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Еда

Быстро и вкусно: рецепт простейшей закуски с сельдью на праздничный стол

закуска с сельдью
Фото: kristinazizian/instagram

Сочетание вкусов свеклы и сельди напоминает по вкусу салат "сельдь под шубой", хит всех праздничных столов.

Закуска из свеклы с сельдью, красиво оформленная в тарталетках, – отличный вариант закуски на любой праздничный стол. Она готовится очень быстро при наличии необходимых продуктов. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.

Закуска с сельдью

Ингредиенты:

  • тарталетки 6-8 шт;
  • листовой салат;
  • столовая свекла (отварная или запеченная) – 2 шт;
  • чеснок – 1-2 зубчика;
  • соль, черный перец по вкусу;
  • майонез или сметана – 1 ст. л;
  • филе сельди – 200-250 гр;
  • красный лук – 1 головка;
  • укроп.

Способ приготовления:

Отварную свеклу протереть на мелкой терке. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, соль, перец. Лук почистить и порезать тонкими полукольцами.

В каждую тарталетку выложить листики салата. На салатные листья распределить столовую ложку свеклы со специями. Сверху положить два куска филе сельди, по бокам полукольца лука, а по центру – укроп.

Закуска получается яркой, эффектной и красиво смотрится на праздничном столе, а вкусное сочетание свеклы и сельди напоминает салат "сельдь под шубой".

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