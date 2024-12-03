День святого Николая: когда и как в Украине отмечают этот праздник в 2024

День святого Николая в Украине по новому календарю празднуют 6 декабря. Малыши уже пишут ему письма и ждут подарков под подушку.

6 декабря в Украине отмечается День святителя Николая, любимый праздник детей, которые ждут подарков под подушку. В этом году День святого Николая выпадает на пятницу. Фокус рассказывает, когда правильно отмечать день святого Николая и что вообще нужно знать об этом празднике.

Почему день святого Николая 6 декабря?

День святого Николая в Украине раньше праздновали 19 декабря, но поскольку с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, этот праздник сместился на 13 дней. Однако есть и те, кто празднует день святого Николая 19 декабря.

Кто такой святой Николай?

День Святого Николая, который отмечается 6 декабря, посвящен памяти святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, жившего в IV веке. Его еще называют Николаем Чудотворцем и Николаем Угодником. Это историческая личность, которая жила в 270-345 годы до нашей эры.

Николай был сыном богатых родителей Феофана и Ноны. Пара долго не могла родить ребенка, и они пообещали Богу: если он дарует им дитя, они посвятят его служению Господу.

С самого детства он рос религиозным, тем более что его дядя был епископом патарским. Мальчик купался в любви родителей и родственников, но его угнетала окружающая бедность. Поэтому он, как мог, помогал бедным семьям, детям-сиротам. Чтобы не унижать людей милостыней, он по ночам разносил еду, одежду, лакомства и клал на пороге бедных домов. Со временем люди узнали про благодетеля и уже открыто шли к нему со своими бедами и проблемами.

Икона святого Николая Чудотворца Фото: Из открытых источников

Со временем он оставил светскую жизнь и полностью посвятил себя Богу. После смерти родителей Николай продал все имущество, деньги раздал нуждающимся, а сам отправился паломником в Палестину. Вернувшись, он стал священником в городе Миры, а со временем — епископом.

Во время гонений христианской веры его бросили в тюрьму, а при правлении Константина Великого — освободили. На старости лет отец Николай принял монашество.

Имя святого Николая можно найти в списке епископов, которые принимали участие в первом Вселенском соборе 325 года, организованном императором Константином. Считается, что при жизни Николай совершил множество чудес. Он уберег от смерти трех военачальников, которых оклеветали, а также спас родной город Миру от тяжелого голода.

Первые упоминания почитания святого датируются VІ веком. Тогда император Юстиниан построил церковь святого Николая в Константинополе. Позже почитание святого Николая Чудотворца стало популярно в Греции, Италии, Германии, Украине, Болгарии и других странах.

Обычай дарить подарки, которые святой Николая готовит для детей, связывают с историей, когда он, еще будучи епископом, спас нескольких девушек от бесчестия. Они жили в бедной семье и у них не было приданого, поэтому, согласно традициям того времени, отец собирался заставить их пойти зарабатывать блудом. Николай, узнав об этом, воспользовался наследством своего состоятельного отца — три ночи он пробирался в их дом и каждый раз незаметно закидывал через окно в комнату, где ночевали сестры, кусок золота.

Почему святой Николай любим детьми?

Святой Николай считается покровителем детей и студентов. Накануне праздника дети пишут ему с пожеланиями и рассказывают о своих хороших поступках. Считается, что послушным детям он приносит под подушку сладости, а непослушным — розги. Но если ребенок в своем письме честно расскажет о нехороших поступках и попросит прощения, то вместо розг он будет вознагражден хорошим подарком от святого. На самом деле, конфеты и игрушки — это приятные бонусы, а изначально главный подарок от святого Николая — защита детей от всего злого и плохого.

У Николая есть помощник — ослик. Этот ослик не прост, у него серебристо-серая шерсть, но все же земной породы Он всегда сопровождает Николая Чудотворца и помогает ему разносить подарки детям. Поэтому всего за одну ночь они успевают обойти всех-всех деток и порадовать их.

Святого Николая сопровождает его верный помощник ослик Фото: rodyna.in.ua

Что подарить ребенку на День святого Николая?

Традиционно святой Николай оставляет под подушкой или у кровати ребенка конфеты и другие сладости. Но современные родители стараются порадовать детей, поэтому ассортимент подарков значительно вырос. Теперь им дарят игрушки, книги, настольные игры, билеты в кино, наборы для экспериментов и многое другое.

Чего не стоит дарить детям на День святого Николая?

Поскольку День святого Николая — это ожидание чуда и радости, не стоит дарить детям игрушки, связанные с военной тематикой (игрушечную военную технику, оружие, экипировку), игрушки со слишком мелкими или опасными деталями, которые дети могут проглотить. Также не стоит дарить деньги и слишком дорогие подарки вроде самых модных гаджетов или драгоценностей.

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