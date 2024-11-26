Хіт святкового столу: три незвичайні варіанти салату "Олів'є"

Традиційно в "Олів'є" додають ковбасу або куряче м'ясо. Проте існує чимало інших варіацій цієї страви, які не поступаються за смаком класиці.

Салат "Олів'є" — страва, без якої більшість із нас не уявляє святкового столу. Особливо актуальний цей рецепт у передноворічні дні. У кожної господині є свій перевірений роками спосіб приготування салату, проте сьогодні Фокус хоче поділитися рецептами, які відрізняються від класичного, але не псують його, а надають нового смаку. Спробуйте один із них і здивуйте своїх близьких.

Олів'є з язиком

Інгредієнти

язик яловичий — 400–500 г;

цибуля — 1 шт;

лавровий лист — 2 шт;

перець духмяний — 4 горошинки;

сіль за смаком;

картопля — 4–6 шт;

морква — 1 шт;

огірок свіжий — 2 шт;

яйця — 5 шт;

зелений горошок — 400 г;

зелень кропу — 3–4 гілочки;

сметана — 200 г.

Спосіб приготування:

Яловичий язик відварити у воді з цибулею, лавровим листом, перцем і сіллю. Варити необхідно на малому вогні протягом 2,5–3 годин, щоб язик був м'яким. Щоб його було легко очистити від шкірки, потрібно опустити його на 3–5 хвилин у миску з холодною водою.

Відварити картоплю, моркву та яйця.

Овочі та язик, коли вони охолонуть, нарізати дрібними кубиками. Додати до салату нарізані огірки, яйця і зелений горошок, перемішати і заправити сметаною.

Прикрасити салат зеленню і можна подавати до столу.

Олів'є з яловичим язиком Фото: Getty

Олів'є з червоною рибою

Інгредієнти

картопля — 5 шт;

малосольна червона риба — 300 г;

свіжі огірки середнього розміру — 2 шт;

заморожений зелений горошок — 200 г;

вершкове масло — 30 г;

майонез — 120 г.

Спосіб приготування:

Картоплю відварити, остудити, почистити та нарізати кубиками. Так само подрібнити рибу й огірки. Останні за бажання можна очистити від шкірки. Олію розтопити на сковорідці й обсмажити горошок до готовності, потім остудити. Змішати всі інгредієнти та заправити майонезом.

Що стосується солі, то її додавати не потрібно, оскільки в ньому вже є солона риба.

Олів'є з червоною рибою не потребує досолювання Фото: Getty

Олів'є з креветками

Інгредієнти:

картопля — 4 шт;

очищені креветки — 300 г;

яйця — 4 шт;

солоні огірки — 1 шт;

свіжі огірки — 1 шт;

зелена цибуля — 30 г;

майонез — 120 г.

Спосіб приготування:

Картоплю відварити, остудити й очистити. Яйця відварити круто, так само остудити й очистити. Креветки зварити в підсоленій воді. Свіжий огірок за бажанням можна очистити від шкірки. Усі інгредієнти порізати дрібними кубиками.

Усе скласти в салатницю, посолити за смаком, додати майонез, перемішати.

Олів'є з креветками — вишуканий варіант улюбленої страви Фото: Getty

Раніше Фокус писав, як приготувати смачну альтернативу "Олів'є".