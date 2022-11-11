Необычный рецепт гречки с овощами и восточными специями от Евгения Клопотенко
Классическое блюдо для украинского стола может стать эксклюзивным с несколькими дополнительными ингредиентами.
Гречку есть полезно и практично. Это блюдо часто появляется на столах украинцев, однако его можно приготовить и с восточными мотивами. Об этом рассказывает украинский ресторатор Евгений Клопотенко.
В составе гречки есть белок, клетчатка, калий, фосфор, кальций, магний, железо и другие полезные для пищеварения вещества.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 100 г гречки
- 1 звездочка бадьяна
- 1 коробочка кардамона
- ½ шт. свеклы (среднего размера)
- 2 зубчика чеснока
- 50 г оливок (без косточки)
- 3 ст. л. подсолнечного масла
- соль и перец по вкусу
Сначала беремся за приготовление основного ингредиента – гречки. Варим ее в кастрюле с 200 мл воды. Пропорция воды и крупы оптимальна – 1:2.
Параллельно добавляем в гречку звездочку бадьяна и коробочку кардамона. Доводим ее до кипения и убавляем огонь, продолжая варить гречку еще 10 минут.
После приготовления даем настояться еще 15-20 минут. Вынимаем специи из кастрюли.
Беремся за свеклу. Моем и чистим ее. После этого нарезаем средним кубиком со стороной 1-1,5 см. Два зубчика чеснока также чистим и мелко нарезаем. Добавляем все это в готовую гречку.
Впоследствии берем оливки и кладем их в основное блюдо целыми. Добавляем по вкусу соль, молотый перец и 3 ст. л. ароматного подсолнечного масла.
Напомним, как приготовить необычное варенье из свеклы и шоколада.