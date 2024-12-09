Повністю невидимий у радіоспектрі: ЗМІ показали український оптоволоконний БПЛА (відео)
За словами розробників, FPV-дрон призначений для використання як ударний по укріплених позиціях ворога, об'єктах РЕБ і засобах зв'язку. Мета в тому, щоб залучити його для нейтралізації перешкод і розчистити шлях для подальших дій звичайних FPV-дронів.
Українські інженери розробили безпілотник, з'єднаний із оптоволоконним кабелем, що на полі бою робить його практично непомітним і невразливим для засобів РЕБ. Про це пише Kyiv Post.
В опублікованому сюжеті повідомляється, що нововведення може оживити використання дронів на полі бою, де протягом місяців придушення та інші форми атак РЕБ знижували їхню ефективність.
"Цей безпілотник повністю невидимий у радіоспектрі. Жодна система РЕБ не може визначити місце його запуску або оператора", — сказав Антон Моголівець, головний інженер виробничого підприємства. Технологія, що пройшла військові випробування, має бути розгорнута Силами оборони 2025 року.
Ще три місяці тому цієї технології в Україні не існувало. Дрон, оснащений 20-кілометровим кабелем, може перебувати в польоті протягом 20 хвилин на швидкості 60 км/год з корисним навантаженням вагою до 5,5 кг. Нещодавні випробування дали змогу збільшити тривалість польоту до 46 хвилин, що підвищує оперативний потенціал.
Цей FPV-дрон призначений для використання як дрон-камікадзе для атак на укріплені позиції, об'єкти РЕБ і зв'язку та бронетехніку противника з передовими оборонними системами. Мета в тому, щоб залучити його для нейтралізації перешкод і тим самим розчистити шлях для подальших дій звичайних FPV-дронів.
За словами Моголівця, ЗС РФ покладаються на дорогі китайські імпортні оптоволоконні безпілотники, ціна яких становить 2 500 доларів за одиницю з кабелем за 1000 доларів. Для порівняння, українська версія коштує 1 800 доларів, що дає економічну перевагу два до одного.
Нагадаємо, що Україна перетворила літаки "Аеропракт А-22" на далекобійні дрони для ударів по РФ.
Також повідомлялося, що ЗСУ знищили понтонний міст і відбили штурм росіян у Курській області.