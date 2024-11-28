Від Святого Миколая до Різдва: календар церковних свят на грудень 2024 року

Церковний календар на грудень 2024 року містить у собі багато великих свят, на які з нетерпінням чекають і діти, і дорослі.

Грудень — не тільки останній місяць року, а й час, коли святкують одне з найбільших релігійних свят — Різдво Христове. Після того, як з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, то тепер усі неперехідні свята українські православні віряни святкують на 13 днів раніше, і тепер дата Різдва — 25 грудня, а не на 7 січня, як раніше. Яким буде церковний календар на грудень 2025 року, дивіться нижче.

Які свята будуть у грудні 2025 року

1 грудня — святого пророка Наума. Цьому святому молилися, про мудрість, просячи "наставити на розум", "напоумити", бо він вважався покровителем наук і грамоти. Якщо цього дня тепло, то й зима буде теплою.

— святого пророка Наума. Цьому святому молилися, про мудрість, просячи "наставити на розум", "напоумити", бо він вважався покровителем наук і грамоти. Якщо цього дня тепло, то й зима буде теплою. 2 грудня — святого пророка Авакума, пророка Старого Завіту, який написав велику книгу одкровень. У День пророка Авакума люди просили про спокій сну, позбавлення від безсонних ночей і вигнання нечестивої сили з будинків, яку ще називають нічницями.

— святого пророка Авакума, пророка Старого Завіту, який написав велику книгу одкровень. У День пророка Авакума люди просили про спокій сну, позбавлення від безсонних ночей і вигнання нечестивої сили з будинків, яку ще називають нічницями. 3 грудня - святого пророка Софонії, преподобного Феодула Царгородського, преподобного Іоанна Мовчальника, колишнього єпископа Колонійського, священномученика Феодора, архієпископа Олександрійського. Святу вважають покровителькою військових і моряків. До неї часто звертаються з проханням захистити від грому, вибухів і раптової смерті. Раніше люди вірили, що цей день потрібно проводити в мовчанні, щоб позбутися нещасть і привернути удачу.

- святого пророка Софонії, преподобного Феодула Царгородського, преподобного Іоанна Мовчальника, колишнього єпископа Колонійського, священномученика Феодора, архієпископа Олександрійського. Святу вважають покровителькою військових і моряків. До неї часто звертаються з проханням захистити від грому, вибухів і раптової смерті. Раніше люди вірили, що цей день потрібно проводити в мовчанні, щоб позбутися нещасть і привернути удачу. 4 грудня — святої великомучениці Варвари. Святу вважають покровителькою військових і моряків. До неї часто звертаються з проханням захистити від грому, вибухів і раптової смерті. Цього дня дівчата ворожили, просили про вдале заміжжя, зцілення від хвороб і здоров'я для дітей. Також 4 грудня святкують день святого преподобного Дамаскіна.

— святої великомучениці Варвари. Святу вважають покровителькою військових і моряків. До неї часто звертаються з проханням захистити від грому, вибухів і раптової смерті. Цього дня дівчата ворожили, просили про вдале заміжжя, зцілення від хвороб і здоров'я для дітей. Також 4 грудня святкують день святого преподобного Дамаскіна. 5 грудня — святого преподобного Сави Освяченого. Він заснував монастирський Єрусалимський статут, був одним із засновників кількох монастирів і лавр. Завдяки молитвам преподобний зціляв людей, допомагав позбутися бісів і наставляв інших на правильний шлях. Вважається, що цього дня гріх працювати і ходити в гості.

— святого преподобного Сави Освяченого. Він заснував монастирський Єрусалимський статут, був одним із засновників кількох монастирів і лавр. Завдяки молитвам преподобний зціляв людей, допомагав позбутися бісів і наставляв інших на правильний шлях. Вважається, що цього дня гріх працювати і ходити в гості. 6 грудня — святого Миколая , архієпископа Мир Лікійських Це найулюбленіше свято серед дітей, оскільки вони пишуть святому листи зі своїми бажаннями. Вночі дорослі ховають їм під подушку подарунки. Важливим День Святого Миколая був і для дівчат. Цього дня ті, хто готувався йти під вінець, мали заздалегідь навести лад у скринях, підготувати одяг і прикраси, в яких зустрічатимуть сватів.

, архієпископа Мир Лікійських Це найулюбленіше свято серед дітей, оскільки вони пишуть святому листи зі своїми бажаннями. Вночі дорослі ховають їм під подушку подарунки. Важливим День Святого Миколая був і для дівчат. Цього дня ті, хто готувався йти під вінець, мали заздалегідь навести лад у скринях, підготувати одяг і прикраси, в яких зустрічатимуть сватів. 7 грудня — святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського. У день Амвросія у святого просили мирне життя, позбавлення від ворогів, хвороб, скорботи і різного зла. Відтепер накладалася заборона на веселощі та гуляння, аж до Нового року

— святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського. У день Амвросія у святого просили мирне життя, позбавлення від ворогів, хвороб, скорботи і різного зла. Відтепер накладалася заборона на веселощі та гуляння, аж до Нового року 8 грудня — святого преподобного Патапія. Він володів даром зцілення, тому допомагав усім стражденним.

— святого преподобного Патапія. Він володів даром зцілення, тому допомагав усім стражденним. 9 грудня — Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, ікони Божої Матері "Несподівана Радість". Свято непорочного зачаття святкують католики всіх країн Східної Європи, а також частково в Німеччині, Австрії, Італії, Іспанії, Швейцарії та Португалії.

— Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, ікони Божої Матері "Несподівана Радість". Свято непорочного зачаття святкують католики всіх країн Східної Європи, а також частково в Німеччині, Австрії, Італії, Іспанії, Швейцарії та Португалії. 10 грудня — святих мучеників Міни, Єрмогена і Євграфа;. Святий Міна володів даром зцілювати зір, міг виганяти нечистих духів із людей, творити чудеса, лікувати хвороби і дарувати здатність чітко бачити правду і брехню, добро і зло у всіх словах, діях і явищах.

— святих мучеників Міни, Єрмогена і Євграфа;. Святий Міна володів даром зцілювати зір, міг виганяти нечистих духів із людей, творити чудеса, лікувати хвороби і дарувати здатність чітко бачити правду і брехню, добро і зло у всіх словах, діях і явищах. 11 грудня — святого преподобного Даниїла Стовпника. Цього дня не можна лаятися, а господині починали перші приготування до Різдва.

— святого преподобного Даниїла Стовпника. Цього дня не можна лаятися, а господині починали перші приготування до Різдва. 12 грудня — святого Спиридона. Раніше в народі вважали, що це — найхолодніший день грудня, бо "сонце переходить на інший бік".

— святого Спиридона. Раніше в народі вважали, що це — найхолодніший день грудня, бо "сонце переходить на інший бік". 13 грудня — святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста. Наші предки в цей день ворожили на майбутній урожай. Стелю намазували медом і кидали зерно. Якщо воно прилипало, то це обіцяло гарний урожай.

— святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста. Наші предки в цей день ворожили на майбутній урожай. Стелю намазували медом і кидали зерно. Якщо воно прилипало, то це обіцяло гарний урожай. 14 грудня — святих мучеників Тирса, Левкія, Філімона, Аполлонія, Калініка.

— святих мучеників Тирса, Левкія, Філімона, Аполлонія, Калініка. 15 грудня — святого священномученика Елевтерія, святого преподобного Павла.

— святого священномученика Елевтерія, святого преподобного Павла. 16 грудня — святого пророка Аггея. Християни вірять, що на Аггея не можна проводити час далеко від сім'ї, з'ясовувати стосунки, лінуватися, лихословити і брехати.

— святого пророка Аггея. Християни вірять, що на Аггея не можна проводити час далеко від сім'ї, з'ясовувати стосунки, лінуватися, лихословити і брехати. 17 грудня — святих Праотців, святого пророка Даниїла, святих Ананії, Азарії та Мисаїла.

— святих Праотців, святого пророка Даниїла, святих Ананії, Азарії та Мисаїла. 18 грудня — святого мученика Севастіана і дружини його

— святого мученика Севастіана і дружини його 19 грудня — святого мученика Боніфатія Тарсійського, який був слугою у багатої дами в Римі. Святий завжди милосердно ставився до людей, і навіть його ім'я перекладається з латині "чинити добро".

— святого мученика Боніфатія Тарсійського, який був слугою у багатої дами в Римі. Святий завжди милосердно ставився до людей, і навіть його ім'я перекладається з латині "чинити добро". 20 грудня — преподобного Ігнатія, архімандрита Києво-Печерського, у Дальніх печерах.

— преподобного Ігнатія, архімандрита Києво-Печерського, у Дальніх печерах. 21 грудня — святої мучениці Юліани, доньки знатного язичника, який народився в місті Нікомидії, що зазнала тортур і смерті за віру в Христа.

— святої мучениці Юліани, доньки знатного язичника, який народився в місті Нікомидії, що зазнала тортур і смерті за віру в Христа. 22 грудня — святої великомучениці Анастасії Узорішительниці. Вважається, що Свята Анастасія допомагає вагітним жінкам. За ступенем шанування серед святих жінок вона посідає друге місце після Параскеви.

— святої великомучениці Анастасії Узорішительниці. Вважається, що Свята Анастасія допомагає вагітним жінкам. За ступенем шанування серед святих жінок вона посідає друге місце після Параскеви. 23 грудня — святих 10 мучеників Критських.

— святих 10 мучеників Критських. 24 грудня — Святвечір , святих Отців, святого преподобномученика Євгенія. Для вірян цей день є часом суворого покаяння і посту. Готуються до світлого і важливого свята — Хрещення Господнього. У церкві проводять одразу два обряди, пов'язані з освяченням води. Увечері на Святвечір господині ставлять на святковий стіл 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів. Головною стравою є голодна кутя, яку варять із цільних зерен рису або пшениці.

, святих Отців, святого преподобномученика Євгенія. Для вірян цей день є часом суворого покаяння і посту. Готуються до світлого і важливого свята — Хрещення Господнього. У церкві проводять одразу два обряди, пов'язані з освяченням води. Увечері на Святвечір господині ставлять на святковий стіл 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів. Головною стравою є голодна кутя, яку варять із цільних зерен рису або пшениці. 25 грудня — Різдво Христове . У православному календарі Різдво виступає одним із 12 головних свят річного богослужбового кола. Цього дня після церковної служби заведено було збиратися за багатим святковим столом усією родиною. Люди, які дотримувалися сорокаденного посту, починають розговіння. На Різдво заведено ходити в гості. Люди вірили, що якщо першими цього дня до оселі зайдуть двоє чоловіків — гарна прикмета і тоді протягом року в оселі не буде сварок.

. У православному календарі Різдво виступає одним із 12 головних свят річного богослужбового кола. Цього дня після церковної служби заведено було збиратися за багатим святковим столом усією родиною. Люди, які дотримувалися сорокаденного посту, починають розговіння. На Різдво заведено ходити в гості. Люди вірили, що якщо першими цього дня до оселі зайдуть двоє чоловіків — гарна прикмета і тоді протягом року в оселі не буде сварок. 26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці, одне з 12 головних церковних свят, що знаменує особливий момент у житті Богородиці. Оскільки вона уособлює спокій і гармонію і вважається берегинею родинного вогнища, у неї просять здоров'я для дітей, батьків, родичів, міцної сім'ї.

— Собор Пресвятої Богородиці, одне з 12 головних церковних свят, що знаменує особливий момент у житті Богородиці. Оскільки вона уособлює спокій і гармонію і вважається берегинею родинного вогнища, у неї просять здоров'я для дітей, батьків, родичів, міцної сім'ї. 27 грудня — святого апостола первомученика й архідиякона Стефана.

— святого апостола первомученика й архідиякона Стефана. 28 грудня — святих 2000 мучеників, спалених у Нікодимії.

— святих 2000 мучеників, спалених у Нікодимії. 29 грудня — святих дітей, убитих у Віфлеємі та святого преподобного Маркелла.

— святих дітей, убитих у Віфлеємі та святого преподобного Маркелла. 30 грудня — святої мучениці Анісії, святого преподобного Зотика, пресвітера.

— святої мучениці Анісії, святого преподобного Зотика, пресвітера. 31 грудня — Передання Різдва Христового, святої преподобної Меланії, або Маланки (Щедрий вечір). Це улюблене в народі свято, коли заведено переодягатися у тварин і фольклорних персонажів. На свято Маланки дівчата, у масках чи без них, усю ніч щедрують і ворожать.

Раніше Фокус писав, де найкраще у світі святкувати Різдво.