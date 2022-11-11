Необычный рецепт гречки с овощами и восточными специями от Евгения Клопотенко

Классическое блюдо для украинского стола может стать эксклюзивным с несколькими дополнительными ингредиентами.

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Гречку есть полезно и практично. Это блюдо часто появляется на столах украинцев, однако его можно приготовить и с восточными мотивами. Об этом рассказывает украинский ресторатор Евгений Клопотенко.

В составе гречки есть белок, клетчатка, калий, фосфор, кальций, магний, железо и другие полезные для пищеварения вещества.

ИНГРЕДИЕНТЫ

100 г гречки

1 звездочка бадьяна

1 коробочка кардамона

½ шт. свеклы (среднего размера)

2 зубчика чеснока

50 г оливок (без косточки)

3 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Сначала беремся за приготовление основного ингредиента – гречки. Варим ее в кастрюле с 200 мл воды. Пропорция воды и крупы оптимальна – 1:2.

Параллельно добавляем в гречку звездочку бадьяна и коробочку кардамона. Доводим ее до кипения и убавляем огонь, продолжая варить гречку еще 10 минут.

После приготовления даем настояться еще 15-20 минут. Вынимаем специи из кастрюли.

Беремся за свеклу. Моем и чистим ее. После этого нарезаем средним кубиком со стороной 1-1,5 см. Два зубчика чеснока также чистим и мелко нарезаем. Добавляем все это в готовую гречку.

Впоследствии берем оливки и кладем их в основное блюдо целыми. Добавляем по вкусу соль, молотый перец и 3 ст. л. ароматного подсолнечного масла.

Напомним, как приготовить необычное варенье из свеклы и шоколада.