Рецепт необычного салата с тыквой, сельдью и томатами от Клопотенко
Осенью и зимой такой салат станет особенно важным для получения организмом полезных веществ.
Польза тыквы, аромат сельди и пикантность перца чили создадут невероятное сочетание вкусов в необычном салате. О рецепте вкусной закуски рассказывает украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 250 г очищенной тыквы
- 3 филе сельди
- 2 томаты
- 50 г клюквы
- 10 веточек петрушки
- 1/3 перца чили
- 3 ст. л. подсолнечного масла
- соль по вкусу
Для начала занимаемся подготовкой всех ингредиентов для салата. Тыкву – чистим от кожи и косточек, нарезаем тонкими кусочками. На разогретой сковороде с 1 ст. л. масла обжариваем тыкву с щепоткой соли так, чтобы кусочки стали достаточно мягкими. Приблизительно для этого понадобится 5 минут. После обжарки выкладываем тыкву на тарелку и даем время ей остыть.
Томаты моем и режем на маленькие частицы. Перец чили – режем тонкими кружочками.
Веточки петрушки моем и мелко нарезаем. Сельдь – режем большими кусочками.
После приготовления всех ингредиентов берем салатник и смешиваем их, добавив в салат клюкву. После этого добавляем остаток подсолнечного масла, соль и перец по вкусу.
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