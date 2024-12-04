Новогодний стол 2025: как приготовить салат "Гранатовый браслет" с говядиной
Такой салат выглядит очень празднично, а вкус впечатляет.
Если вы ищете альтернативу традиционному "Оливье" или "Селедке под шубой", есть небанальные рецепты вкусных праздничных салатов на Рождество и Новый год. Приготовить их просто, а результат впечатляет. Праздничный салат "Гранатовый браслет" с говядиной украшается зернышками граната, которые добавляют пикантности. Рецептом поделились на сайте Yasensvit.
Салат "Гранатовый браслет"
Ингредиенты:
- три большие картофелины;
- 2 средних свеклы;
- 2 морковки;
- 2 яйца;
- 300 г говядины;
- 2 луковицы;
- 50 г грецких орехов;
- 1 гранат;
- 200 г майонеза;
- 1 ст. л. растительного масла;
- соль по своему вкусу.
Картофель для салата отварите, остудите и очистите. Яйца надо сварить вкрутую, остудить и очистить. Натрите картофель и яйца на крупной терке в отдельную миску.
Говядину отварите до готовности. Остудите и нарежьте маленькими кубиками. Посолите и поперчите.
Свеклу и морковь отварите до полной готовности, очистите и натрите на крупной терке. Лук мелко порежьте и обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
Грецкие орехи порубите ножом, перемешайте со свеклой и немного посолите.
И формируем салат Гранатовый браслет с говядиной: в центр большого плоского блюда надо поставить стакан. Выложите вокруг него слой картофеля в виде круга. Смажьте тонким слоем майонеза. Говядину смешайте с обжаренным луком, выложите на картофель и смажьте майонезом. Следующим слоем положите яйца, затем морковь, свеклу с орехами, промазывая майонезом каждый слой салата.
Гранат вымойте, затем очистите от кожуры и перегородок. Достаньте зернышки, стараясь не повредить их. Свеклу густо посыпьте гранатовыми зернами. Осторожно уберите стакан.
Обязательно дайте салату простоять в холодильнике перед подачей, чтобы слои ингредиентов пропитались соусом.
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