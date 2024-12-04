Три десерта из мандаринов на Святого Николая от участницы "МастерШеф"

День Святого Николая — это особый праздник, который дети ждут с нетерпением. Чтобы создать праздничное настроение, можно приготовить тематические десерты, которые будут не только вкусными, но и креативными.

В этот раз день Святого Николая в Украине празднуют 6 декабря. Поэтому уже в эту пятницу украинские дети будут с трепетом заглядывать под подушки и в ботинок, чтобы увидеть там сюрприз. Чтобы сделать праздник для ребенка Фокус подготовил подборку рекомендаций десертов ко дню Святого Николая от участницы "МастерШеф 14" Натальи Крышко.

Мандариновые мини-чизкейки

Одним из вариантов десерта на празднование дня Святого Николая можно приготовить мандариновый мини-чизкейк.

Ингредиенты для приготовления

Песочный слой:

песочное печенье 50 гр;

растопленное сливочное масло 20 гр.

Сырный слой:

творог 150 гр.;

сметана 50 гр;

желатин 5 гр;

холодная вода;

сахар 50 гр.

Мандариновый слой:

4 мандарины;

желатин 5 гр;

холодная вода;

сахар 20 гр.

Способ приготовления

Печенье + растопленное масло перебейте в блендере. Полученную массу выкладываем плотно в формы. Далее желатин заливаем холодной водой, оставляем набухать. Творог перебиваем с сахаром и сметаной. Набухший желатин растапливаем на водяной бане или в микроволновой (но не кипятим). Выливаем в творожную массу. Все взбиваем до однородности и выкладываем второй слой на печенье. Далее отправляем наши будущие мини-чизкейки в холодильник до застывания.

Следующий шаг, желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать. Тем временем мандарины помещаем в брендер, перетираем через сито сок, добавляем сахар и на малый огонь пока не закипит. Выключаем огонь и добавляем набухший желатин. Мешаем пока не растает. Выливаем в формы. Опять в холодильник до застывания и затем украшаем по вкусу после того как полностью остынет.

Мандариновое тирамису

Для приготовления этого десерта на праздник Святого Николая, по словам мастерицы, вам понадобится ориентировочно 20-30 минут.

Ингредиенты для приготовления:

Для крема:

500 гр. крем-сыра (фила, маскарпоне или др.);

50 гр. сгущенного молока (по желанию);

250 мл. сливок жирных;

100/150 гр. сахарной пудры.

Для основы:

савоярди куплены;

10/12 мандаринок для сиропа и декора.

Способ приготовления

Приготовление десерта, по словам шеф-повара, необходимо начать с сиропа. Для этого вам понадобится 6 мандаринок, которые необходимо перебить на блендере, затем перетереть через сито. Далее смесь, которую вы получите необходимо отправить на огонь добавив 100 граммов сахара. сироп довести до кипения.

Для приготовления крема необходимо соединить все перечисленные ингредиенты и довести их до однородной массы. Далее саворди пропитываем сиропом и покрываем кремом. Сверху украсила мандаринами и какао.

Мандариновая Панакотта

Еще один легкий десерт, который прекрасно подойдет ко дню Святого Николая — это мандариновая паннакотта.

Ингредиенты для приготовления с расчетом на две порции

Мандариновый слой:

5 гр.желатина;

холодная вода;

5 мандарин;

40 гр. сахара

Сливочный слой:

5 гр.желатина;

холодная вода;

250 мл. сливок;

40 гр. сахара.

Способ приготовления

Желатин заливаем холодной водой, отставляем. Мандарины очищаем, перебиваем в блендере и перетираем через сито. Сок с сахаром доводим до кипения, выключаем огонь, добавляем желатин, постоянно помешиваем, чтобы полностью растаял. Разливаем по формам и отправляем в холодильник на 1,5-2 часа.

Далее желатин заливаем холодной водой. Сливки с сахаром доводим до кипения. Выключаем огонь, добавляем желатин и помешиваем. Переливаем к мандариновому слою (он уже полностью застыл) и снова в холодильник на час. Украшаем сахарной пудрой и фруктами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Гранатовый браслет" с говядиной.

Кроме этого, Фокус писал, рецепт салата "Мимоза" с пикантным дополнением.