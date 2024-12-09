Полностью невидим в радиоспектре: СМИ показали украинский оптоволоконный БПЛА (видео)

По словам разработчиков, FPV-дрон предназначен для использования в качестве ударного по укрепленным позициям врага, объектам РЭБ и средствам связи. Цель в том, чтобы задействовать его для нейтрализации препятствий и расчистить путь для последующих действий обычных FPV-дронов.

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Украинские инженеры разработали беспилотник, соединенный с оптоволоконным кабелем, что на поле боя делает его практически незаметным и неуязвимым для средств РЭБ. Об этом пишет Kyiv Post.

Дрон используется для нейтрализации препятствий и расчистки для последующих действий обычных FPV

В опубликованном сюжете сообщается, что нововведение может оживить использование дронов на поле боя, где в течение месяцев глушение и другие формы атак РЭБ снижали их эффективность.

Оптоволоконный БПЛА

Оптоволоконный БПЛА

"Этот беспилотник полностью невидим в радиоспектре. Ни одна система РЭБ не может определить место его запуска или оператора", — сказал Антон Моголивец, главный инженер производственного предприятия. Технология, прошедшая военные испытания, должна быть развернута Силами обороны в 2025 году.

Оптоволоконный БПЛА

Оптоволоконный БПЛА

Еще три месяца назад этой технологии в Украине не существовало. Дрон, оснащенный 20-километровым кабелем, может находиться в полете в течение 20 минут на скорости 60 км/ч с полезной нагрузкой весом до 5,5 кг. Недавние испытания позволили увеличить продолжительность полета до 46 минут, что повышает оперативный потенциал.

Оптоволоконный БПЛА

Этот FPV-дрон предназначен для использования в качестве дрона-камикадзе для атак на укрепленные позиции, объекты РЭБ и связи, и бронетехнику противника, использующую передовые оборонительные системы. Цель в том, чтобы задействовать его для нейтрализации препятствий и тем самым расчистить путь для последующих действий обычных FPV-дронов.

По словам Моголивца, ВС РФ полагаются на дорогостоящие китайские импортные оптоволоконные беспилотники, цена которых составляет 2 500 долларов за единицу с кабелем за 1 000 долларов. Для сравнения, украинская версия стоит 1 800 долларов, что дает экономическое преимущество два к одному.

Напомним, что Украина превратила самолеты "Аеропракт А-22" в дальнобойные дроны для ударов по РФ.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили понтонный мост и отбили штурм россиян в Курской области.