Салат с курицей и нутом: рецепт сытного блюда для будней и на праздник
Нут придает этому салату особенный вкус.
Салат с курицей и нутом – оригинальное и очень вкусное блюдо, которое одинаково подойдет как для сытного обеда в качестве добавки к гарниру, так и в качестве закуски на праздничный стол. Как его приготовить, рассказали в блоге "Кулинарная книга".
Салат с курицей и нутом
Ингредиенты:
- куриное филе — 1 шт;
- консервированный нут — 140 гр;
- помидоры черри — 8 шт;
- лук красный — 0,5 шт;
- авокадо;
- руколла;
- оливковое масло — 3 ст. л;
- лимон;
- медовая горчица — 2 ст. л;
- чеснок сушеный.
Способ приготовления:
Сначала необходимо замариновать куриное филе в любимых специях. Обжарить мясо на сковороде или на гриле, остудить, нарезать на слайсы. Лук нарезать тоненькими полукольцами, а помидоры черри – пополам. Авокадо порезать на тоненькие слайсы.
Для заправки смешать оливковое масло, лимон, медовую горчицу и сушеный чеснок.
На блюдо выложить рукколу, на нее – слайсы курицы, помидоры, лук, авокадо и посыпать нутом.
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