На смартфонах Samsung Galaxy можна записувати розмови під час дзвінків: як це робити

Запис телефонних дзвінків може допомогти згадати важливі деталі розмов для різних ситуацій.

Samsung пропонує вбудовану функцію запису дзвінків. Про те, як нею правильно скористатися, пише Android Police.

Можна записувати дзвінки без використання стороннього програмного забезпечення. Однак недоліком є те, що можна записувати дзвінки лише в тому випадку, якщо регіон користувача підтримує цю функцію. Якщо функція доступна, розглянемо, як записувати мобільні дзвінки на вашому телефоні Galaxy.

Як записати дзвінок на телефоні Samsung Galaxy

Функція запису виклику з'являється тільки при активному виклику. Можна перевірити, чи ввімкнено цю функцію, набравши номер голосової пошти або довіреного контакту. В іншому разі виконайте такі дії, щоб записати виклик на телефоні Samsung Galaxy.

Треба відкрити додаток "Телефон" і зателефонувати. В активній розмові натиснути на меню у вигляді трьох крапок у правому верхньому кутку. Вибрати Запис виклику. Червона крапка вказує на активний статус запису виклику і час. Щоб зупинити запис розмови, вимкнути виклик або відкрити те саме меню вгорі.

Система зберігає запис у внутрішню пам'ять і надсилає вам повідомлення. Проведіть пальцем зверху вниз, щоб відкрити Центр сповіщень, і торкніться сповіщення Виклик записано, щоб прослухати запис. Після завершення виклику поруч з ім'ям контакту (або номером) у меню "Нещодавні" додатка "Телефон" з'являється невеликий значок мікрофона.

Як записати дзвінок на Samsung Galaxy за допомогою Google Voice

Також можна використовувати Google Voice для здійснення або прийому дзвінків на телефоні Galaxy. На щастя, запис дзвінків при використанні Google Voice все ще працює. Ось як це зробити.

Відкрити застосунок Google Voicе. Вибрати меню-гамбургер у верхньому лівому кутку і перейти в розділ "Налаштування". Увімкнути параметри вхідних викликів. Під час дзвінка на свій номер Google Voice, відкрити клавіатуру і натиснути 4, щоб почати запис.

Як автоматично записувати дзвінки на Samsung Galaxy

Типовий кліп запису дзвінків займає невеликий об'єм пам'яті (в кілобайти) на телефоні Galaxy. Навіть якщо записувати всі голосові дзвінки на свій телефон Galaxy, це не сильно займає місце в пам'яті телефону. Samsung також пропонує можливість автоматичного запису дзвінків від обраних контактів або незбережених номерів телефонів. Щоб це активувати:

Запустити застосунок "Телефон" і перейдіть у меню "Клавіатура" Натиснути на меню з трьома крапками вгорі і відкрийте "Налаштування" Відкрити меню "Запис дзвінків" Увімкнути перемикач "Автоматичний запис дзвінків"

За замовчуванням автоматично записуються всі виклики (включно з невідомими номерами) на вашому мобільному телефоні. Однак можна змінити це, щоб записувати незбережені або певні номери з вашого списку контактів.

Відкрити меню "Запис дзвінків" у застосунку "Телефон" (див. кроки вище). Натиснути "Автоматичний запис дзвінків" Натиснути "Виклики з незбереженими номерами" або "Виклики з певними номерами" При виборі "Виклики з певних номерів" натиснути на опцію "Номери для автоматичного запису" Додати номери або вибрати контакти, дзвінки яким треба записувати автоматично.

Як знайти і поділитися записаним дзвінком

Після запису дзвінка можна знайти список записаних дзвінків у налаштуваннях телефону. Можна додати його в іншу папку, скопіювати, перейменувати і навіть поділитися ним. Ось як знайти і поділитися збереженими записами дзвінків з іншими.

Відкрити налаштування телефону на вашому телефоні Samsung (див. скріншоти вище). Вибрати Запис дзвінків Натиснути "Записані дзвінки" Перевірити список записаних дзвінків, відфільтрований за ім'ям. Також можна відфільтрувати список за датою, типом і розміром. Натиснути й утримувати запис, щоб перемістити його в іншу папку, скопіювати, перейменувати, видалити або поділитися кліпом через додаток для обміну миттєвими повідомленнями.

Чи можна записувати дзвінки WhatsApp, Telegram або Messenger на телефоні Samsung?

Зі зростанням популярності додатків для обміну миттєвими повідомленнями (IM) багато хто віддає перевагу таким додаткам, як WhatsApp, Telegram або Messenger, для здійснення голосових викликів (VoIP). Ці додатки використовують власну програму набору номера і не пропонують функцію запису викликів. Якщо дзвінки проходять через додатки для обміну повідомленнями, необхідно використовувати спеціальний пристрій для запису викликів, щоб зберігати розмови. Можна записувати тільки свої звичайні голосові виклики на пристрої Samsung Galaxy.

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