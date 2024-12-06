Сырский раскрыл главные задачи для ВСУ на Курском направлении

Сырский отметил, что ВСУ нужно подготовить резервы для боев в Курской области. Он пояснил, что сейчас украинские бойцы эффективно уничтожают превосходящие силы россиян в регионе.

Среди приоритетных задач, которые сейчас стоят перед украинской армией на Курском направлении, нанести как можно больше казней россиянам и усилить устойчивость собственной обороны. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Работал в бригадах, которые ведут бои на Курском направлении. Работа, как на пунктах управления, так и непосредственно на поле боя, продолжается практически в круглосуточном режиме. Наши воины эффективно и системно уничтожают наступающего превосходящими силами противника", — написал Сырский.

Он подчеркнул, что сейчас главными задачами для украинской армии являются:

усилить устойчивость обороны;

нанести врагу максимальные потери;

подготовить резервы;

обеспечить бесперебойную подачу в части и подразделения боеприпасов и других материально-технических средств.

"Решению в том числе и этих вопросов была посвящена моя работа. Горжусь героизмом и стойкостью наших воинов, которые делают все для победы над российскими оккупантами!", — подчеркнул Сырский.

Пост Сирского Фото: Скриншот

Напомним, 6 декабря Зеленский, Сырский и Залужный поздравили бойцов с Днем ВСУ.

25 ноября Сырский приказал каждой бригаде ВСУ создать штатное подразделение рекрутинга.