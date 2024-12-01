На смартфонах Samsung Galaxy можно записывать разговоры во время звонков: как это делать

Запись телефонных звонков может помочь вспомнить важные детали разговоров для различных ситуаций.

Samsung предлагает встроенную функцию записи звонков. О том, как ею правильно воспользоваться пишет Android Police.

Можно записывать звонки без использования стороннего программного обеспечения. Однако недостатком является то, что можно записывать звонки только в том случае, если регион пользователя поддерживает эту функцию. Если функция доступна, рассмотрим, как записывать мобильные звонки на вашем телефоне Galaxy.

Как записать звонок на телефоне Samsung Galaxy

Функция записи вызова появляется только при активном вызове. Можно проверить, включена ли эта функция, набрав номер голосовой почты или доверенного контакта. В противном случае выполните следующие действия, чтобы записать вызов на телефоне Samsung Galaxy.

Надо открыть приложение "Телефон" и позвонить. В активном разговоре нажать на меню в виде трех точек в правом верхнем углу. Выбрать Запись вызова. Красная точка указывает на активный статус записи вызова и время. Чтобы остановить запись разговора, отключить вызов или открыть то же меню вверху.

Система сохраняет запись во внутреннюю память и отправляет вам уведомление. Проведите пальцем сверху вниз, чтобы открыть Центр уведомлений, и коснитесь уведомления Вызов записан, чтобы прослушать запись. После завершения вызова рядом с именем контакта (или номером) в меню "Недавние" приложения "Телефон" появляется небольшой значок микрофона.

Как записать звонок на Samsung Galaxy с помощью Google Voice

Также можно использовать Google Voice для совершения или приема звонков на телефоне Galaxy. К счастью, запись звонков при использовании Google Voice все еще работает. Вот как это сделать.

Открыть приложение Google Voicе. Выбрать меню-гамбургер в верхнем левом углу и перейти в раздел "Настройки". Включить параметры входящих вызовов. Во время звонка на свой номер Google Voice, открыть клавиатуру и нажать 4, чтобы начать запись.

Как автоматически записывать звонки на Samsung Galaxy

Типичный клип записи звонков занимает небольшой объем памяти (в килобайтах) на телефоне Galaxy. Даже если записывать все голосовые звонки на свой телефон Galaxy, это не сильно занимает место в памяти телефона. Samsung также предлагает возможность автоматической записи звонков от выбранных контактов или несохраненных номеров телефонов. Чтобы это активировать:

Запустить приложение "Телефон" и перейдите в меню "Клавиатура" Нажать на меню с тремя точками вверху и откройте "Настройки" Открыть меню "Запись звонков" Включить переключатель "Автоматическая запись звонков"

По умолчанию автоматически записываются все вызовы (включая неизвестные номера) на вашем мобильном телефоне. Однако можно изменить это, чтобы записывать несохраненные или определенные номера из вашего списка контактов.

Открыть меню "Запись звонков" в приложении "Телефон" (см. шаги выше). Нажать "Автоматическая запись звонков" Нажать "Вызовы с несохраненными номерами" или "Вызовы с определенными номерами" При выборе "Вызовы с определенных номеров" нажать на опцию "Номера для автоматической записи" Добавить номера или выбрать контакты, звонки которым надо записывать автоматически.

Как найти и поделиться записанным звонком

После записи звонка можно найти список записанных звонков в настройках телефона. Можно добавить его в другую папку, скопировать, переименовать и даже поделиться им. Вот как найти и поделиться сохраненными записями звонков с другими.

Открыть настройки телефона на вашем телефоне Samsung (см. скриншоты выше). Выбрать Запись звонков Нажать "Записанные звонки" Проверить список записанных звонков, отфильтрованный по имени. Также можно отфильтровать список по дате, типу и размеру. Нажать и удерживать запись, чтобы переместить ее в другую папку, скопировать, переименовать, удалить или поделиться клипом через приложение для обмена мгновенными сообщениями.

Можно ли записывать звонки WhatsApp, Telegram или Messenger на телефоне Samsung?

С ростом популярности приложений для обмена мгновенными сообщениями (IM) многие предпочитают такие приложения, как WhatsApp, Telegram или Messenger, для совершения голосовых вызовов (VoIP). Эти приложения используют собственную программу набора номера и не предлагают функцию записи вызовов. Если звонки проходят через приложения для обмена сообщениями, необходимо использовать специальное устройство для записи вызовов, чтобы сохранять разговоры. Можно записывать только свои обычные голосовые вызовы на устройстве Samsung Galaxy.

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