iPhone 15 Plus

Apple iPhone 15 Plus має великий сенсорний екран зі стандартною частотою оновлення та високою роздільною здатністю, що забезпечує чіткість. Оснащений чипом Apple A16 Bionic і хорошою оперативною пам'яттю, також підтримується бездротова зарядка. Його дисплей — 6,70 дюйма, а ємність акумулятора — 4300 мАг.

Apple iPhone 15 Plus

4. OnePlus 9 Pro 5G

Цей смартфон має чипсет Qualcomm Snapdragon 888, дисплей у 6,70 дюйма та фронтальну камеру на 16 МП. Також він має пам'ять у 128 ГБ і 256 ГБ та ємність акумулятора 4500 мАг.

OnePlus 9 Pro 5G

5. Apple iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus являє собою збільшену версію моделі iPhone 14 з великим екраном і акумулятором за тією самою ціною, що й більшість фірмових функцій серії 14. Ємність акумулятора — 4323 мАг.

Apple iPhone 14 Plus

Раніше ми писали про те, що найпотужніша у світі батарея зробить гаджети невпізнанними: як вона працює. Акумулятор використовує вуглецеве волокно для своїх електродів, усуваючи необхідність у міді або алюмінії, які додають ваги. У підсумку, смартфони і ноутбуки будуть завтовшки з кредитну картку.