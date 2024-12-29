Як зміняться флагманські смартфони Android у 2025 році: топ-5 тенденцій

Супер-ємні батареї, ультратонкі корпуси, 100-відсотковий захист від води, найрозумніші чипи — смартфони майбутнього року зміняться не тільки зовні, а й внутрішньо.

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Від величезного приросту продуктивності до більш ємних акумуляторів і не тільки — ось чого Фокус очікує наступного року від смартфонів, що працюють на основі операційної системи Android.

Набагато кращий час автономної роботи

Одним із найпомітніших поліпшень, яких слід очікувати від смартфонів наступного покоління, є набагато кращий час автономної роботи.

Головна причина — ширше впровадження кремнієвих акумуляторів, що пропонують більшу ємність при тому ж фізичному розмірі, ніж літієві аналоги. Усі, від Honor і Xiaomi до Oppo і OnePlus, нарощують темпи в цьому сегменті. Наприклад, Vivo X200 Pro Mini має більш компактний 6,39-дюймовий екран у парі з великою батареєю ємністю 5700 мАг, або Realme GT7 Pro, який отримав батарею ємністю 6500 мАг у тонкому корпусі, пише androidauthority.com.

Ще одна причина полягає в тому, що два провідні процесори для телефонів Android, Snapdragon 8 Elite і MediaTek Dimensity 9400, створені на основі 3-нм техпроцесу TSMC. Це обіцяє значний приріст ефективності порівняно з попередніми 4-нм пристроями. Qualcomm заявляє, що новий чипсет Snapdragon на 44% ефективніший за попередній, тоді як MediaTek каже, що її процесор на 40% ефективніший за старшу модель.

Експерти протестували ROG Phone 9 Pro на базі Snapdragon і виявили значне поліпшення часу автономної роботи порівняно з попереднім поколінням. Видатний приріст було досягнуто під час дзвінків Zoom (30%), відтворення відео 4K (30%) і перегляду веб-сторінок (46%).

Величезний стрибок продуктивності

Можливо, головним поліпшенням для флагманських телефонів Android наступного покоління є продуктивність, оскільки Snapdragon 8 Elite використовує спеціальний процесор Oryon, пише tomsguide.com. Під час тестування Realme GT7 Pro не продемонстрував заявлених Qualcomm поліпшень CPU/GPU на 45%, але ми все одно експерти побачили вражаючий приріст продуктивності. Тим часом, ROG Phone 9 Pro фактично відповідає заявам Qualcomm про CPU, але трохи відстає в категорії GPU.

Dimensity 9400 від MediaTek не забезпечує такого ж величезного приросту CPU, проте тести Орро Find X8 Pro показали, що телефон працював не гірше за ROG Phone 9 Pro і не перегрівався.

Смартфон ROG Phone 9 Pro Фото: androidauthority.com

Тонкі смартфони повернуться на ринок

Схоже, що ультратонкі смартфони повернуться у 2025 році. Уже відомо про роботу Apple над iPhone 17 Air, який матиме тонший дизайн, ніж інші моделі iPhone 17. Конкурент з Південної Кореї, компанія Samsung, також планує випустити модель Galaxy S25 Slim через кілька місяців після виходу серії Galaxy S25.

Це може спровокувати масштабну "війну" серед виробників смартфонів, які боротимуться за увагу клієнтів. Однак компанії мають враховувати, що ультратонкі пристрої мають низку недоліків, як-от менша ємність акумулятора, схильність до перегріву, жертвування динаміками та датчиками камер, ідеться в матеріалі The Verge.

Рендер ультратонкого смартфона від Samsung Фото: Sammy Fans

Вбудовані в дисплей сканери відбитків пальців

Перші вбудовані в дисплей сканери відбитків пальців були доволі поганими, мали низьку швидкість сканування і часто потребували кількох спроб. Але сьогодні технологія досягла значних успіхів, і деякі виробники флагманських телефонів перейшли з оптичних сканерів відбитків пальців на більш швидкі та надійні ультразвукові рішення. Ці сканери навіть дають змогу розблокувати пристрій, якщо пальці вологі або мокрі.

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Qualcomm довгий час була одним з небагатьох великих постачальників ультразвукових вбудованих у дисплей сканерів відбитків пальців. Однак на початку цього року в цій галузі сталося щось важливе: китайська компанія Goodix оголосила про комерційну доступність свого першого ультразвукового вбудованого в дисплей сканера. Ця технологія дебютувала у Vivo X100 Ultra, і відтоді вийшло безліч інших китайських флагманських телефонів із цією технологією, включно із серією Xiaomi 15 і OnePlus 13. Таким чином, слід очікувати більш широкої доступності ультразвукових сканерів відбитків пальців під дисплеєм у 2025 році.

Водонепроникні смартфони

Хоча водонепроникність, звісно, не нова, практично всі останні флагмани отримали рейтинги IP68 і навіть IP69. Практично всі моделі, оснащені чипсетами Snapdragon 8 Elite і Dimensity 9400, мають повноцінну водонепроникність. Деякі з них також мають вищий рейтинг IP69, що говорить про захист від струменів води під високим тиском і гарячої води.

Рейтинг IP69 не зовсім практичний для переважної більшості користувачів, але, тим не менш, все більше брендів піднімають планку водонепроникності. Китайський OnePlus 13 отримав захист IP68/IP69, так само як і останній флагман Realme. Можна зробити висновок, що ще більше пристроїв матимуть рейтинг захисту не нижче IP68 у новому 2025 році.

Раніше ми писали про найкращі смартфони для фотографій. Серед моделей — iPhone 16, iPhone 16 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Vivo X100 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 9 Pro, Pro XL Pixel.