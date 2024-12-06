"Пусть все будет 4.5.0": Зеленский, Сырский и Залужный поздравили бойцов с Днем ВСУ (видео)

Кроме Дня святого Николая, сегодня в Украине отмечают профессиональный праздник бойцов украинской армии, которые противостоят российским оккупантам уже 1017 дней.

День вооруженных сил в Украине отмечают сегодня, 6 декабря. В этот день с 1993 года традиционно поздравляют с профессиональным праздником бойцов всех родов и видов украинских войск и чтят память защитников, павших в борьбе за Украину. Фокус собрал поздравления для украинских воинов с праздником, которые сегодня публиковали украинские государственные деятели и военные командующие.

В День ВСУ Владимир Зеленский обратился к военным

Во время торжественных мероприятий ко Дню вооруженных сил у стелы Родина-Мать в Киеве президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что вчера — 5 декабря — была годовщина подписания Будапештского меморандума, который должен был гарантировать Украине безопасность, однако настоящими гарантами оказались только наши военные.

"Вчера было 30 лет со дня подписания Будапештского меморандума. Сегодня мы точно понимаем, что настоящим, самым первым, самым надежным гарантом нашей безопасности являются ВСУ Украины. Спасибо вам за это, и пусть смелых смерть обходит, пусть все будет 4.5.0. Слава Вооруженным силам Украины, Слава Украине", — сказал президент.

Поздравление ко Дню ВСУ от Александра Сырского

С праздником украинских бойцов поздравил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Спасибо всем мужественным воинам, которые сражаются в Донецкой и Луганской областях, защищают Запорожье, приграничье на Черниговщине и Сумщине, сражаются за Черное море, обороняли Киев... А также тем, которые принимали участие в Харьковской наступательной операции, операции по освобождению правобережной Херсонщины, Курской наступательной операции — во время реализации которых российские оккупанты несли в обороне вдвое большие потери, чем Силы обороны Украины в наступлении", — написал главком.

Александр Сырский вспомнил и подвиг побратимов и сестер, которые положили жизнь за Украину.

"Вечная им слава и память!" — сказал генерал.

В видео к поздравлению от главнокомандующего украинские военные благодарят также родных, волонтеров, врачей, спасателей, работников оборонно-промышленного комплекса, которые поддерживают ВСУ и помогают противостоять врагу.

В День ВСУ Валерий Залужный поблагодарил бойцов за службу

Также поздравил украинских военных бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он поблагодарил воинов за их нелегкое дело и сказал, что для этого было честью посвятить 31 год жизни службе в Вооруженных силах Украины.

"Вместе мы уже победили. Мы объединились. Мы — Вооруженные силы Украины. Мы спасли нашу страну и дали шанс Европе. Мы это сделали, но это еще не все. И нам, видимо, еще будет трудно, но точно, уже никогда не будет стыдно", — написал экс-глава.

Залужный напомнил, что бойцы ВСУ дарят украинцам жизнь, оставляя на поле боя свою собственную, и призвал помнить о героической жертве павших в войне.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный поздравил бойцов с профессиональным праздником Фото: Валерий Залужный / Facebook

С Днем ВСУ поздравил бойцов Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что сегодня мы чествуем непоколебимую отвагу, самоотверженность и решительность украинских воинов ВСУ, которые они демонстрируют в противостоянии российским оккупантам.

"Вы — щит, стоящий между свободой и тиранией, светом и тьмой, защищая Украину от агрессии российских оккупантов. Каждый из вас — от солдата до генерала — является воплощением героизма и патриотизма. Ваше мужество на поле боя, стойкость перед лицом опасности и преданность присяге вдохновляют нацию и служат примером для будущих поколений", — отметил министр обороны.

Бойцов ВСУ поздравили с профессиональным праздником в Министерстве обороны Украины

Кирилл Буданов в День ВСУ поздравил разведчиков

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов поздравил с днем Вооруженных сил Украины военнослужащих и отдельно поблагодарил украинских разведчиков. Глава разведки отметил, что воины ВСУ героически противостоят вторжению РФ в Украину уже тысяча семнадцать дней.

"Горжусь военными разведчиками, которые совместно с представителями других составляющих сил обороны беспощадно уничтожают оккупантов, выполняют сложные задачи — от стратегической разведки до боевых операций по освобождению украинских земель, а также осуществляют специальные миссии на оккупированных территориях и в тылу врага, подрывая военный и экономический потенциал агрессора", — написал Буданов.

Глава ГУР Кирилл Буданов напомнил, что бойцы ВСУ противостоят российскому нашествию уже 1 017 дней. Фото: Facebook / Кирило Буданов

Денис Шмыгаль ко Дню ВСУ поблагодарил военных за смелость

Премьер-министр Денис Шмыгаль также опубликовал поздравление с праздником.

"Украинские воины — сила и гордость нашей родины. Величие духа и воля к победе украинского войска поражает весь мир", — написал премьер.

Он добавил, что Украина выстояла перед российским нашествием и продолжает борьбу с оккупантом благодаря невероятным усилиям украинских защитников и защитниц.

"Спасибо всем военным за смелость. Благодаря вам Украина и весь мир уверены в нашей победе. Вы героические и непокоренные. Вы те, кто ежедневно, ежечасно, ежеминутно защищает нашу свободу и наш европейский путь", — сказал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил украинских защитников и защитниц Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

Отметим, 6 декабря — по григорианскому календарю — в Украине также празднуют День святого Николая. Украинские звезды поделились традициями празднования в их семьях специально для Фокуса.