Быстро и вкусно: рецепт простейшей закуски с сельдью на праздничный стол

Сочетание вкусов свеклы и сельди напоминает по вкусу салат "сельдь под шубой", хит всех праздничных столов.

Закуска из свеклы с сельдью, красиво оформленная в тарталетках, – отличный вариант закуски на любой праздничный стол. Она готовится очень быстро при наличии необходимых продуктов. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.

Закуска с сельдью

Ингредиенты:

тарталетки 6-8 шт;

листовой салат;

столовая свекла (отварная или запеченная) – 2 шт;

чеснок – 1-2 зубчика;

соль, черный перец по вкусу;

майонез или сметана – 1 ст. л;

филе сельди – 200-250 гр;

красный лук – 1 головка;

укроп.

Способ приготовления:

Отварную свеклу протереть на мелкой терке. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, соль, перец. Лук почистить и порезать тонкими полукольцами.

В каждую тарталетку выложить листики салата. На салатные листья распределить столовую ложку свеклы со специями. Сверху положить два куска филе сельди, по бокам полукольца лука, а по центру – укроп.

Закуска получается яркой, эффектной и красиво смотрится на праздничном столе, а вкусное сочетание свеклы и сельди напоминает салат "сельдь под шубой".

Читайте также:

Вкусно и бюджетно: рецепт быстрой закуски с сельдью

Салат "Отпад": рецепт невероятно вкусного блюда с сельдью

Рецепт необычного салата с тыквой, сельдью и томатами от Клопотенко