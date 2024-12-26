Можна використовувати у 2025 році: експерти назвали 5 перспективних технологій майбутнього

Очікується, що успіхом користуватимуться стартапи на основі генеративного ШІ, квантових і периферійних обчислень, а також робототехніка.

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Передові технології швидко розвиваються, а деяким із них пророкують колосальне зростання вже в найближчому майбутньому. Журнал Forbes назвав 5 технологій, навколо яких можна побудувати стартап у 2025 році.

Генеративний ШІ

Ажіотаж навколо генеративного штучного інтелекту (ШІ) трохи вщух, проте підприємці, як і раніше, можуть використовувати цю технологію для таких застосунків, як персоналізований маркетинговий контент, ресурси відеоігор, автоматизована генерація контенту або в будь-якій іншій ніші, яка поки що не повною мірою використовує потенціал ШІ-генерації.

Як зазначають у виданні, у нішевих галузях, особливо в галузях, далеких від технологічних сфер, є багато місця для інновацій. Крім того, стартапи могли б комбінувати генеративний ШІ з іншими інструментами, створюючи високодиференційовані пропозиції.

Квантові обчислення

Повідомляється, що квантові обчислення переходять від теорії до практичних застосувань, зокрема зусиллями таких компаній, як IBM і Google. Ця технологія може розв'язувати проблеми оптимізації та криптографії набагато швидше, ніж класичні комп'ютери.

Стартапи можуть створювати алгоритми або платформи, які використовують квантові обчислення для певних галузей, таких як фінанси або логістика. Оскільки бар'єр для входу на ринок залишається високим через технічну складність, першопрохідці можуть зарекомендувати себе як лідери в цьому напрямку.

Периферійні обчислення

Прикордонні обчислення не покладаються на централізовані хмарні сервери, а обробляють дані ближче до місця їх отримання. Вони можуть бути корисні для IoT-пристроїв, автономних транспортних засобів і аналітики в реальному часі.

У статті йдеться про те, що підприємці можуть оптимізувати прикордонні обчислення для конкретних галузей, таких як охорона здоров'я або виробництво. У міру зростання кількості IoT-пристроїв прикордонні обчислення стануть ще більш важливими для забезпечення низької затримки і високої ефективності.

Роботи

Застосування робототехніки в останні роки виходить за рамки традиційних технологій. У виданні вважають, що у 2025 році роботи відіграватимуть дедалі важливішу роль у логістиці, хірургії та сільському господарстві.

Також повідомляється, що стартапи можуть створювати спеціалізованих роботів для нішевих ринків. Наприклад, це можуть бути роботизовані апарати для підводних досліджень або для догляду за літніми людьми.

Персоналізована медицина

За даними журналу, досягнення в галузі геноміки та ШІ уможливили персоналізовану медицину, де лікування підбирають індивідуально для кожного пацієнта на основі його генетичного складу.

Одна з можливих ідей для стартапу в цій галузі — платформа, що аналізує генетичні дані пацієнтів. Розробники могли б співпрацювати з біотехнологічними фірмами і використовувати аналітичні дані, щоб підвищувати точність і ефективність медицини.

Нагадаємо, дослідницька група з Технічного університету Дрездена розробила інноваційне рішення Leaftronics для створення біорозкладних плат.

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