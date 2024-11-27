Салат с курицей и нутом: рецепт сытного блюда для будней и на праздник

Нут придает этому салату особенный вкус.

Салат с курицей и нутом – оригинальное и очень вкусное блюдо, которое одинаково подойдет как для сытного обеда в качестве добавки к гарниру, так и в качестве закуски на праздничный стол. Как его приготовить, рассказали в блоге "Кулинарная книга".

Салат с курицей и нутом

Ингредиенты:

куриное филе — 1 шт;

консервированный нут — 140 гр;

помидоры черри — 8 шт;

лук красный — 0,5 шт;

авокадо;

руколла;

оливковое масло — 3 ст. л;

лимон;

медовая горчица — 2 ст. л;

чеснок сушеный.

Способ приготовления:

Сначала необходимо замариновать куриное филе в любимых специях. Обжарить мясо на сковороде или на гриле, остудить, нарезать на слайсы. Лук нарезать тоненькими полукольцами, а помидоры черри – пополам. Авокадо порезать на тоненькие слайсы.

Для заправки смешать оливковое масло, лимон, медовую горчицу и сушеный чеснок.

На блюдо выложить рукколу, на нее – слайсы курицы, помидоры, лук, авокадо и посыпать нутом.

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