Салат с копченой колбасой и корейской морковкой: рецепт вкусного и сытного блюда

При желании такой салат можно поставить и на праздничный стол.

Такой салат иногда называют "Венеция", но почему — неизвестно. Ничего итальянского в нем нет. Но есть простые и вкусные ингредиенты, так что и сам салат получается очень вкусным и сытным. Ставить его в холодильник надолго не рекомендуется, лучше приготовить и сразу подавать на стол. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат с копченой колбасой

Ингредиенты:

варено-копченая колбаса — 200 г;

морковь по-корейски — 170 г;

консервированная кукуруза — 220 г;

свежий огурец — 150 г;

твердый сыр — 100 г;

майонез — 60 г;

соль, петрушка — по вкусу.

Сначала подготовьте ингредиенты для салата. Варено-копченую колбасу нарежьте кружочками толщиной 5 мм, а затем маленькими кубиками. Переложите в большую миску.

Морковь по-корейски выложите на несколько слоев бумажных полотенец, чтобы впиталась лишняя жидкость. Затем переложите на доску и нарежьте.

Консервированную кукурузу откиньте на сито, чтобы стекла жидкость. Свежий огурец нарежьте маленькими кубиками.

Твердый сыр для салата натрите на средней или крупной терке. Петрушку мелко нарежьте.

Добавьте в миску к колбасе морковь по-корейски, консервированную кукурузу, свежий огурец, петрушку и твердый сыр. Посолите по вкусу. Добавьте майонез и перемешайте. И сразу подавайте на стол.

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