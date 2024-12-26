Названо найпопулярніші смартфони 2024-2025 років: які флагмани потрапили до рейтингу

Серед найкращих моделей року — iPhone 16, Samsung Galaxy S24, Motorola Razr Plus, Samsung Galaxy Z Flip 6, Apple iPhone 16 Pro, Google Pixel 9, Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 15, Google Pixel 9 Pro і 9 Pro XL, Motorola Moto G Power.

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У рейтингу смартфонів 2024 року і початку 2025-го почесні місця посіли смартфони від брендів Apple, Samsung, Motorola та інших. Добірку створив ресурс CNET.

iPhone 16

iPhone 16

Завдяки зручним новим функціям фотозйомки, зручній кнопці Action і елегантному корпусу iPhone 16 і 16 Plus є першокласним вибором для шанувальників Apple, які шукають новий телефон. Частини ключової функції iPhone 16, Apple Intelligence, вже вийшли, і той факт, що ці телефони будуть її підтримувати, означає, що вони, ймовірно, будуть відчувати себе готовими до майбутнього на довгі роки.

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Фото: Phone Arena

S24 — добре зібраний телефон, який чудовий прямо з коробки, як і майже ідентичні S22 і S23 до нього. Цю схожість із S22 і S23 можна розглядати як силу, оскільки дизайн відображає три роки удосконалень, або як слабкість. Такі функції, як апаратне забезпечення камери, по суті ідентичні тому, що вийшло у 2022 році. Усе це затьмарюється великим часом автономної роботи.

Motorola Razr Plus (2024)

Motorola Razr Plus 2024

Razr Plus витримає тимчасове занурення у воду, і ось скільки цінності Motorola вклала у свій флагманський складаний телефон. Його ціна в 1 000 доларів — це круто, але це один із найкращих складних телефонів у стилі розкладачки, які можна купити.

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro Фото: Apple

6,3-дюймовий iPhone 16 Pro і 6,9-дюймовий iPhone 16 Pro Max мають безліч оновлень, включно з гарним часом автономної роботи, великими дисплеями, видатними фото та відео, сповільненим зніманням високої роздільної здатності, новою кнопкою керування камерою, корисними функціями iOS 18 і кількома інструментами Apple Intelligence.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Samsung

З розкішним 5-кратним оптичним зумом, швидшим новим процесором і знайомим гігантським дисплеєм та 100-кратним цифровим зумом телефон Samsung "Ultra" залишається найкращим вибором для мобільних фотографів, яким потрібно багато місця на екрані.

Galaxy S24 Ultra також є одним із перших телефонів із новими функціями Samsung Galaxy AI, які мають інструменти для миттєвого перекладу текстових повідомлень і телефонних дзвінків, а також Circle to Search — новий жест, що дає змогу вам запустити пошук Google практично для чого завгодно, просто намалювавши коло навколо нього.

iPhone 15

iPhone 15 Фото: Apple

Завдяки Dynamic Island, порту USB-C для зручнішої зарядки та покращеній камері з вищою роздільною здатністю та чіткішим зумом iPhone 15 є суттєвим оновленням для власників старих iPhone. Він відчувається як зменшена версія iPhone 14 Pro, через що початковий iPhone 15 від Apple вбачається як більший стрибок уперед порівняно з минулорічним.

Google Pixel 9 Pro і 9 Pro XL

Google Pixel 9 Фото: Mike Andronico/CNN Underscored

Pixel 9 Pro і 9 Pro XL мають багато переваг, від їх блискучого нового дизайну до тривалого періоду підтримки програмного забезпечення. Але це навички ШІ, які справді вирізняються, від глибокої інтеграції розмовного Gemini Live до нової Pixel Studio, яка створює дивні та прекрасні зображення з ваших текстових підказок.

Motorola Moto G Power (2024)

Motorola Moto G Power 5G

Motorola Moto G Power 5G — найуніверсальніший варіант у цьому огляді, що пропонує бездротове заряджання, екран з високою частотою оновлення 120 Гц, Google Pay для безконтактних платежів і фантастичний дизайн з веганської шкіри. Плюс до цього камера, яка робить пристойні фотографії в яскравому оточенні, і процесор, здатний виконувати більшість повсякденних завдань, і ось телефон, яким приємно користуватися, не перевантажуючи себе додатковими наворотами, які ми бачимо в більш дорогих телефонах.

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Фото: Google

У Pixel 9 є багато хорошого: від його гідної камери до стильного нового дизайну і тривалої 7-річної шкали оновлень програмного забезпечення. Але телефони Google завжди славилися своїм чистим, гладким програмним забезпеченням, і це знову стосується серії Pixel 9. Pixel також одними з перших отримують останні оновлення програмного забезпечення.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: Скриншот

Нова функція автофокусування/автоматичного зуму дає змогу вам утримувати телефон у напіввідчиненому положенні, Z Flip 6 автоматично збільшує або зменшує масштаб (перемикаючись між основною та надширококутною камерами), щоб отримати фотографію, яка найкраще підходить для моменту.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4 000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4 000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.