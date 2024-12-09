Битва за Дарьино: ВСУ уничтожили понтонный мост и отбили штурм россиян в Курской области (видео)

По словам украинских бойцов, несколькими ударами удалось остановить движение российской колонны техники и нанести врагу немалые материальные потери.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили штурм россиян, которые двигались через село Дарьино в Курской области и пытались перебросить понтонный мост через реку. Об этом сообщило подразделение Pentagon 225-го отдельного штурмового батальона.

Украинские военные объяснили, что само наступление началось ночью, в сложных погодных условиях под сильным снегопадом.

"Российские войска перебросили понтонный мост через реку, чтобы обеспечить проход тяжелой техники ближе к нашим позициям", — говорится в сообщении.

Но украинские разведчики вовремя обнаружили передвижения врага еще на этапе подготовки к переправе и оперативно привлекли FPV-дроны для поражения техники противника.

"Первый точный удар по головной машине остановил движение колонны, заставив остальную технику совершать маневры. Дальнейший удар по замыкающей машине перекрыл пути для отступления, что значительно усложнило ситуацию для врага", — отметили бойцы Pentagon.

По их словам, эти скоординированные действия позволили остановить российскую атаку и нанести врагу значительные потери в технике.

Напомним, 9 декабря львовские десантники отбили штурм армии РФ в Курской области.

5 декабря издание Forbes писало о том, как ВСУ на танках контратаковали россиян в Курской области,