Лучшие смартфоны для фотографий в 2024 году: какие из устройств сделают хорошие снимки

Вот лучшие смартфоны 2024 года для создания фотографий, каждый из которых оснащен передовыми функциями.

Related video

Среди моделей — iPhone 16, iPhone 16 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Vivo X100 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 9 Pro, Pro XL Pixel. Об этом пишет Gizmo China.

iPhone 16

iPhone 16

Для тех, кто предпочитает более бюджетный вариант без ущерба качеству, отличным выбором станут iPhone 16 и 16 Plus. Они оснащены широкоугольной камерой 48 Мп со стабилизацией со сдвигом сенсора, что обеспечивает четкие и ясные изображения. Они оснащены четырехпиксельным сенсором, который оснащен 2-кратным телеобъективом для универсального кадрирования, что делает их идеальными для съемки всего: от рождественского печенья до групповых портретов.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Фото: Скриншот

Серия iPhone 16 Pro от Apple устанавливает новый стандарт для фотографии на смартфоне. iPhone 16 Pro и Pro Max оснащены передовой 48-мегапиксельной камерой Fusion, оснащенной датчиком Quad-Pixel второго поколения. Датчик обеспечивает яркие и детальные возможности фотосъемки даже в условиях слабого освещения.

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra Фото: Скриншот

Для тех, кто хочет расширить границы смартфонной фотографии, Xiaomi 14 Ultra станет исключительным выбором. Он может похвастаться 50-мегапиксельным 1-дюймовым сенсором Sony LYT-900 с переменной диафрагмой от f/1.63 до f/4. Это флагманское устройство отлично справляется с фотографией при слабом освещении, что делает его идеальным для снимков в темноте или при слабом освещении. Его система из четырех камер включает 50-мегапиксельный сверхширокоугольный, 50-мегапиксельный 3,2-кратный телеобъектив и 50-мегапиксельный 5-кратный перископический объектив, что обеспечивает универсальность.

Vivo X100 Ultra

Vivo X100 Ultra

С исключительными возможностями зума, то Vivo X100 Ultra — это смартфон, который вам нужен. Он оснащен 200-мегапиксельным датчиком ISOCELL HP9 и оснащен 85-миллиметровым перископическим объективом с 20-кратным увеличением, что делает его идеальным для съемки сложных деталей.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Фото: Samsung

Galaxy S24 Ultra от Samsung сочетает в себе элегантность и функциональность, что делает его отличным выбором для праздничной фотографии. Он оснащен основной камерой на 200 Мп с усовершенствованной стабилизацией изображения, что обеспечивает четкие и яркие изображения даже в сложных условиях.

Google Pixel 9 Pro и Pro XL Pixel

Google Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro и Pro XL от Google обладают исключительными вычислительными возможностями фотографии. Они оснащены 50-мегапиксельной основной камерой и 48-мегапиксельным телеобъективом, что позволяет делать потрясающие фотографии в различных условиях освещения. Кроме того, они оснащены функциями Magic Eraser и Photo Unblur, которые особенно полезны для удаления нежелательных отвлекающих факторов.

Ранее мы сообщали о том, что делать, если смартфон взломали хакеры. Рекомендации для тех, кто хочет защитить телефон от киберпреступников, а также научиться определять, все ли с ним в порядке.