От Святого Николая до Рождества: календарь церковных праздников на декабрь 2024

Церковный календарь на декабрь 2024 содержит в себе много больших праздников, которых с нетерпением ждут и дети, и взрослые.

Декабрь – не только последний месяц года, но и время, когда отмечается один из самых больших религиозных праздников – Рождество Христово. После того как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше, и теперь дата Рождества – 25 декабря, а не на 7 января, как раньше. Каким будет церковный календарь на декабрь 2025 года, смотрите ниже.

Какие праздники будут в декабре 2025

1 декабря – святого пророка Наума. Этому святому молились, о мудрости, прося "наставить на ум", "вразумить", потому что он считался покровителем наук и грамоты. Если в этот день тепло, то и зима будет теплой.

– святого пророка Наума. Этому святому молились, о мудрости, прося "наставить на ум", "вразумить", потому что он считался покровителем наук и грамоты. Если в этот день тепло, то и зима будет теплой. 2 декабря – святого пророка Аввакума, пророка Ветхого Завета, написавшего великую книгу откровений. В День пророка Авакума люди просили о спокойствии сна, избавлении от бессонных ночей и изгнании нечестивой силы из домов, которую еще называют ночницами.

– святого пророка Аввакума, пророка Ветхого Завета, написавшего великую книгу откровений. В День пророка Авакума люди просили о спокойствии сна, избавлении от бессонных ночей и изгнании нечестивой силы из домов, которую еще называют ночницами. 3 декабря – святого пророка Софонии, преподобного Феодула Царьградского, преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа Колонийского, священномученика Феодора, архиепископа Александрийского. Святую считают покровительницей военных и моряков. К ней часто обращаются с просьбой оградить от грома, взрывов и внезапной смерти. Раньше люди верили, что этот день нужно проводить в молчании, чтобы избавиться от несчастий и привлечь удачу.

– святого пророка Софонии, преподобного Феодула Царьградского, преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа Колонийского, священномученика Феодора, архиепископа Александрийского. Святую считают покровительницей военных и моряков. К ней часто обращаются с просьбой оградить от грома, взрывов и внезапной смерти. Раньше люди верили, что этот день нужно проводить в молчании, чтобы избавиться от несчастий и привлечь удачу. 4 декабря – святой великомученицы Варвары. Святую считают покровительницей военных и моряков. К ней часто обращаются с просьбой оградить от грома, взрывов и внезапной смерти. В этот день девушки гадали, просили об удачном замужестве, исцелении от болезней и здоровье для детей. Также 4 декабря отмечается день святого преподобного Дамаскина.

– святой великомученицы Варвары. Святую считают покровительницей военных и моряков. К ней часто обращаются с просьбой оградить от грома, взрывов и внезапной смерти. В этот день девушки гадали, просили об удачном замужестве, исцелении от болезней и здоровье для детей. Также 4 декабря отмечается день святого преподобного Дамаскина. 5 декабря – святого преподобного Саввы Освященного. Он основал монастырский Иерусалимский устав, был одним из основателей нескольких монастырей и лавр. Благодаря молитвам преподобный исцелял людей, помогал избавиться от бесов и наставлял других на правильный путь. Считается, что в этот день грех работать и ходить в гости.

– святого преподобного Саввы Освященного. Он основал монастырский Иерусалимский устав, был одним из основателей нескольких монастырей и лавр. Благодаря молитвам преподобный исцелял людей, помогал избавиться от бесов и наставлял других на правильный путь. Считается, что в этот день грех работать и ходить в гости. 6 декабря – святого Николая , архиепископа Мир Ликийских Это самый любимый праздник среди детей, поскольку они пишут святому письма со своими желаниями. Ночью взрослые прячут им под подушку подарки. Важным День Святого Николая был и для девушек. В этот день те, кто готовился идти под венец, должны была заранее навести порядки в сундуках, подготовить одежду и украшения, в которых будут встречать сватов.

, архиепископа Мир Ликийских Это самый любимый праздник среди детей, поскольку они пишут святому письма со своими желаниями. Ночью взрослые прячут им под подушку подарки. Важным День Святого Николая был и для девушек. В этот день те, кто готовился идти под венец, должны была заранее навести порядки в сундуках, подготовить одежду и украшения, в которых будут встречать сватов. 7 декабря – святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского. В день Амвросия у святого просили мирную жизнь, избавление от врагов, болезней, скорби и разного зла. Отныне налагался запрет на веселье и гулянье, вплоть до Нового года

– святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского. В день Амвросия у святого просили мирную жизнь, избавление от врагов, болезней, скорби и разного зла. Отныне налагался запрет на веселье и гулянье, вплоть до Нового года 8 декабря – святого преподобного Патапия. Он обладал даром исцеления, поэтому помогал всем страждущим.

– святого преподобного Патапия. Он обладал даром исцеления, поэтому помогал всем страждущим. 9 декабря – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, иконы Божией Матери "Неожиданная Радость". Праздник непорочного зачатия отмечают католики всех стран Восточной Европы, а также частично в Германии, Австрии, Италии, Испании, Швейцарии и Португалии.

– Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, иконы Божией Матери "Неожиданная Радость". Праздник непорочного зачатия отмечают католики всех стран Восточной Европы, а также частично в Германии, Австрии, Италии, Испании, Швейцарии и Португалии. 10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;. Святой Мина обладал даром исцелять зрение, мог изгонять нечистых духов из людей, творить чудеса, лечить болезни и даровать способность четко видеть правду и ложь, добро и зло во всех словах, действиях и явлениях.

– святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;. Святой Мина обладал даром исцелять зрение, мог изгонять нечистых духов из людей, творить чудеса, лечить болезни и даровать способность четко видеть правду и ложь, добро и зло во всех словах, действиях и явлениях. 11 декабря – святого преподобного Даниила Столбника. В этот день нельзя ругаться, а хозяйки начинали первые приготовления к Рождеству.

– святого преподобного Даниила Столбника. В этот день нельзя ругаться, а хозяйки начинали первые приготовления к Рождеству. 12 декабря – святого Спиридона. Ранее в народе считали, что это — самый холодный день декабря, так как "солнце переходит на другую сторону".

– святого Спиридона. Ранее в народе считали, что это — самый холодный день декабря, так как "солнце переходит на другую сторону". 13 декабря – святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста. Наши предки в это день гадали на будущий урожай. Потолок намазывали медом и бросали зерно. Если оно прилипало, то это сулило хороший урожай.

– святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста. Наши предки в это день гадали на будущий урожай. Потолок намазывали медом и бросали зерно. Если оно прилипало, то это сулило хороший урожай. 14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника.

– святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника. 15 декабря – святого священномученика Елевтерия, святого преподобного Павла.

– святого священномученика Елевтерия, святого преподобного Павла. 16 декабря – святого пророка Аггея. Христиане верят, что на Аггея нельзя проводить время вдали от семьи, выяснять отношения, лениться, сквернословить и лгать.

– святого пророка Аггея. Христиане верят, что на Аггея нельзя проводить время вдали от семьи, выяснять отношения, лениться, сквернословить и лгать. 17 декабря – святых Праотцев, святого пророка Даниила, святых Анании, Азарии и Мисаила.

– святых Праотцев, святого пророка Даниила, святых Анании, Азарии и Мисаила. 18 декабря – святого мученика Севастиана и жены его

– святого мученика Севастиана и жены его 19 декабря – святого мученика Бонифатия Тарсийского, который был слугой у богатой дамы в Риме. Святой всегда милосердно относился к людям, и даже его имя переводится с латыни "поступать добро".

– святого мученика Бонифатия Тарсийского, который был слугой у богатой дамы в Риме. Святой всегда милосердно относился к людям, и даже его имя переводится с латыни "поступать добро". 20 декабря – преподобного Игнатия, архимандрита Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

– преподобного Игнатия, архимандрита Киево-Печерского, в Дальних пещерах. 21 декабря – святой мученицы Юлианы, дочери знатного язычника, который родился в городе Никомидии, которая приняла пытки и смерть за веру в Христа.

– святой мученицы Юлианы, дочери знатного язычника, который родился в городе Никомидии, которая приняла пытки и смерть за веру в Христа. 22 декабря – святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Считается, что Святая Анастасия помогает беременным женщинам. По степени почитания среди святых женщин она занимает второе место после Параскевы.

– святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Считается, что Святая Анастасия помогает беременным женщинам. По степени почитания среди святых женщин она занимает второе место после Параскевы. 23 декабря – святых 10 мучеников Критских.

– святых 10 мучеников Критских. 24 декабря – Сочельник , святых Отцов, святого преподобномученика Евгения. Для верующих этот день является временем сурового покаяния и поста. Готовятся к светлому и важному празднику – Крещению Господню. В церкви проводят сразу два обряда, связанных с освящением воды. Вечером в Сочельник, хозяйки ставят на праздничный стол 12 постных блюд, которые символизируют 12 апостолов. Главным блюдом является голодная кутья, которую варят из цельных зерен риса или пшеницы.

, святых Отцов, святого преподобномученика Евгения. Для верующих этот день является временем сурового покаяния и поста. Готовятся к светлому и важному празднику – Крещению Господню. В церкви проводят сразу два обряда, связанных с освящением воды. Вечером в Сочельник, хозяйки ставят на праздничный стол 12 постных блюд, которые символизируют 12 апостолов. Главным блюдом является голодная кутья, которую варят из цельных зерен риса или пшеницы. 25 декабря – Рождество Христово . В православном календаре Рождество выступает одним из 12 главных праздников годового богослужебного круга. В этот день после церковной службы принято было собираться за богатым праздничным столом всей семьей. Люди, которые придерживались сорокадневного поста, начинают разговение. На Рождество принято ходить в гости. Люди верили, что если первыми в этот день в дом зайдут двое мужчин – хорошая примета и тогда в течение года в жилье не будет ссор.

. В православном календаре Рождество выступает одним из 12 главных праздников годового богослужебного круга. В этот день после церковной службы принято было собираться за богатым праздничным столом всей семьей. Люди, которые придерживались сорокадневного поста, начинают разговение. На Рождество принято ходить в гости. Люди верили, что если первыми в этот день в дом зайдут двое мужчин – хорошая примета и тогда в течение года в жилье не будет ссор. 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы, один из 12 главных церковных праздников, знаменующий особый момент в жизни Богородицы. Поскольку она олицетворяет спокойствие и гармонию и считается хранительницей семейного очага, у нее просят здоровье для детей, родителей, родственников, крепкой семьи.

– Собор Пресвятой Богородицы, один из 12 главных церковных праздников, знаменующий особый момент в жизни Богородицы. Поскольку она олицетворяет спокойствие и гармонию и считается хранительницей семейного очага, у нее просят здоровье для детей, родителей, родственников, крепкой семьи. 27 декабря – святого апостола первомученика и архидиакона Стефана.

– святого апостола первомученика и архидиакона Стефана. 28 декабря – святых 2000 мучеников, сожженных в Никодимии.

– святых 2000 мучеников, сожженных в Никодимии. 29 декабря – святых детей, убитых в Вифлееме и святого преподобного Маркелла.

– святых детей, убитых в Вифлееме и святого преподобного Маркелла. 30 декабря – святой мученицы Анисии, святого преподобного Зотика, пресвитера.

– святой мученицы Анисии, святого преподобного Зотика, пресвитера. 31 декабря – Предание Рождества Христова, святой преподобной Мелании, или Маланки (Щедрый вечер). Это любимый в народе праздник, когда принято переодеваться в животных и фольклорных персонажей. На праздник Маланки девушки, в масках или без них, всю ночь щедруют и гадают.

Ранее Фокус писал, где лучше всего в мире праздновать Рождество.