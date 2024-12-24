7 технологій, якими здивували школярі з України: забезпечать енергією і не тільки

Серед розробок українських підлітків є генератор, зарядна станція, прилад для незрячих, маска-ємоджи, очищувач повітря та система сповіщення про повітряну тривогу в школі.

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Юні винахідники часом можуть здивувати дорослих нестандартними і корисними для суспільства ідеями. Фокус зібрав 7 технологій, які були розроблені школярами з України.

Установка для отримання електроенергії з атмосфери

Будучи ще школярем, Самуїл Кругляк з міста Олександрія Кіровоградської області запропонував унікальний і дешевий спосіб видобутку електроенергії за допомогою штучної іонізації хмар. За даними порталу "Факти", він став одним із призерів Олімпіади геніїв, що проходила в США, у місті Освего штату Нью-Йорк. В Америці дослідження Самуїла назвали "новим словом в енергетиці".

Проект електростанції, придуманої Самуїлом Кругляком Фото: Факты

"Я працював над своїм винаходом два роки. Часто ночами. Спав по дві-три години на добу. Ускладнювало завдання ще й те, що Александрія — маленьке містечко, там узагалі немає лабораторій та обладнання. А мені потрібно було перевіряти свій винахід на практиці. Тому кілька разів на тиждень їздив до обласного центру", — розповів Самуїл журналістам.

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Молодий чоловік зазначив, що розроблена ним система дає змогу добувати електроенергію абсолютно безкоштовно. Кошти потрібні лише на спорудження самої електростанції. Окрім енергії станція також видобуває воду.

"Це дійсно дешевий спосіб видобутку електроенергії за допомогою штучної іонізації хмар. Навряд чи я зможу загальнодоступною мовою пояснити весь цей процес. Міні-електростанцію я вже побудував і експериментально довів, що метод працює", — підкреслив винахідник.

Пристрій для очищення повітря

У жовтні цього року вихованець Кам'янець-Подільського ліцею №1 Артем Ясинський презентував на Міжнародній виставці винаходів INOVA 2024 у Загребі інноваційний пристрій для очищення повітря в приміщеннях від пилу. За даними прес-служби Кам'янець-Подільської міської ради, на цій виставці свої інновації представили понад 500 учасників із 20 країн світу.

"Артем потрапив на виставку завдяки перемозі на конкурсі INOVA-YOUTH 2024, і, змагаючись зі старшими суперниками, здобув срібну нагороду!", — повідомили в міськраді.

Артем Ясинський отримав срібну нагороду на Міжнародній виставці винаходів INOVA 2024 Фото: Кам’янець-Подільська міська рада / Facebook

Зазначимо, що раніше Артем Ясинський переміг у всеукраїнському конкурсі "Енергоефективність та екологія для школярів", презентувавши модель вертикального вітряка, яка вирішує ключові проблеми традиційних вітрогенераторів.

Система оповіщення про повітряну тривогу в школі

Школяр Олександр Волошанюк із селища Соколівське Кіровоградської області став одним із переможців світового конкурсу Rise для підлітків. Батько винахідника розповів порталу CBN, що його син створив програму автоматичного оповіщення про повітряну тривогу в школі.

"Зараз постійні тривоги, у школах оповіщення здійснюють вахтери, які вручну вмикають оповіщення, це весь час, воно може коштувати комусь життя. Сашко подивився на цю ситуацію і розробив систему, яка постійно моніторить ситуацію з повітряними тривогами і автоматично вмикає та вимикає тривогу", — розповів батько Олександра.

Олександр Волошанюк став одним із переможців конкурсу Rise Фото: CBN

Юний програміст, як і решта переможців, зможе отримати повну стипендію на навчання в будь-якому коледжі або університеті світу, куди він захоче вступити, включно з витратами на проживання.

Пристрій, що заряджає телефон від ходьби

Макар Дробишев із Дніпра, будучи 9-класником, винайшов зарядний пристрій "Пульсар", що дає змогу заряджати телефон від ходьби, і став одним із переможців конкурсу проєктів і стартапів InnoDnipro, пише "Укрінформ" із посиланням на пресслужбу міської ради Дніпра.

Макар Дробишев винайшов зарядний пристрій "Пульсар"

"Як генератор з редуктором я використовував звичайний сервопривід, редуктор якого я трохи доробив. Головне в моїй конструкції — це блок зі стабілізатором напруги і підвищувальним перетворювачем. Генератор приєднується до нього через штекер живлення, а готову напругу можна зняти з виходу USB", — пояснив Макар.

За словами хлопця, цей пристрій дає змогу використовувати менше електрики із загальної енергомережі, що корисно з точки зору фінансів та екології.

Портативна зарядна станція

У березні минулого року учень Української гімназії імені Івана Франка в Тернополі Марко Лаврін розповів виданню "Суспільне Тернопіль", що передав для потреб ЗСУ портативну зарядну станцію, яку сам змайстрував із використаних електронних сигарет. За допомогою цього пристрою можна заряджати телефони, павербанки, дрони та іншу техніку.

Марко Лаврін самостійно зібрав зарядну станцію Фото: Суспільне Тернопіль

"Почалося з того, що почали масово вимикати світло. А треба було працювати на комп'ютері і з'явилася ідея зробити мініелектростанцію з використаних електронних сигарет. Це найдешевша ціна тоді була на акумулятори", — зазначив хлопець.

За словами Марка, зарядна станція має прикурювач, від якого можна вмикати лампочки. Також є кулер для охолодження і кілька різних індикаторів, що відображають вольтаж, споживання і рівень заряду. Заряджається апарат від звичайної автомобільної зарядки на 5 ампер за 2-3 години.

Марко Лаврін самостійно зібрав зарядну станцію Фото: Суспільне Тернопіль

Прилад для незрячих

За даними порталу "Львівська мануфактура новин", цьогоріч одинадцятикласник зі Львова Дмитро Лопушанський презентував на науковій конференції в Малайзії пристрій, що допоможе людям із вадами зору краще орієнтуватися в просторі. Молодий чоловік отримав перше місце, випередивши учасників із 32 країн. За словами юного винахідника, ідея проекту для незрячих з'явилася в нього рік тому.

"Уявив, як людям, які зовсім нічого не бачать, з якими проблемами вони зустрічаються щодня. Зв'язався з керівником організації незрячих Оксаною Потимко. Вона розповіла, які є потреби і проблеми у слабозорих людей. Від цього вже відштовхувався", — розповів Дмитро журналістам.

Дмитро Лопушанський створив прилад для незрячих Фото: Львівська мануфактура новин

Спочатку хлопець вирішив зробити визначник кольору. Після кількох зустрічей із незрячими він додав функції визначення рівня освітленості та наявності перешкод. Перший зразок створював 1,5-2 місяці. Далі працював над ще двома, удосконалюючи технологію. За словами Дмитра, винахід ще не закінчений, зокрема, незрячі просять зробити його меншим за розміром.

"Вони хочуть, щоб він зміг поміщатися в сумочку або кишеню. Це те вдосконалення, над яким я працюватиму найближчим часом, — розповідає. — Я хочу виготовити друковану плату. Це дасть змогу прибрати зайві перемички, дротики. Динамік можна замінити меншим аналогом, — зазначив молодий чоловік.

Інтерактивна маска, яка "відчуває емоції"

Одесит Михайло Чумаченко в 15 років винайшов інтерактивну маску, яка реагує на емоції людини, на рух голови, на мову. Приміром, якщо людина посміхається або злиться, LED-аксесуар це відразу покаже, повідомив канал "Дом".

Михайло Чумаченко створив маску, яка "відчуває емоції" Фото: MC.Today

Програмуванням молодий чоловік захопився ще в 10-річному віці. За його словами, створення маски жодним чином не пов'язане з пандемією коронавірусу, а сама ідея була натхненна іншим його захопленням — брейк-дансом.

Свій винахід хлопець представив на кількох авторитетних форумах, зокрема на знаменитому Web Summit. Після цього на його розробку стали надходити замовлення з різних країн.

Нагадаємо, вихованець гуртка "Юний моделіст-конструктор" із села Піщане на Черкащині, дев'ятирічний Денис Пузь зібрав діючу модель літака. Двигун було знято з трофейного дрона-камікадзе, який його батько привіз із фронту.

Також повідомлялося, що школяр із міста Шостка Сумської області 15-річний Єрмак Роговий створив модель наземної роботизованої платформи для розмінування, яку можна переробити на дрон-камікадзе.