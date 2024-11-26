Быстро и вкусно: рецепт простейшей закуски с сельдью на праздничный стол
Сочетание вкусов свеклы и сельди напоминает по вкусу салат "сельдь под шубой", хит всех праздничных столов.
Закуска из свеклы с сельдью, красиво оформленная в тарталетках, – отличный вариант закуски на любой праздничный стол. Она готовится очень быстро при наличии необходимых продуктов. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.
Закуска с сельдью
Ингредиенты:
- тарталетки 6-8 шт;
- листовой салат;
- столовая свекла (отварная или запеченная) – 2 шт;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- соль, черный перец по вкусу;
- майонез или сметана – 1 ст. л;
- филе сельди – 200-250 гр;
- красный лук – 1 головка;
- укроп.
Способ приготовления:
Отварную свеклу протереть на мелкой терке. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, соль, перец. Лук почистить и порезать тонкими полукольцами.
В каждую тарталетку выложить листики салата. На салатные листья распределить столовую ложку свеклы со специями. Сверху положить два куска филе сельди, по бокам полукольца лука, а по центру – укроп.
Закуска получается яркой, эффектной и красиво смотрится на праздничном столе, а вкусное сочетание свеклы и сельди напоминает салат "сельдь под шубой".
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