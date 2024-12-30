Найкращі телефони 2024 року вартістю до 300 доларів: огляд бюджетних моделей (фото)

Сучасні недорогі смартфони можуть підтримувати NFC для безконтактних платежів, бездротове заряджання, а також мати дисплей з високою частотою оновлення 120 Гц для ігор і плавної анімації.

Related video

Дешеві смартфони, як правило, значно поступаються в тій чи іншій області більш дорогим моделям, однак деякі телефони вартістю до 300 доларів, пропонують набагато більше функцій і можливостей, ніж від них можна було б очікувати. Експерти порталу CNET протестували низку таких смартфонів, виділивши три найкращі моделі.

Motorola Moto G Power (2024)

Motorola Moto G Power

У виданні називають смартфон Motorola Moto G Power 5G 2024 року випуску найбільш універсальним варіантом вартістю до 300 доларів. За ціною від 100 до 200 доларів він пропонує бездротову зарядку, екран з високою частотою оновлення 120 Гц, Google Pay для безконтактних платежів і незвичайний дизайн з веганської шкіри.

За словами авторів добірки, камера Motorola Moto G Power робить непогані знімки при яскравому освітленні. Телефон оснащений трьома камерами: 50-мегапіксельною основною, 8-мегапіксельною надширококутною і 16-мегапіксельною фронтальною. Процесор MediaTek Dimensity 7020 здатний виконувати більшість повсякденних завдань. Розмір екрана — 6,7 дюймів.

Незважаючи на те, що цей телефон має коротший термін підтримки ПЗ і безпеки (1 рік основної ОС Android, 3 роки оновлень безпеки), ніж Galaxy A25 5G від Samsung, він є більш функціональним пристроєм.

Плюси Motorola Moto G Power:

NFC/Google Pay;

час роботи батареї;

бездротова зарядка;

Moto shortcuts.

Мінуси Motorola Moto G Power:

короткі терміни підтримки ПЗ;

тьмяний екран на сонці;

відсутній клас захисту IP за пило- та водонепроникністю.

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G є найкращим варіантом для тих, хто шукає телефон на довгий термін. Дана модель передбачає отримання основних оновлень ОС Android протягом чотирьох років і оновлень системи безпеки протягом п'яти років. Серед інших переваг смартфона — екран з роздільною здатністю 1080p і два гучні динаміки для музики. Коштує такий телефон 300 доларів.

При цьому автори огляду вказали на проблеми з багатозадачністю і дещо застарілий дизайн смартфона. Крім того, за їхніми словами, камери цієї моделі не справляються з налаштуваннями в приміщенні. Телефон має розмір екрана 6,5 дюймів, процесор Exynos 1280, а також чотири камери: 50-мегапіксельну ширококутну, 8-мегапіксельну надширококутну, 2-мегапіксельну макро і 13-мегапіксельну для селфі.

Плюси Samsung Galaxy A25 5G:

хороша продуктивність;

гучні динаміки;

тривала підтримка ПЗ.

Мінуси Samsung Galaxy A25 5G:

застарілий дизайн;

відсутність бездротової зарядки;

якість фото.

OnePlus Nord N30 5G

OnePlus Nord N30 5G Фото: OnePlus

За даними порталу, OnePlus Nord N30 5G має видатну у своєму ціновому сегменті 50-ватну швидкість зарядки. Телефон може заряджатися від 0% до 100% за 45 хвилин, тоді як іншим апаратам вартістю до 300 доларів потрібно від 90 хвилин до двох годин. Вартість даної моделі — 230 доларів.

Важливо

Як зміняться флагманські смартфони Android у 2025 році: топ-5 тенденцій

Смартфон має великий 6,72-дюймовий дисплей 1080p, який працює з частотою оновлення 120 Гц, а також забезпечує плавну анімацію додатків, ігор, веб-сайтів і потокового відео. При цьому його 108-мегапіксельна основна камера, незважаючи на кількість мегапікселів, робить фото лише трохи кращими, ніж інші телефони за такою ж ціною.

OnePlus Nord N30 N30 5G отримає тільки одне оновлення програмного забезпечення до Android 14, а також три роки оновлень безпеки. Експерти зазначили, що це середній термін для цього цінового діапазону. Телефон має розмір екрана 6,5 дюймів і процесор MediaTek Dimensity 6100 Plus.

Плюси OnePlus Nord N30 5G:

дуже швидка зарядка;

великий екран із частотою оновлення 120 Гц;

NFC.

Мінуси OnePlus Nord N30 5G:

камера;

короткий графік оновлень ПЗ.

Нагадаємо, до числа найпопулярніших смартфонів 2024-2025 років потрапили: iPhone 16, Samsung Galaxy S24, Motorola Razr Plus, Samsung Galaxy Z Flip 6, Apple iPhone 16 Pro, Google Pixel 9, Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 15, Google Pixel 9 Pro і 9 Pro XL, Motorola Moto G Power.

Інсайдери також розповіли, чого чекати від компанії Samsung у 2025 році, зокрема, про Galaxy S25 Ultra, Galaxy XR і Galaxy AI.