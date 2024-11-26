Хіт святкового столу: три незвичайні варіанти салату "Олів'є"
Традиційно в "Олів'є" додають ковбасу або куряче м'ясо. Проте існує чимало інших варіацій цієї страви, які не поступаються за смаком класиці.
Салат "Олів'є" — страва, без якої більшість із нас не уявляє святкового столу. Особливо актуальний цей рецепт у передноворічні дні. У кожної господині є свій перевірений роками спосіб приготування салату, проте сьогодні Фокус хоче поділитися рецептами, які відрізняються від класичного, але не псують його, а надають нового смаку. Спробуйте один із них і здивуйте своїх близьких.
Олів'є з язиком
Інгредієнти
- язик яловичий — 400–500 г;
- цибуля — 1 шт;
- лавровий лист — 2 шт;
- перець духмяний — 4 горошинки;
- сіль за смаком;
- картопля — 4–6 шт;
- морква — 1 шт;
- огірок свіжий — 2 шт;
- яйця — 5 шт;
- зелений горошок — 400 г;
- зелень кропу — 3–4 гілочки;
- сметана — 200 г.
Спосіб приготування:
Яловичий язик відварити у воді з цибулею, лавровим листом, перцем і сіллю. Варити необхідно на малому вогні протягом 2,5–3 годин, щоб язик був м'яким. Щоб його було легко очистити від шкірки, потрібно опустити його на 3–5 хвилин у миску з холодною водою.
Відварити картоплю, моркву та яйця.
Овочі та язик, коли вони охолонуть, нарізати дрібними кубиками. Додати до салату нарізані огірки, яйця і зелений горошок, перемішати і заправити сметаною.
Прикрасити салат зеленню і можна подавати до столу.
Олів'є з червоною рибою
Інгредієнти
- картопля — 5 шт;
- малосольна червона риба — 300 г;
- свіжі огірки середнього розміру — 2 шт;
- заморожений зелений горошок — 200 г;
- вершкове масло — 30 г;
- майонез — 120 г.
Спосіб приготування:
Картоплю відварити, остудити, почистити та нарізати кубиками. Так само подрібнити рибу й огірки. Останні за бажання можна очистити від шкірки. Олію розтопити на сковорідці й обсмажити горошок до готовності, потім остудити. Змішати всі інгредієнти та заправити майонезом.
Що стосується солі, то її додавати не потрібно, оскільки в ньому вже є солона риба.
Олів'є з креветками
Інгредієнти:
- картопля — 4 шт;
- очищені креветки — 300 г;
- яйця — 4 шт;
- солоні огірки — 1 шт;
- свіжі огірки — 1 шт;
- зелена цибуля — 30 г;
- майонез — 120 г.
Спосіб приготування:
Картоплю відварити, остудити й очистити. Яйця відварити круто, так само остудити й очистити. Креветки зварити в підсоленій воді. Свіжий огірок за бажанням можна очистити від шкірки. Усі інгредієнти порізати дрібними кубиками.
Усе скласти в салатницю, посолити за смаком, додати майонез, перемішати.
Раніше Фокус писав, як приготувати смачну альтернативу "Олів'є".