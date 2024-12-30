Чего ожидать от Samsung в 2025 году: новые смартфоны, гарнитуры, часы и возможности ИИ

Ожидается, что Samsung много расскажет о Galaxy AI и его новых возможностях в рамках запуска смартфона S25.

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Инсайдеры рассказали, чего ждать от Samsung в 2025 году. В частности, о Galaxy S25 Ultra, Galaxy XR, Galaxy AI. Об этом пишет Tom's Guide.

Мобильные продукты корейского технологического гиганта остаются одними из лучших в своих категориях, а начинания в новых областях, таких как смарт-кольца или функции ИИ, также оказались успешными. Но теперь пришло время подумать о том, что принесет 2025 год.

Различные источники уже говорили, что стоит обратить внимание на Galaxy S25, Galaxy Watch 8 и Galaxy Ring 2, а Samsung уже показала гарнитуру Galaxy XR, которую мы ожидаем увидеть в этом году. Но, скорее всего, будет больше от подразделений Samsung, занимающихся телефонами, планшетами, ноутбуками и носимыми устройствами.

В январе запланировано мероприятие Galaxy Unpacked. Samsung уже подтвердила, что серия Galaxy S25 поступит в продажу в следующем году, а инсайдеры и наши лучшие предположения предполагают, что она поступит на январском мероприятии Unpacked.

Можно предположить, что, как и в предыдущие годы, будет предложено три модели: стандартная Galaxy S25 внизу и Galaxy S25 Ultra наверху. Все эти модели, как предполагается, получат новый, более круглый (и более крупный в случае базовой модели) дизайн, чипы Snapdragon 8 Elite, а Ultra должна получить некоторые уникальные улучшенные камеры. Однако это может произойти буквально за счет повышения цен.

Но наряду с ними или вместо недооцененной модели Plus может появиться новая модель Galaxy S25 Slim, которая предложит пользователям более тонкий и легкий опыт использования флагманского телефона, по крайней мере, по слухам. Она может быть выпущена отдельно от других Galaxy S25 позже в этом году.

Samsung Galaxy в 2025 году: Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7

Пока не так много известно о складных смартфонах Samsung 2025 года, как о моделях Galaxy S, но слухи на данный момент предполагают, что это может быть большой год для Z Fold, поскольку он получит более крупные дисплеи на основе тех, что используются в Galaxy Z Fold Special Edition, и в целом более тонкий дизайн. Galaxy Z Flip 7 также может получить более крупные экраны внутри и снаружи, а также чип Exynos вместо обычного чипа Snapdragon, что также может повлиять на производительность.

Ранее сообщалось, что на смартфонах Samsung Galaxy можно записывать разговоры во время звонков. Запись телефонных звонков может помочь вспомнить важные детали разговоров для различных ситуаций.