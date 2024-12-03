День Святого Миколая: коли і як в Україні відзначають це свято у 2024 році

День Святого Миколая в Україні за новим календарем святкують 6 грудня. Малюки вже пишуть йому листи та чекають подарунків під подушку.

6 грудня в Україні відзначається День святителя Миколая, улюблене свято дітей, які чекають подарунків під подушку. Цього року День Святого Миколая випадає на п'ятницю. Фокус розповідає, коли правильно відзначати день святого Миколая і що взагалі потрібно знати про це свято.

Чому день Святого Миколая 6 грудня?

День Святого Миколая в Україні раніше святкували 19 грудня, але, оскільки з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, це свято змістилося на 13 днів. Однак є й ті, хто святкує день Святого Миколая 19 грудня.

Хто такий Святий Миколай?

День Святого Миколая, який відзначають 6 грудня, присвячений пам'яті святителя Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських, який жив у IV столітті. Його ще називають Миколою Чудотворцем і Миколою Угодником. Це історична особистість, яка жила в 270-345 роки до нашої ери.

Миколай був сином багатих батьків Феофана і Нони. Пара довго не могла народити дитину і вони пообіцяли Богові: якщо він дарує їм дитя, вони присвятять його служінню Господу.

Із самого дитинства він ріс релігійним, тим більше що його дядько був єпископом патарським. Хлопчик купався в любові батьків і родичів, але його пригнічувала навколишня бідність. Тому він, як міг, допомагав бідним сім'ям, дітям-сиротам. Щоб не принижувати людей милостинею, він ночами розносив їжу, одяг, ласощі та клав на порозі бідних будинків. Згодом люди дізналися про благодійника і вже відкрито йшли до нього зі своїми бідами і проблемами.

Ікона святого Миколая Чудотворця Фото: З відкритих джерел

Згодом він залишив світське життя і повністю присвятив себе Богу. Після смерті батьків Миколай продав усе майно, гроші роздав нужденним, а сам вирушив прочанином до Палестини. Повернувшись, він став священиком у місті Міри, а згодом — єпископом.

Під час гонінь християнської віри його кинули до в'язниці, а за правління Костянтина Великого — звільнили. На схилі років отець Миколай прийняв чернецтво.

Ім'я Святого Миколая можна знайти в списку єпископів, які брали участь у першому Вселенському соборі 325 року, організованому імператором Костянтином. Вважається, що за життя Миколай здійснив безліч чудес. Він уберіг від смерті трьох воєначальників, яких обмовили, а також врятував рідне місто Міру від важкого голоду.

Перші згадки шанування Святого датуються VІ століттям. Тоді імператор Юстиніан побудував церкву Святого Миколая в Константинополі. Пізніше шанування Святого Миколая Чудотворця стало популярним у Греції, Італії, Німеччині, Україні, Болгарії та інших країнах.

Звичай дарувати подарунки, які Святий Миколая готує для дітей, пов'язують з історією, коли він, ще будучи єпископом, врятував кількох дівчат від безчестя. Вони жили в бідній сім'ї та не мали посагу, тому, згідно з традиціями того часу, батько збирався змусити їх піти заробляти блудом. Миколай, дізнавшись про це, скористався спадщиною свого заможного батька — три ночі він пробирався до їхнього будинку і щоразу непомітно закидав через вікно в кімнату, де ночували сестри, шматок золота.

Чому Святого Миколая люблять діти?

Святий Миколай вважається покровителем дітей і студентів. Напередодні свята діти пишуть йому з побажаннями та розповідають про свої добрі вчинки. Вважається, що слухняним дітям він приносить під подушку солодощі, а неслухняним — різки. Але якщо дитина у своєму листі чесно розповість про нехороші вчинки і попросить вибачення, то замість різки її буде винагороджено гарним подарунком від Святого. Насправді, цукерки та іграшки — це приємні бонуси, а від початку головний подарунок від Святого Миколая — захист дітей від усього злого та поганого.

У Миколая є помічник — ослик. Цей віслючок не простий, у нього сріблясто-сіра шерсть, але все ж таки земної породи. Він завжди супроводжує Миколая Чудотворця і допомагає йому розносити подарунки дітям. Тому всього за одну ніч вони встигають обійти всіх-всіх діток і потішити їх.

Святого Миколая супроводжує його вірний помічник ослик Фото: rodyna.in.ua

Що подарувати дитині на День Святого Миколая?

Традиційно Святий Миколай залишає під подушкою або біля ліжка дитини цукерки та інші солодощі. Але сучасні батьки намагаються порадувати дітей, тому асортимент подарунків значно зріс. Тепер їм дарують іграшки, книжки, настільні ігри, квитки в кіно, набори для експериментів і багато іншого.

Чого не варто дарувати дітям на День святого Миколая?

Оскільки День Святого Миколая — це очікування дива та радості, не варто дарувати дітям іграшки, пов'язані з військовою тематикою (іграшкову військову техніку, зброю, екіпірування), іграшки з надто дрібними або небезпечними деталями, які діти можуть проковтнути. Також не варто дарувати гроші та надто дорогі подарунки на кшталт наймодніших гаджетів чи коштовностей.

Раніше Фокус писав, які церковні свята в грудні 2024 відзначають християни.