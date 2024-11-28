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От Святого Николая до Рождества: календарь церковных праздников на декабрь 2024
Оксана Ханас
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Церковный календарь на декабрь 2024 содержит в себе много больших праздников, которых с нетерпением ждут и дети, и взрослые.
Декабрь – не только последний месяц года, но и время, когда отмечается один из самых больших религиозных праздников – Рождество Христово. После того как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше, и теперь дата Рождества – 25 декабря, а не на 7 января, как раньше. Каким будет церковный календарь на декабрь 2025 года, смотрите ниже.
Какие праздники будут в декабре 2025
- 1 декабря – святого пророка Наума. Этому святому молились, о мудрости, прося "наставить на ум", "вразумить", потому что он считался покровителем наук и грамоты. Если в этот день тепло, то и зима будет теплой.
- 2 декабря – святого пророка Аввакума, пророка Ветхого Завета, написавшего великую книгу откровений. В День пророка Авакума люди просили о спокойствии сна, избавлении от бессонных ночей и изгнании нечестивой силы из домов, которую еще называют ночницами.
- 3 декабря – святого пророка Софонии, преподобного Феодула Царьградского, преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа Колонийского, священномученика Феодора, архиепископа Александрийского. Святую считают покровительницей военных и моряков. К ней часто обращаются с просьбой оградить от грома, взрывов и внезапной смерти. Раньше люди верили, что этот день нужно проводить в молчании, чтобы избавиться от несчастий и привлечь удачу.
- 4 декабря – святой великомученицы Варвары. Святую считают покровительницей военных и моряков. К ней часто обращаются с просьбой оградить от грома, взрывов и внезапной смерти. В этот день девушки гадали, просили об удачном замужестве, исцелении от болезней и здоровье для детей. Также 4 декабря отмечается день святого преподобного Дамаскина.
- 5 декабря – святого преподобного Саввы Освященного. Он основал монастырский Иерусалимский устав, был одним из основателей нескольких монастырей и лавр. Благодаря молитвам преподобный исцелял людей, помогал избавиться от бесов и наставлял других на правильный путь. Считается, что в этот день грех работать и ходить в гости.
- 6 декабря – святого Николая, архиепископа Мир Ликийских Это самый любимый праздник среди детей, поскольку они пишут святому письма со своими желаниями. Ночью взрослые прячут им под подушку подарки. Важным День Святого Николая был и для девушек. В этот день те, кто готовился идти под венец, должны была заранее навести порядки в сундуках, подготовить одежду и украшения, в которых будут встречать сватов.
- 7 декабря – святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского. В день Амвросия у святого просили мирную жизнь, избавление от врагов, болезней, скорби и разного зла. Отныне налагался запрет на веселье и гулянье, вплоть до Нового года
- 8 декабря – святого преподобного Патапия. Он обладал даром исцеления, поэтому помогал всем страждущим.
- 9 декабря – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, иконы Божией Матери "Неожиданная Радость". Праздник непорочного зачатия отмечают католики всех стран Восточной Европы, а также частично в Германии, Австрии, Италии, Испании, Швейцарии и Португалии.
- 10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;. Святой Мина обладал даром исцелять зрение, мог изгонять нечистых духов из людей, творить чудеса, лечить болезни и даровать способность четко видеть правду и ложь, добро и зло во всех словах, действиях и явлениях.
- 11 декабря – святого преподобного Даниила Столбника. В этот день нельзя ругаться, а хозяйки начинали первые приготовления к Рождеству.
- 12 декабря – святого Спиридона. Ранее в народе считали, что это — самый холодный день декабря, так как "солнце переходит на другую сторону".
- 13 декабря – святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста. Наши предки в это день гадали на будущий урожай. Потолок намазывали медом и бросали зерно. Если оно прилипало, то это сулило хороший урожай.
- 14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника.
- 15 декабря – святого священномученика Елевтерия, святого преподобного Павла.
- 16 декабря – святого пророка Аггея. Христиане верят, что на Аггея нельзя проводить время вдали от семьи, выяснять отношения, лениться, сквернословить и лгать.
- 17 декабря – святых Праотцев, святого пророка Даниила, святых Анании, Азарии и Мисаила.
- 18 декабря – святого мученика Севастиана и жены его
- 19 декабря – святого мученика Бонифатия Тарсийского, который был слугой у богатой дамы в Риме. Святой всегда милосердно относился к людям, и даже его имя переводится с латыни "поступать добро".
- 20 декабря – преподобного Игнатия, архимандрита Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
- 21 декабря – святой мученицы Юлианы, дочери знатного язычника, который родился в городе Никомидии, которая приняла пытки и смерть за веру в Христа.
- 22 декабря – святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Считается, что Святая Анастасия помогает беременным женщинам. По степени почитания среди святых женщин она занимает второе место после Параскевы.
- 23 декабря – святых 10 мучеников Критских.
- 24 декабря – Сочельник, святых Отцов, святого преподобномученика Евгения. Для верующих этот день является временем сурового покаяния и поста. Готовятся к светлому и важному празднику – Крещению Господню. В церкви проводят сразу два обряда, связанных с освящением воды. Вечером в Сочельник, хозяйки ставят на праздничный стол 12 постных блюд, которые символизируют 12 апостолов. Главным блюдом является голодная кутья, которую варят из цельных зерен риса или пшеницы.
- 25 декабря – Рождество Христово. В православном календаре Рождество выступает одним из 12 главных праздников годового богослужебного круга. В этот день после церковной службы принято было собираться за богатым праздничным столом всей семьей. Люди, которые придерживались сорокадневного поста, начинают разговение. На Рождество принято ходить в гости. Люди верили, что если первыми в этот день в дом зайдут двое мужчин – хорошая примета и тогда в течение года в жилье не будет ссор.
- 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы, один из 12 главных церковных праздников, знаменующий особый момент в жизни Богородицы. Поскольку она олицетворяет спокойствие и гармонию и считается хранительницей семейного очага, у нее просят здоровье для детей, родителей, родственников, крепкой семьи.
- 27 декабря – святого апостола первомученика и архидиакона Стефана.
- 28 декабря – святых 2000 мучеников, сожженных в Никодимии.
- 29 декабря – святых детей, убитых в Вифлееме и святого преподобного Маркелла.
- 30 декабря – святой мученицы Анисии, святого преподобного Зотика, пресвитера.
- 31 декабря – Предание Рождества Христова, святой преподобной Мелании, или Маланки (Щедрый вечер). Это любимый в народе праздник, когда принято переодеваться в животных и фольклорных персонажей. На праздник Маланки девушки, в масках или без них, всю ночь щедруют и гадают.
Ранее Фокус писал, где лучше всего в мире праздновать Рождество.