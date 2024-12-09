Повністю невидимий у радіоспектрі: ЗМІ показали український оптоволоконний БПЛА (відео)

За словами розробників, FPV-дрон призначений для використання як ударний по укріплених позиціях ворога, об'єктах РЕБ і засобах зв'язку. Мета в тому, щоб залучити його для нейтралізації перешкод і розчистити шлях для подальших дій звичайних FPV-дронів.

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Українські інженери розробили безпілотник, з'єднаний із оптоволоконним кабелем, що на полі бою робить його практично непомітним і невразливим для засобів РЕБ. Про це пише Kyiv Post.

Дрон використовується для нейтралізації перешкод і розчищення для подальших дій звичайних FPV

В опублікованому сюжеті повідомляється, що нововведення може оживити використання дронів на полі бою, де протягом місяців придушення та інші форми атак РЕБ знижували їхню ефективність.

Оптоволоконний БПЛА

Оптоволоконний БПЛА

"Цей безпілотник повністю невидимий у радіоспектрі. Жодна система РЕБ не може визначити місце його запуску або оператора", — сказав Антон Моголівець, головний інженер виробничого підприємства. Технологія, що пройшла військові випробування, має бути розгорнута Силами оборони 2025 року.

Оптоволоконний БПЛА

Оптоволоконний БПЛА

Ще три місяці тому цієї технології в Україні не існувало. Дрон, оснащений 20-кілометровим кабелем, може перебувати в польоті протягом 20 хвилин на швидкості 60 км/год з корисним навантаженням вагою до 5,5 кг. Нещодавні випробування дали змогу збільшити тривалість польоту до 46 хвилин, що підвищує оперативний потенціал.

Оптоволоконний БПЛА

Цей FPV-дрон призначений для використання як дрон-камікадзе для атак на укріплені позиції, об'єкти РЕБ і зв'язку та бронетехніку противника з передовими оборонними системами. Мета в тому, щоб залучити його для нейтралізації перешкод і тим самим розчистити шлях для подальших дій звичайних FPV-дронів.

За словами Моголівця, ЗС РФ покладаються на дорогі китайські імпортні оптоволоконні безпілотники, ціна яких становить 2 500 доларів за одиницю з кабелем за 1000 доларів. Для порівняння, українська версія коштує 1 800 доларів, що дає економічну перевагу два до одного.

Нагадаємо, що Україна перетворила літаки "Аеропракт А-22" на далекобійні дрони для ударів по РФ.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили понтонний міст і відбили штурм росіян у Курській області.