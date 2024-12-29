Как изменятся флагманские смартфоны Android в 2025 году: топ-5 тенденций

Супер-емкие батареи, ультратонкие корпусы, 100-процентная защита от воды, умнейшие чипы — смартфоны будущего года изменятся не только внешне, но и внутренне.

Related video

От огромного прироста производительности до более емких аккумуляторов и не только — вот чего Фокус ожидает в следующем году от смартфонов, работающих на основе операционной системы Android.

Намного лучшее время автономной работы

Одним из наиболее заметных улучшений, которых следует ожидать от смартфонов следующего поколения, является гораздо лучшее время автономной работы.

Главная причина — более широкое внедрение кремниевых аккумуляторов, предлагающих большую емкость при том же физическом размере, чем литиевые аналоги. Все, от Honor и Xiaomi до Oppo и OnePlus, наращивают темпы в этом сегменте. Например, Vivo X200 Pro Mini имеет более компактный 6,39-дюймовый экран в паре с большой батареей емкостью 5700 мАч, или Realme GT7 Pro, получивший батарею емкостью 6500 мАч в тонком корпусе, пишет androidauthority.com.

Еще одна причина заключается в том, что два ведущих процессора для телефонов Android, Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400, созданы на основе 3-нм техпроцесса TSMC. Это обещает значительный прирост эффективности по сравнению с предыдущими 4-нм устройствами. Qualcomm заявляет, что новый чипсет Snapdragon на 44% эффективнее предыдущего, в то время как MediaTek говорит, что ее процессор на 40% эффективнее старшей модели.

Эксперты протестировали ROG Phone 9 Pro на базе Snapdragon и обнаружили значительное улучшение времени автономной работы по сравнению с предыдущим поколением. Выдающийся прирост был достигнут при звонках Zoom (30%), воспроизведении видео 4K (30%) и просмотре веб-страниц (46%).

Огромный скачок производительности

Возможно, главным улучшением для флагманских телефонов Android следующего поколения является производительность, поскольку Snapdragon 8 Elite использует специальный процессор Oryon, пишет tomsguide.com. При тестировании Realme GT7 Pro не продемонстрировал заявленных Qualcomm улучшений CPU/GPU на 45%, но мы все равно эксперты увидели впечатляющий прирост производительности. Между тем, ROG Phone 9 Pro фактически соответствует заявлениям Qualcomm о CPU, но немного отстает в категории GPU.

Dimensity 9400 от MediaTek не обеспечивает такого же огромного прироста CPU, однако тесты Oрро Find X8 Pro показали, что телефон работал не хуже ROG Phone 9 Pro и не перегревался.

Смартфон ROG Phone 9 Pro Фото: androidauthority.com

Тонкие смартфоны вернутся на рынок

Похоже, что ультратонкие смартфоны вернутся в 2025 году. Уже известно о работе Apple над iPhone 17 Air, который будет иметь более тонкий дизайн, чем другие модели iPhone 17. Конкурент из Южной Кореи, компания Samsung, также планирует выпустить модель Galaxy S25 Slim через несколько месяцев после выхода серии Galaxy S25.

Это может спровоцировать масштабную "войну" среди производителей смартфонов, которые будут бороться за внимание клиентов. Однако компании должны учитывать, что ультратонкие устройства имеют ряд недостатков, таких как меньшая емкость аккумулятора, склонность к перегревам, жертвование динамиками и датчиками камер, говорится в материале The Verge.

Рендер ультратонкого смартфона от Samsung Фото: Sammy Fans

Встроенные в дисплей сканеры отпечатков пальцев

Первые встроенные в дисплей сканеры отпечатков пальцев были довольно плохими, имели низкую скорость сканирования и часто требовали нескольких попыток. Но сегодня технология достигла значительных успехов, и некоторые производители флагманских телефонов перешли с оптических сканеров отпечатков пальцев на более быстрые и надежные ультразвуковые решения. Эти сканеры даже позволяют разблокировать устройство, если пальцы влажные или мокрые.

Важно

Названы самые популярные смартфоны 2024-2025 годов: какие флагманы попали в рейтинг

Qualcomm долгое время была одним из немногих крупных поставщиков ультразвуковых встроенных в дисплей сканеров отпечатков пальцев. Однако в начале этого года в этой области произошло нечто важное: китайская компания Goodix объявила о коммерческой доступности своего первого ультразвукового встроенного в дисплей сканера. Эта технология дебютировала в Vivo X100 Ultra, и с тех пор вышло множество других китайских флагманских телефонов с этой технологией, включая серию Xiaomi 15 и OnePlus 13. Таким образом, следует ожидать более широкой доступности ультразвуковых сканеров отпечатков пальцев под дисплеем в 2025 году.

Водонепроницаемые смартфоны

Хотя водонепроницаемость, конечно, не нова, практически все последние флагманы получили рейтинги IP68 и даже IP69. Практически все модели, оснащенные чипсетами Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400, имеют полноценную водонепроницаемость. Некоторые из них также имеют более высокий рейтинг IP69, что говорит о защите от струй воды под высоким давлением и горячей воды.

Рейтинг IP69 не совсем практичен для подавляющего большинства пользователей, но, тем не менее, все больше брендов поднимают планку водонепроницаемости. Китайский OnePlus 13 получил защиту IP68/IP69, равно как и последний флагман Realme. Можно сделать вывод, что еще больше устройств будут иметь рейтинг защиты не ниже IP68 в новом 2025 году.

Ранее мы писали про лучшие смартфоны для фотографий. Среди моделей — iPhone 16, iPhone 16 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Vivo X100 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 9 Pro, Pro XL Pixel.