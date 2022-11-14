Рецепт необычного салата с тыквой, сельдью и томатами от Клопотенко

Осенью и зимой такой салат станет особенно важным для получения организмом полезных веществ.

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Польза тыквы, аромат сельди и пикантность перца чили создадут невероятное сочетание вкусов в необычном салате. О рецепте вкусной закуски рассказывает украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

250 г очищенной тыквы

3 филе сельди

2 томаты

50 г клюквы

10 веточек петрушки

1/3 перца чили

3 ст. л. подсолнечного масла

соль по вкусу

Для начала занимаемся подготовкой всех ингредиентов для салата. Тыкву – чистим от кожи и косточек, нарезаем тонкими кусочками. На разогретой сковороде с 1 ст. л. масла обжариваем тыкву с щепоткой соли так, чтобы кусочки стали достаточно мягкими. Приблизительно для этого понадобится 5 минут. После обжарки выкладываем тыкву на тарелку и даем время ей остыть.

Томаты моем и режем на маленькие частицы. Перец чили – режем тонкими кружочками.

Веточки петрушки моем и мелко нарезаем. Сельдь – режем большими кусочками.

После приготовления всех ингредиентов берем салатник и смешиваем их, добавив в салат клюкву. После этого добавляем остаток подсолнечного масла, соль и перец по вкусу.

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