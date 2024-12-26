Можно использовать в 2025 году: эксперты назвали 5 перспективных технологий будущего

Ожидается, что успехом будут пользоваться стартапы на основе генеративного ИИ, квантовых и периферийных вычислений, а также робототехника.

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Передовые технологии быстро развиваются, а некоторым из них пророчат колоссальный рост уже в ближайшем будущем. Журнал Forbes назвал 5 технологий, вокруг которых можно построить стартап в 2025 году.

Генеративный ИИ

Ажиотаж вокруг генеративного искусственного интеллекта (ИИ) немного утих, однако предприниматели по-прежнему могут использовать эту технологию для таких приложений, таких как персонализированный маркетинговый контент, ресурсы видеоигр, автоматизированная генерация контента или в любой другой нише, которая пока не в полной мере использует потенциал ИИ-генерации.

Как отмечают в издании, в нишевых областях, особенно в отраслях, далеких от технологических сфер, есть много места для инноваций. Кроме того, стартапы могли бы комбинировать генеративный ИИ с другими инструментами, создавая высокодифференцированные предложения.

Квантовые вычисления

Сообщается, что квантовые вычисления переходят от теории к практическим применениям, в частности усилиями таких компаний, как IBM и Google. Данная технология может решать проблемы оптимизации и криптографии гораздо быстрее, чем классические компьютеры.

Стартапы могут создавать алгоритмы или платформы, которые используют квантовые вычисления для определенных отраслей, таких как финансы или логистик. Поскольку барьер для входа на рынок остается высоким из-за технической сложности, первопроходцы могут зарекомендовать себя как лидеры в этом направлении.

Периферийные вычисления

Пограничные вычисления не полагаются на централизованные облачные серверы, а обрабатывают данные ближе к месту их получения. Они могут быть полезны для IoT-устройств, автономных транспортных средств и аналитики в реальном времени.

В статье говорится, что предприниматели могут оптимизировать пограничные вычисления для конкретных отраслей, таких как здравоохранение или производство. По мере роста числа IoT-устройств пограничные вычисления станут еще более важными для обеспечения низкой задержки и высокой эффективности.

Роботы

Применение робототехники в последние годы выходит за рамки традиционных технологий. В издании полагают, что в 2025 году роботы будут играть все более важную роль в логистике, хирургии и сельском хозяйстве.

Также сообщается, что стартапы могут создавать специализированных роботов для нишевых рынков. К примеру, это может быть роботизированные аппараты для подводных исследований или для ухода за пожилыми людьми.

Персонализированная медицина

По данным журнала, достижения в области геномики и ИИ сделали возможной персонализированную медицину, где лечение подбирается индивидуально для каждого пациента на основе его генетического состава.

Одна из возможных идей для стартапа в этой области — платформа, анализирующая генетические данные пациентов. Разработчики могли бы сотрудничать с биотехнологическими фирмами и использовать аналитические данные, чтобы повышать точности и эффективность медицины.

Напомним, исследовательская группа из Технического университета Дрездена разработала инновационное решение Leaftronics для создания биоразлагаемых плат.

В свою очередь ученые MIT нашли новый способ управления магнитными состояниями в материалах, что потенциально открывает путь к прогрессу в технологии чипов памяти.