За принципом крилатих ракет: 17-річний українець розробив систему навігації для БПЛА

Навігаційна система, розроблена Дмитром Лапком, робить дрон невразливим до дії засобів РЕБ, не вимагаючи водночас ні інтернету, ні GPS.

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Випускник ліцею "Наукова зміна", вихованець відділення інформаційних технологій Київської МАН, 17-річний програміст Дмитро Лапко розробив систему навігації, яка дає змогу безпілотнику автономно орієнтуватися в міському просторі. Про це пише "Вечірній Київ".

Будучи ще одинадцятикласником, Дмитро вивчив наявні методи навігації БПЛА і розробив принцип роботи власної системи. Вона повністю автономна й орієнтується на розташування будівель, використовуючи відкриті картографічні дані з OpenStreetMap.

За словами молодого чоловіка, його навігаційна система нагадує принцип роботи крилатих ракет Tomahawk і Storm Shadow, які летять максимально низько, сканують рельєф місцевості та огинають його.

"Наш дрон робить те саме. Але не за допомогою дорогих радарів, а більш простої та доступної технології, а саме лазерних далекомірів. Вони вимірюють відстані від будівель, а алгоритм опрацьовує отримані дані та порівнює їх із наявними картами", — пояснив хлопець.

Дмитро Лапко розробив систему навігації для БПЛА Фото: Вечірній Київ

Перевагою цієї системи є невразливість перед засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Дрону з таким обладнанням не потрібен ні інтернет, ні GPS-навігація. За словами розробника, система розрахована на застосування в цивільному житті, зокрема у сфері доставки, але може зацікавити і військових.

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У виданні також зазначили, що наукова робота Дмитра під назвою "Система навігації літального апарата в умовах урбаністичного ландшафту" перемогла на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 2023-2024 навчального року.

Нагадаємо, в Україні пройшов тестування дрон V-BAT від американської компанії Shield AI, який здатний працювати без GPS у ворожому середовищі РЕБ.

Також повідомлялося, що в РФ почали оснащувати дрони Shahed-136 новими модулями супутникової навігації, які підтримують технологію RTK (Real Time Kinematic).