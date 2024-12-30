Чого очікувати від Samsung у 2025 році: нові смартфони, гарнітури, годинники та можливості ШІ

Очікується, що Samsung багато розповість про Galaxy AI і його нові можливості в рамках запуску смартфона S25.

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Інсайдери розповіли, чого чекати від Samsung у 2025 році. Зокрема, про Galaxy S25 Ultra, Galaxy XR, Galaxy AI. Про це пише Tom's Guide.

Мобільні продукти корейського технологічного гіганта залишаються одними з найкращих у своїх категоріях, а починання в нових галузях, таких як смарт-кільця або функції ШІ, також виявилися успішними. Але тепер настав час подумати про те, що принесе 2025 рік.

Різні джерела вже говорили, що варто звернути увагу на Galaxy S25, Galaxy Watch 8 і Galaxy Ring 2, а Samsung вже показала гарнітуру Galaxy XR, яку ми очікуємо побачити цього року. Але, найімовірніше, буде більше від підрозділів Samsung, що займаються телефонами, планшетами, ноутбуками і переносними пристроями.

У січні заплановано захід Galaxy Unpacked. Samsung вже підтвердила, що серія Galaxy S25 надійде в продаж наступного року, а інсайдери і наші найкращі припущення припускають, що вона надійде на січневому заході Unpacked.

Можна припустити, що, як і в попередні роки, буде запропоновано три моделі: стандартна Galaxy S25 внизу і Galaxy S25 Ultra нагорі. Усі ці моделі, як передбачається, отримають новий, кругліший (і більший у разі базової моделі) дизайн, чипи Snapdragon 8 Elite, а Ultra має отримати деякі унікальні поліпшені камери. Однак це може статися буквально за рахунок підвищення цін.

Але поряд з ними або замість недооціненої моделі Plus може з'явитися нова модель Galaxy S25 Slim, яка запропонує користувачам більш тонкий і легкий досвід використання флагманського телефону, принаймні, за чутками. Вона може бути випущена окремо від інших Galaxy S25 пізніше цього року.

Samsung Galaxy у 2025 році: Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7

Поки не так багато відомо про складні смартфони Samsung 2025 року, як про моделі Galaxy S, але чутки наразі припускають, що це може бути великий рік для Z Fold, оскільки він отримає більші дисплеї на основі тих, що використовуються в Galaxy Z Fold Special Edition, і загалом тонший дизайн. Galaxy Z Flip 7 також може отримати більші екрани всередині і зовні, а також чіп Exynos замість звичайного чіпа Snapdragon, що також може вплинути на продуктивність.

Раніше повідомлялося, що на смартфонах Samsung Galaxy можна записувати розмови під час дзвінків. Запис телефонних дзвінків може допомогти згадати важливі деталі розмов для різних ситуацій.