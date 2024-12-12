Працює без GPS у ворожому середовищі РЕБ: дрон V-BAT пройшов тестування в Україні (фото, відео)

V-BAT може працювати в умовах глушіння комунікацій. Використовується в польотних місіях перед винищувальною авіацією.

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Компанія Shield AI, виробник дронів V-BAT, які зарекомендували себе на полях бою в Україні, отримує все більше замовлень на ці системи. Про це пише The War Zone.

V-BAT

V-BAT тестувалися в Україні в червні 2024 року для оцінки того, як вони працюють у складних умовах. За повідомленнями, ці системи працювали безперешкодно, навіть коли летіли близько до українських систем глушіння.

За даними виробника, цей дрон може використовуватися з метою розвідки та цілеспрямування.

Українські захисники керують дроном V-BAT

Армор Гарріс, віцепрезидент Shield AI, прийшов у цю компанію після роботи в SpaceX, де він був відповідальним інженером за розробку посадкових можливостей Falcon 9, а також обіймав посаду головного інженера в роботі над сузір'ям супутників Starlink.

"V-BAT може працювати без GPS в умовах глушіння комунікацій. Він може літати на певні території, виявляти цілі, брати участь у польотних місіях перед винищувальною авіацією. У минулому ворожі ППО атакували винищувачі, але зараз в Україні ми довели, що V-BAT у зонах небезпеки може працювати в парі зі зброєю дальнього бою, такою як HIMARS. Це дуже ефективна стратегія", — повідомив представник компанії Shield AI.

Дрони V-BAT

Ключова особливість дрона — можливість брати участь у місіях без GPS. Гарріс зазначив, що для цього потрібна інформація про те, в яких районах GPS не буде. У V-BAT камера менша, ніж у інших безпілотних платформ, але якісніша.

"V-BAT — це авіаційний засіб за ціною в 1 млн доларів, можна закуповувати й оперувати багатьма такими системами", — зазначив віцепрезидент компанії.

Потрібно визначити місце розташування досить точно, щоб згенерувати якість цілеспрямування, а потім передати ці дані назад. У V-BAT реалізовано навігаційну систему, яка не потребує GPS, і систему зв'язку.

"Ми тестували систему на найкращих глушниках, які є у Росії, і вона змогла впоратися з ними", — уточнив Гарріс.

Перевага V-BAT у тому, що його можна запускати вертикально практично з будь-якої точки, а датчики можна порівняти з тими, що встановлені на великих літаках.

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