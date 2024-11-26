Хит праздничного стола: три необычных варианта салата "Оливье"

Традиционно в "Оливье" добавляют колбасу или куриное мясо. Однако существует немало других вариаций этого блюда, которые не уступают по вкусу классики.

Салат "Оливье" – блюдо, без которого большинство из нас не представляет праздничного стола. Особенно актуален этот рецепт в предновогодние дни. У каждой хозяйки есть свой проверенный годами способ приготовления салата, однако сегодня Фокус хочет поделиться рецептами, которые отличаются от классического, но не портят его, а придают новый вкус. Попробуйте один из них и удивите своих близких.

Оливье с языком

Ингредиенты

язык говяжий – 400-500 гр;

лук – 1 шт;

лавровый лист – 2 шт;

перец душистый – 4 горошинки;

соль по вкусу;

картофель – 4-6 шт;

морковь – 1 шт;

огурец свежий – 2 шт;

яйца – 5 шт;

зеленый горошек – 400 гр;

зелень укропа – 3-4 веточки;

сметана – 200 гр.

Способ приготовления:

Говяжий язык отварить в воде с луком, лавровым листом, перцем и солью. Варить необходимо на малом огне в течение 2,5-3 часов, чтобы язык был мягким. Чтобы его было легко очистить от шкурки, нужно опустить его на 3-5 минут в миску с холодной водой.

Отварить картофель, морковь и яйца.

Овощи и язык, когда они остынут, нарезать мелкими кубиками. Добавить к салату нарезанные огурцы, яйца и зеленый горошек, перемешать и заправить сметаной.

Украсить салат зеленью и можно подавать к столу.

Оливье с говяжьим языком Фото: Getty

Оливье с красной рыбой

Ингредиенты

картофель – 5 шт;

малосольная красная рыба – 300 гр;

свежие огурцы среднего размера – 2 шт;

замороженный зеленый горошек – 200 гр;

сливочное масло – 30 гр;

майонез – 120 гр.

Способ приготовления:

Картофель отварить, остудить, почистить и нарезать кубиками. Так же измельчить рыбу и огурцы. Последние при желании можно очистить от кожуры. Масло растопить на сковороде и обжарить горошек до готовности, затем остудить. Смешать все ингредиенты и заправить майонезом.

Что касается соли, то ее добавлять не нужно, поскольку в нем уже есть соленая рыба.

Оливье с красной рыбой не требует досаливания Фото: Getty

Оливье с креветками

Ингредиенты:

картофель – 4 шт;

очищенные креветки – 300 гр;

яйца – 4 шт;

соленые огурцы – 1 шт;

свежие огурцы – 1 шт;

зеленый лук – 30 гр;

майонез – 120 гр.

Способ приготовления:

Картофель отварить, остудить и очистить. Яйца отварить вкрутую, так же остудить и очистить. Креветки сварить в подсоленной воде. Свежий огурец по желанию можно очистить от кожуры. Все ингредиенты порезать мелкими кубиками.

Все сложить в салатницу, посолить по вкусу, добавить майонез, перемешать.

Оливье с креветками – изысканный вариант любимого блюда Фото: Getty

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусную альтернативу "Оливье".