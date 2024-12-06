Украинские звезды поделились традициями празднования Дня Святого Николая

Праздник Святого Николая — один из самых любимых и самых ожидаемых в Украине. Это время чудес, тепла и подарков, когда взрослые и дети ждут особых моментов. Украинские звезды рассказали о своих традициях празднования этого дня, как они поддерживают магию этого праздника в своих семьях и какими подарками удивляют близких.

День Святого Николая — это праздник, который возвращает нас в детство, полное волшебных ожиданий и теплых семейных моментов. Специально для Фокуса украинские звезды рассказали, как они праздновали Николая в детстве, какие подарки находили под подушкой, а также поделились, для кого сегодня становятся "Николаями". Кроме этого, они рассказали, что сами хотели бы получить в этот день, и напомнили, что самое важное — это забота, любовь и вера в чудеса.

Анастасия Приходько

Анастасия Приходько Фото: Пресслужба

Певица Анастасия Приходько вспомнила, какими были ее празднования Дня святого Николая вместе с сестрой.

"Каждый год Святой Николай приносил в наш дом волшебство. Мы с сестрой всегда ждали этого утра, как самого прекрасного. Я любила искать под подушкой подарок: красиво упакованные конфеты и сюрприз, о котором мама узнавала еще за два месяца. Было так смешно, что мы забывали, как сами ее об этом просили. Но главное чудо начиналось потом. Мама звала нас на кухню и устраивала настоящий фокус: улыбаясь, быстро двигала руками, проговаривала "фокус-покус" и доставала из-за ушка жвачку "Дональд Дак". А потом она пекла ароматную шарлотку, а мы играли с бабушкой и дедушкой. Эти моменты были самыми счастливыми, и я бы так хотела снова вернуться в то время, когда все было таким простым и добрым", — вспомнила артистка.

SOWA

SOWA Фото: Пресслужба

Певица SOWA несмотря на свой юный возраст благодаря своему творчеству смогла стать "Николайчиком" для других, артистка рассказала, как готовила праздник для детишек.

Николая всегда ждала с нетерпением! Это был настоящий праздник чуда. Просыпаешься утром, а под подушкой или где-то рядом — подарки. Всегда удивлялась: как Николай знает, чего я хочу? Хотя и писала письма, иногда намеренно не вписывала всех желаний, чтобы проверить, догадается ли он сам. Если и в самом деле существует магия, и все же Николай был больше чем просто образ чуда. Я бы искренне попросила о спокойствии в нашей стране. Стереть нашего злого соседа с земли и всех карт. И жить беззаботной жизнью. Отпраздновать нашу победу и строить планы на завтрашний день, зная, что день будет без тревог. В прошлом году я стала Николаем для многих детишек, организуя одноименную благотворительную акцию от своего фонда "Ангел-Хранитель". Я приезжала к детишкам в организацию "Я Мариуполь". Исполняла собственные песни, были приглашены гости и сладкие подарки от моего фонда. В этом году у меня тоже есть такая цель — создать праздничное настроение для детей! Пока мы с моей командой в процессе подготовки к созданию праздника и выбираем, куда же прийти на этот раз!" — рассказала певица.

Игорь Целип

Игорь Целип Фото: Пресслужба

Певец Игорь Целип признался, что праздник Николая был одним из его самых любимых праздников, как, наверное, и каждого ребенка тогда и сейчас.

"Я еще за месяц до праздника писал письмо Николаю и почти каждый день что-то дописывал пока родители это письмо не забирали. В нашей семье, на зимние праздники, уже как традиция был просмотр фильма "Один дома" и я помню, как однажды я написал в письме Николаю машинку на дистанционном управлении, такую же, как в фильме. И я до сих пор помню тот момент, как я утром проснулся и увидел ту машинку возле подушки. Такие моменты невозможно стереть из памяти. В этом году, как и в прошлые годы, я буду просить у Николая мира и победы для Украины, я уверен, что это самое основное желание, которое объединяет всех украинцев. Я планирую в этом году стать Николаем, но не только для своих родных, как в прошлые годы, но и для тех, кто нуждается в нашей с вами помощи и праздничном чуде. Поэтому в этом году я организую сбор средств для онкобольных детей", — рассказал певец.

Галина Денисюк

Галина Денисюк Фото: Пресслужба

Стилист Галина Денисюк призналась, что обожает все новогодние праздники и всю праздничную суету. По ее словам, для нее это самый лучший и самый теплый период года. Поэтому она, как и любой ребенок, каждый год с нетерпением ждала Николая. Стилистка призналась, она и сейчас его ждет каждый год.

"Мы с сестрой всегда писали письма и отдавали их родителям, чтобы они передали "Николайчику", и всегда переживала, чтобы он мне принес именно подарок, а не палку. Потому что послушной меня трудно было назвать. Я хоть и взрослая девочка, но верю в чудо. Письма уже не пишу, у меня есть свой личный Николай — это мой муж, который выполняет все мои желания. Сейчас одно желание на всех, взрослых и малых — МИР! Уже второй год подряд я присоединяюсь к инициативе знакомых и покупаю подарки детям в детский дом. Также, конечно, каждый год мы с мужем являемся Николайчиками для своих детей, которые считают дни до праздника. В этот особый день и взрослый, и маленький должен почувствовать любовь и тепло и верить в чудеса!" — поделилась стилистка.

Tom Soda

Tom Soda Фото: Пресслужба

Певец Tom Soda поделился воспоминаниями, какой подарок из детства запомнился больше всего.

"Мое детство пришлось на 90-е, поэтому родителям пришлось очень сложно, но каждый год они обязательно радовали меня вкусностями на новогодние праздники, а самые дорогие подарки дарили на день рождения. Мне было лет 5. Я помню, как загадал желание на новый год о микрофоне, который умеет играть мелодии и менять голос, чтобы можно было давать концерты у подъезда. Я даже не осознавал, что его тогда нигде не было достать, поэтому мама купила мне на новый год электронную гитару (детскую). Я тогда немного расстроился, но сейчас даже не представляю, где она ее достала. Она сделала что-то невозможное", — вспомнил артист.

ANGELA

ANGELA Фото: Пресслужба

Певица ANGELA рассказала о желании, которое она загадала на нынешнего "Николайчика"

"Первые подарки от Николая, которые я помню с детства, — это всегда что-то уютное: мягкие игрушки, конфеты и книги. Письма я, конечно, писала! Самое яркое воспоминание — это утро, когда под подушкой нашла маленькую куклу. Для меня это было настоящее чудо! Сейчас ко мне Николай тоже приходит, и я всегда прошу у него времени для себя и своей семьи, ведь это самое ценное. В этом году мечтаю о путешествии с детьми, чтобы побыть вместе и насладиться природой. А еще тайно надеюсь, что найду под подушкой что-то неожиданное. Для моих мальчиков я всегда стараюсь быть их Николаем, даря не только подарки, но и магию праздника, тепло и веру в чудеса. Это наша особая семейная традиция, которая учит, что радость важно не только получать, но и дарить. В этом году я хочу пожелать всем украинцам главного — мира. Пусть наши сердца наполняются любовью, а в каждой семье будет счастье и уют. Вместе мы преодолеем все, ведь свет всегда побеждает тьму!" — рассказала певица.

DIBROVA

DIBROVA Фото: Пресслужба

Певец DIBROVA вспомнил, как обрадовался, увидев под подушкой сладости.

"Больше всего из детства мне запомнился тот День святого Николая, когда, проснувшись утром, я нашел шоколадный батончик и жвачку. В то время моя семья жила довольно трудно, и купить для нас: моих двух сестер и меня, какой-то батончик типа Сникерса или Баунти — было просто чудом. Тогда, к сожалению, это было не так легко, как сегодня, гуляя с детьми, зайти в любой магазин и купить ту шоколадку. Поэтому сейчас этот набор кажется странным, а тогда батончик и жвачка с фантиком с изображением спортивной машины, которые я собирал — были настоящим праздником. Этот момент я запомнил на всю жизнь", — вспомнил артист.

Victoria Niro

Victoria Niro Фото: Пресслужба

Певица Victoria Niro рассказала, что в свое время мечтала о большой мягкой игрушке, после которой впоследствии узнала, что имеет аллергию на мягкие игрушки.

"Мы с семьей каждый год празднуем, и я с детства нахожу особенные подарки под подушкой или возле кровати. Больше всего запомнился огромный медведь, которого я так хотела, но, как оказалось, у меня на мягкие игрушки аллергия. Поэтому он до сих пор есть в нашем доме, правда, сидит в пакете.

Напомним, ранее мы писали о Дне Святого Николая: когда и как в Украине отмечают этот праздник в 2024 году.

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